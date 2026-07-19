Eloise Woolsey encabeza los mayores avances en la lucha libre femenina de Fargo

The U.S. Marine Corps Junior National Girls Wrestling Championships closed the door on the 2026 summer campaign on Saturday afternoon at the Fargodome in North Dakota. In an exciting final round, Pennsylvania’s three champions to Michigan’s two was the difference in the team race, which the Keystone State won by a single point, 165-164.

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El Campeonato Nacional Juvenil de Lucha Libre Femenina del Cuerpo de Marines de EE. UU. cerró la puerta a la campaña de verano de 2026 el sábado por la tarde en el Fargodome en Dakota del Norte. En una emocionante ronda final, los tres campeones de Pensilvania frente a los dos de Michigan marcaron la diferencia en la carrera por equipos, que Keystone State ganó por un solo punto, 165-164.

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Eloise Woolsey Pulls Several Upset, Wins Outstanding Wrestler

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Eloise Woolsey se enoja varias veces y gana como luchadora destacada

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On the Individual front, no one stood out more than the girl named Outstanding Wrestler, New Mexico’s No. 8 Eloise Woolsey, who broke off three big upsets to win the 155-pound championship. The biggest of those being in the finals opposite No. 1 Ella Poalillo from New Jersey, an U17 World Bronze Medalist in 2025.

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En el frente individual, nadie se destacó más que la chica llamada Luchadora Destacada, la número 8 de Nuevo México, Eloise Woolsey, quien logró tres grandes sorpresas para ganar el campeonato de las 155 libras. El más grande de ellos está en la final frente a la No. 1 Ella Poalillo de Nueva Jersey, medallista de bronce mundial U17 en 2025.

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It was 1-0 in favor of Woolsey after the first period. Poalillo hit a go-behind early in the second to go up 2-1. Woolsey gained a step-out point to tie it up then hit a big double leg with exposure to throw four points on the card and take a 6-2 lead.

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Era 1-0 a favor de Woolsey tras el primer tiempo. Poalillo anotó un gol al comienzo del segundo para ponerse arriba 2-1. Woolsey ganó un punto para empatar el partido y luego realizó un gran doble pierna con exposición para lanzar cuatro puntos en la tarjeta y tomar una ventaja de 6-2.

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Woolsey added on to her tally when she caught Poalillo on her knees, in bad position, and leveraged it into two points for an 8-2 advantage. Poalillo got a reversal and added two exposure points to bring it to, 8-5, where it would end.

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Woolsey aumentó su cuenta cuando atrapó a Poalillo de rodillas, en mala posición, y lo aprovechó para ganar dos puntos para una ventaja de 8-2. Poalillo tuvo una reversión y agregó dos puntos de exposición para llevarlo a 8-5, donde terminaría.

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Woolsey was positioned in the bracket in a manner that set her up with back-to-back showdowns with No. 2 Matilda Hruby (Colorado) and No. 4 Sarah Henckel (Connecticut). Woolsey handled Hruby, 15-6, in the quarterfinals and dished a 6-4 loss to Henckel in the semifinals.

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Woolsey fue posicionada en el grupo de una manera que la preparó para enfrentamientos consecutivos con la No. 2 Matilda Hruby (Colorado) y la No. 4 Sarah Henckel (Connecticut). Woolsey venció a Hruby, 15-6, en los cuartos de final y perdió 6-4 ante Henckel en las semifinales.

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In the round of 16, Woolsey, a graduating senior who was seventh here a year ago, decked No. 13 Skylar Slade of Iowa in a mere 38 seconds. A 13-0 technical fall and a 44 second pin got Woolsey started.

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En octavos de final, Woolsey, un estudiante de último año que fue séptimo aquí hace un año, derrotó al No. 13 Skylar Slade de Iowa en apenas 38 segundos. Una caída técnica de 13-0 y un pin de 44 segundos hicieron que Woolsey comenzara.

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Carder Comes up Big

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Carder se hace grande

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Ohio’s No. 7 Mackenzie Carder (125 pounds) enjoyed a quick final with No. 5 Martynique Davis (Arizona) that was over by fall in 1:05. Carder hit a slick Navy and got two and two, then jumped into an Arm Bar and Half to close the door on Davis.

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Mackenzie Carder (125 libras), número 7 de Ohio, disfrutó de una final rápida con Martynique Davis (Arizona), número 5, que terminó en caída en 1:05. Carder golpeó a un Navy hábil y consiguió dos y dos, luego saltó a un Arm Bar and Half para cerrarle la puerta a Davis.

