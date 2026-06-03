Grupo bancario liderado por JPMorgan Chase reduce línea de crédito al fondo de crédito privado de KKR con problemas a medida que las pérdidas aumentan

El edificio de JPMorgan Chase & Co. antes de la ceremonia de corte de cinta, en la nueva sede de la firma en 270 Park Avenue, en la ciudad de Nueva York, EE. UU., 21 de octubre de 2025.

Eduardo Munoz | Reuters

Un grupo liderado por JPMorgan Chase redujo su exposición a un fondo de crédito privado coadministrado por KKR días antes de que el administrador de activos anunciara que invertiría $300 millones para apuntalar el vehículo en problemas.

El fondo, FS KKR Capital Corp., dijo el lunes en un comunicado que KKR inyectará $150 millones en el fondo como capital y gastará otros $150 millones para comprar acciones de inversores que quieran salir.

Estas acciones, etiquetadas como “Acciones de Mejoramiento de Valor Estratégico” por el fondo, se produjeron después de que el grupo liderado por JPMorgan redujera su línea de crédito en $648 millones, o aproximadamente un 14%, a $4.05 mil millones. Algunos prestamistas pueden haber salido por completo en lugar de extender sus compromisos, según la presentación.

El fondo, copresidido por KKR y el administrador de activos alternativos Future Standard, se ha convertido en una de las líneas divisorias más visibles en la historia del crédito privado. Sus acciones han caído casi a la mitad en el último año y se negocian con un gran descuento sobre el valor neto de los activos del fondo.

En marzo, Moody’s rebajó las calificaciones de FSK a basura debido al aumento de la presión en la cartera. Desde entonces, los préstamos a la empresa de software Medallia y la empresa de servicios dentales Affordable Care han dejado de pagar intereses, dijeron ejecutivos de FSK el lunes.

FSK dijo que tuvo pérdidas de $2 por acción en el primer trimestre, o aproximadamente $560 millones en pérdidas totales dadas las aproximadamente 280 millones de acciones en circulación, ya que el valor neto de los activos del fondo cayó alrededor del 10%.

“Estamos decepcionados por nuestro reciente desempeño”, dijo el presidente de FSK, Daniel Pietrzak, a los analistas el lunes.

La lectura de la firma de la situación y las acciones de KKR para apuntalar el fondo “respaldan nuestra opinión de una desconexión en el precio de negociación de FSK frente a su valor intrínseco”, agregó Pietrzak.

Los préstamos de FSK que ya no generan ingresos aumentaron al 8.1% al final del primer trimestre desde el 5.5% a finales de año, dijo el fondo.

Contexto: Se reportan preocupaciones sobre el rendimiento del fondo de crédito privado coadministrado por KKR y Future Standard.

Verificación de hechos: La información se basa en comunicados oficiales y registros de la empresa.