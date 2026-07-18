Por qué los ataques estadounidenses se están adentrando cada vez más en el sur de Irán

Las fuerzas estadounidenses han estado atacando objetivos a lo largo de la costa del Golfo Pérsico de Irán durante casi una semana.

Los medios iraníes informaron que ocho personas murieron cuando puentes, infraestructuras de comunicaciones y una torre de vigilancia marítima fueron alcanzados en las provincias de Hormozgan y Sistán-Baluchistán.

Rebeccah Heinrichs, investigadora principal del Instituto Hudson, dice que la concentración de ataques a lo largo de la costa sur de Irán (y cada vez más hacia el interior) sugiere que Estados Unidos está yendo más allá de las represalias contra ataques individuales y apuntando a la infraestructura que permite a Teherán sostener y eventualmente reconstruir las capacidades militares que sustentan sus operaciones alrededor del Estrecho de Ormuz.

“Hasta hace muy poco, Estados Unidos se centraba principalmente en realizar ataques de represalia exclusivamente a lo largo de la costa de Irán”, dijo Heinrichs. Ojo para Irán. . â€œ

‘Protegiendo el tráfico marítimo’

Los ataques se produjeron después de que el presidente Donald Trump advirtiera que los puentes y la infraestructura eléctrica podrían convertirse en objetivos si Teherán se negaba a volver a las negociaciones.

Mientras tanto, los funcionarios militares iraníes dijeron que el conflicto se “extendería a nuevas áreas” si las operaciones estadounidenses continuaban.

“Sospecho que Estados Unidos ha tenido estos objetivos en su lista”, dijo. “El presidente Trump volvió con el almirante Cooper y le dijo: ‘¿Qué más necesitamos atacar?'”

El foco probable, añadió, era la capacidad de Irán para reponer las capacidades militares que utiliza alrededor del Estrecho de Ormuz.

Entre los lugares atacados se encontraba una torre de vigilancia marítima en Chabahar. Irán lo describió como una instalación que monitorea el transporte marítimo comercial, mientras que el Comando Central de Estados Unidos dijo que formaba parte de una red del IRGC utilizada para rastrear buques que transitan por el estrecho y coordinar ataques contra ellos.

CENTCOM dijo que destruir la torre reduciría directamente la capacidad de la Guardia Revolucionaria de amenazar el tráfico marítimo.

Los ataques contra puentes en la provincia de Hormozgan también apuntan a un conjunto en expansión de objetivos militares.

Heinrichs dijo que Washington había tratado de limitar el daño a civiles, pero argumentó que algunas infraestructuras de doble uso podrían convertirse en un objetivo militar legítimo si permitieran sustancialmente las operaciones del IRGC.

“Hay algunos objetivos que Estados Unidos podría alcanzar legítimamente”, dijo. “Pueden causar algún daño, por supuesto, a la población civil, pero también permiten y facilitan principalmente que el CGRI reprima a su pueblo y continúe su esfuerzo bélico”.

¿Un papel terrestre limitado?

La ampliación de la campaña también ha alimentado la especulación sobre si Washington podría eventualmente desplegar fuerzas terrestres dentro de Irán.

Heinrichs descartó la perspectiva de una invasión a gran escala, diciendo que cualquier despliegue probablemente involucraría fuerzas de operaciones especiales encargadas de asegurar o retirar material nuclear en lugar de ocupar territorio.

“Si el presidente Trump aceptara cualquier contingencia que implicara algún elemento de las fuerzas terrestres estadounidenses, sería casi con certeza porque Estados Unidos quiere eliminar cualquier material nuclear que todavía esté dentro de Irán”, dijo.

Por ahora, sin embargo, Heinrichs cree que la campaña sigue centrada en el Estrecho de Ormuz.

La fase inicial debilitó significativamente el liderazgo militar de Irán y su capacidad para proyectar poder más allá de sus fronteras, afirmó. Washington ahora ha entrado en lo que ella describió como “la batalla por el Estrecho de Ormuz”.

En conjunto, los últimos ataques apuntan a una campaña que está evolucionando más allá de las represalias. En lugar de simplemente responder a los ataques iraníes, Washington parece cada vez más centrado en impedir que Teherán regenere la infraestructura militar que sustenta sus operaciones alrededor del Estrecho de Ormuz.