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Carder toppled a bigger foe in the semis in No. 1 Me’kala James (California). James scored first in that one and Carder tied it up in the second and led by criteria and that’s how it resolved. Another tight bout came in the quarters versus No. 11 Raenah Smith (Pennsylvania), ending with an 8-7 count.

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Carder derrotó a un enemigo más grande en semifinales: el No. 1 Me’kala James (California). James anotó primero en ese y Carder empató en el segundo y lideró por criterio y así se resolvió. Otra pelea reñida se produjo en los cuartos contra la número 11 Raenah Smith (Pensilvania), que terminó con una cuenta de 8-7.

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The soon to be senior was second here in 2025 at 115 pounds in the Junior Division.

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El que pronto será senior fue segundo aquí en 2025 con 115 libras en la División Junior.

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A Peachy Good Time

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Un buen momento color melocotón

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Wisconsin’s No. 6 Madilyn Peach didn’t take down the top ranked 130-pounder, but she did stick No. 3 Kailin Sebert of Texas in the finals. The top two girls were not at Fargo.

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Madilyn Peach, número 6 de Wisconsin, no derrotó al mejor clasificado de 130 libras, pero sí superó a Kailin Sebert, número 3 de Texas, en la final. Las dos mejores chicas no estaban en Fargo.

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Peach took the early edge when she countered a shot for a takedown of her own. Sebert later hit a dump to the back for two points to tie it at two. That’s when disaster struck for Sebert as Peach added another takedown then ran an Arm Bar to plant her rival in 2:21.

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Peach tomó la ventaja inicial cuando contrarrestó un tiro para derribarla. Más tarde, Sebert hizo un volcado hacia atrás para ganar dos puntos y empatar el marcador a dos. Fue entonces cuando se produjo el desastre para Sebert cuando Peach agregó otro derribo y luego ejecutó una Arm Bar para plantar a su rival en 2:21.

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Peach had a close battle with No. 10 Emma Chacon (Arizona), 4-2, in the semifinals and registered a pin versus No. 21 Ariella Dobin (Illinois). The outgoing senior was fifth at last year’s Fargo.

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Peach tuvo una reñida batalla con la No. 10 Emma Chacón (Arizona), 4-2, en las semifinales y registró un pin contra la No. 21 Ariella Dobin (Illinois). El estudiante de último año saliente quedó quinto en Fargo el año pasado.

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Nothing but Domination for Huffman

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Nada más que dominación para Huffman

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Joining Peach as a Junior Gold Medalist for Wisconsin was No. 1 Brooke Huffman (190 pounds), who improved upon last year’s third-place finish. Huffman pinned all but one of her opponents in an impressive display of domination.

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Junto a Peach como medallista de oro juvenil para Wisconsin se encontraba la número uno Brooke Huffman (190 libras), quien mejoró el tercer puesto del año pasado. Huffman cubrió a todos sus oponentes menos uno en una impresionante demostración de dominación.

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Huffman exploded on No. 2 Tevia Nau Rarick (Utah) for a 6-0 lead and added another point on a lost challenge before countering a takedown straight to the back to stick Rarick in 1:13. No. 8 Kanata Richardson of Michigan received a 2:46 decking from Huffman in the semis.

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Huffman explotó contra el No. 2 Tevia Nau Rarick (Utah) para una ventaja de 6-0 y agregó otro punto en un desafío perdido antes de contrarrestar un derribo directo hacia atrás para atrapar a Rarick en 1:13. El No. 8 Kanata Richardson de Michigan recibió una paliza de 2:46 de Huffman en las semifinales.

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South Dakota’s No. 27 Allison Konrad was the only girl to not hear the mat get slapped, but she was still taken care of swiftly with a 10-0 tech in 1:56. Nebraska’s No. 21 Addison Arvdal was disposed of with a 39 second fall. Pins of 1:00 and 24 seconds opened Huffman’s run to the title.

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La número 27 de Dakota del Sur, Allison Konrad, fue la única chica que no escuchó el golpe en la lona, ​​pero aún así fue atendida rápidamente con un técnico de 10-0 en 1:56. Addison Arvdal, número 21 de Nebraska, fue eliminado con una caída de 39 segundos. Marcas de 1:00 y 24 segundos abrieron la carrera de Huffman hacia el título.

