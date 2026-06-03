Tomas Hertl anota el gol de la victoria mientras los Golden Knights se recuperan para vencer a los Hurricanes en el primer juego de la final de la Copa Stanley

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Los Vegas Golden Knights se llevaron el Juego 1 de la final de la Copa Stanley, borrando la ventaja inicial de 2-0 de los Carolina Hurricanes para ganar un emocionante juego de 5-4 en Raleigh y establecer el tono para esta serie al mejor de siete.

Ahora es una racha de siete victorias consecutivas para Las Vegas, ya que no han perdido desde el Juego 4 de las Semifinales de la Conferencia Oeste contra los Anaheim Ducks. Sorprendentemente, barrieron al Colorado Avalanche para ganar el Oeste y mantuvieron ese impulso en la carretera.

Tomas Hertl fue el héroe de los Golden Knights en el primer partido, ya que anotó el gol de la victoria con un disparo a 3:25 del final del tercer tiempo.

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Pero no fue fácil para Vegas en el primer período cuando los Hurricanes rápidamente hicieron valer su ventaja de local en el hielo a solo 25 segundos de iniciado el juego.

Fue el primer tiro a puerta para ambos lados cuando Nikolaj Ehlers metió un disco más allá de un agresivo Shea Theodore para Las Vegas, y corrió sobre el hielo hacia Carter Hart, quien maneja la red de los Golden Knights. Ehlers, sin embargo, tuvo el tiro perfecto, rozó el poste y enloqueció a los fieles de los Hurricanes con la ventaja de 1-0 antes de que algunos pudieran siquiera llegar a sus asientos.

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Luego, a mitad del periodo, Ehlers se encontró ante otro escenario de fuga y no desperdició la oportunidad de aprovecharla. Hizo un movimiento ingenioso sobre Hart y su revés encontró la red para poner el 2-0.

Jalen Chatfield también tenía la vista fija, reconociendo que Ehlers estaba descubierto y rápidamente convirtió la pérdida de balón de Jack Eichel en una oportunidad.

Pero si hay algo que los Golden Knights han demostrado en estos Playoffs de la Copa Stanley es que nunca los descartan. Otro ejemplo de ello se vio el martes por la noche.

Theodore compensó su percance al comenzar el juego con un disparo absoluto de su palo en un solo tiempo que se abrió paso entre el tráfico y superó a Frederik Anderson en la red para poner a Vegas en el tablero poco después del segundo gol de Ehlers.

Luego, cuando comenzó el segundo tiempo, fue Ivan Barbashev quien decidió devolver el favor de anotar en 30 segundos o menos. Cuando Vegas entró con velocidad en la zona ofensiva, el disco encontró el palo de Jack Eichel. Rápidamente vio a Ivan Barbashev atravesando la ranura, y Barbashev disparó por encima del hombro derecho de Frederik Andersen antes de que el portero pudiera reaccionar.

Con eso, los Golden Knights empataron este juego, pero no dejaron pasar el impulso. William Karlsson, que ya tiene una copa en su haber con Las Vegas, puso su granito de arena en la búsqueda del siguiente trofeo. Mitch Marner tuvo un tremendo pase de revés desde detrás de la red que encontró el palo de Karlsson solo al frente, y Anderson no tuvo ninguna oportunidad cuando Vegas tomó una ventaja de 3-2.

En ese momento, el aire en el Lenovo Center quedó sin aire en las velas de los fanáticos, pero un veterano confiable lo restauró más adelante en el período. Jordan Staal, que vio a su hermano y campeón de la Copa Stanley de 2006 con los Hurricanes, Eric Staal, animar a la multitud con la sirena al soltar el disco, anotó su tercer gol de estos playoffs.

Jordan Staal superó a Hart gracias a una jugada mano a mano de K’Andre Miller para mantener el disco en juego y encontrar a su compañero de equipo rápidamente para tener la oportunidad de grado A.

La hemorragia se detuvo, pero el tercer tiempo estaba destinado a ser un thriller basado en cómo estos dos equipos encontraban oportunidades claras para anotar. Quién rompió el empate primero fue la pregunta principal, y Brett Howden tenía la respuesta apenas 1:21 después del período.

Howden, líder de los playoffs en goles, tuvo un hermoso pronóstico en un tiro de Theodore para su undécimo de los playoffs y quizás el más importante en el Juego 1. El marcador permaneció en silencio durante algún tiempo después de eso, y ambos equipos intentaron realizar controles previos sólidos, pero fue en vano. Los Hurricanes incluso tuvieron un juego de poder, pero no pudieron encontrar el fondo de la red.

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Luego, cuando quedaban 8:41, algo de suerte encontró a los Hurricanes, cuando el defensa Shayne Gostisbehere vio una galleta de enfrentamiento de zona ofensiva caer justo en su regazo sin nadie alrededor. Aseguró el disco en su palo y lo pasó a Hart para empatar 4-4.

Sin embargo, la montaña rusa de los Hurricanes no tuvo un final feliz cuando bajaron, siendo el gol de Hertl, asistido por un astuto pase de Sissons tras un saque neutral, la última palabra en este.

El segundo juego de esta serie se jugará una vez más en Raleigh el jueves por la noche a las 8 p.m., hora del Este.

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