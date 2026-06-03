Director de Finanzas de Vivienda Bill Pulte seleccionado por Trump para ser director interino de inteligencia nacional.

El presidente Donald Trump anunció el martes que está nombrando al Director de la Federal Housing Finance Agency, Bill Pulte, como director interino de inteligencia nacional, con Tulsi Gabbard programada para dejar su cargo el 30 de junio.

Trump dijo que Pulte seguirá siendo el director de la Federal Housing Finance Agency y también continuará como presidente de los grupos hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac.

“William tiene una amplia experiencia en el manejo de asuntos más sensibles en América, la seguridad y solidez de los mercados, y más de 10 billones de dólares en Fannie Mae/Freddie Mac, un aumento sustancial respecto a hace solo 12 meses”, Trump publicó en su plataforma de redes sociales.

Pulte no parece tener antecedentes claros en inteligencia nacional.

Él es más conocido en la administración Trump por lanzar investigaciones sobre varios enemigos políticos percibidos del presidente, sobre denuncias de fraude hipotecario y posible abuso de autoridad. Los objetivos de las investigaciones incluyen a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, la fiscal general de Nueva York Letitia James, el senador demócrata Adam Schiff y el ex representante demócrata Eric Swalwell. Todos han negado haber actuado mal.

El Departamento de Justicia en un momento investigó si Pulte y su equipo estaban interfiriendo en investigaciones en curso. Pulte no ha sido acusado de ningún delito.

Gabbard anunció su renuncia el mes pasado debido a la batalla de su esposo contra el cáncer de huesos.

Trump elogió a Gabbard por haber hecho un “trabajo increíble” y agregó que la administración “la extrañará”. Dijo en su momento que el Subdirector Principal de Inteligencia Nacional, Aaron Lukas, serviría como DNI interino.

Sin embargo, en su anuncio del martes, Trump dijo que estaba eligiendo a Pulte para el papel temporal. Pulte necesitaría confirmación del Senado si es nominado para ocupar el cargo a tiempo completo.