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Pennsylvania’s Bacon, Bouzakis, and Solomon Power Team Title

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Título del equipo Bacon, Bouzakis y Solomon Power de Pensilvania

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Emma Bacon (135 pounds) and Jaclyn Bouzakis (105) repeated as champions and Marlee Solomon (120 pounds) stepped up one spot on the podium after being a runner-up in 2025.

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Emma Bacon (135 libras) y Jaclyn Bouzakis (105) repitieron como campeonas y Marlee Solomon (120 libras) subió un puesto en el podio tras quedar subcampeona en 2025.

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Bacon Stacking Pins

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Alfileres para apilar tocino

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Bacon is top ranked at 135 pounds and showed why as she pinned four girls in under a minute each, including a 27 second fall in the finals when she put No. 13 Camila Torres (Arizona) away with an Arm Bar following a single leg trip. Torres surprised No. 4 Naima Ghaffar (Indiana) with a semifinal fall.

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Bacon ocupa el primer lugar en el ranking con 135 libras y demostró por qué al inmovilizar a cuatro chicas en menos de un minuto cada una, incluida una caída de 27 segundos en la final cuando derribó a la No. 13 Camila Torres (Arizona) con un Arm Bar luego de un viaje de una sola pierna. Torres sorprendió a la número 4 Naima Ghaffar (Indiana) con una caída en semifinales. A

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Two 54 second pins and a 20 second version were also entered on the bracket. Minnesota’s No. 8 Chloe Wehry was the victim of an 11-0 tech in 1:50 of the semis. Another 10-0 tech was registered early on for Bacon.

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También se introdujeron en el soporte dos pines de 54 segundos y una versión de 20 segundos. La número 8 de Minnesota, Chloe Wehry, fue víctima de una falta técnica de 11-0 en 1:50 de las semifinales. Otra técnica de 10-0 se registró desde el principio para Bacon.

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Bouzakis Exacts Revenge on Faczak

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Bouzakis se venga de Faczak

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As mentioned above, a Fargo crown is one of the many accolades No. 1 Bouzakis has accumulated in recent times. A World Bronze Medal followed last year’s Fargo glory making Bouzakis’ loss to No. 3 Emma Faczak (Colorado) at the Freestyle National Duals really stand out.

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Como se mencionó anteriormente, una corona de Fargo es uno de los muchos elogios que el No. 1 Bouzakis ha acumulado en los últimos tiempos. Una medalla de bronce mundial siguió a la gloria de Fargo el año pasado, lo que hizo que la derrota de Bouzakis ante la número 3 Emma Faczak (Colorado) en el Freestyle National Duals realmente se destaque.

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As fate would have it, the two ended up facing off in the finals with Bouzakis getting to work early and intently, quickly erasing all memory of the previous setback to Faczak. A quick low single started it. A double leg with a flip finish added four more points. During that turn of events, Faczak was awarded two points as well.

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Quiso el destino que los dos terminaran enfrentándose en la final. Bouzakis se puso a trabajar temprano y con atención, borrando rápidamente todo recuerdo del revés anterior de Faczak. Un sencillo rápido y bajo lo inició. Un doble tramo con final flip sumó cuatro puntos más. Durante ese giro de los acontecimientos, Faczak también recibió dos puntos.

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Bouzakis called for a scoring review and won it to receive another point for a 7-2 advantage. Following the break, Bouzakis went right back to work scoring on a double leg takedown, then adding a single down the line. The tech was called at the 5:13 mark due to a hands in the face call against Faczak for a 12-2 total.

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Bouzakis pidió una revisión del marcador y la ganó para recibir otro punto y obtener una ventaja de 7-2. Después del descanso, Bouzakis volvió a trabajar anotando en un derribo a dos piernas y luego agregó un sencillo en la línea. El técnico fue llamado en la marca de 5:13 debido a una llamada manos a la cara contra Faczak para un total de 12-2.

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Solomon Slides to the Top

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Solomon se desliza hacia la cima

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Solomon, who is ranked second at 120 pounds, was one of the few U17 World Team members to compete at Fargo and she used the opportunity to capture her first ever Fargo Gold after being a 16U silver medalist in 2025.

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Solomon, que ocupa el segundo lugar en las 120 libras, fue uno de los pocos miembros del Equipo Mundial U17 que compitió en Fargo y aprovechó la oportunidad para capturar su primer oro en Fargo después de ser medallista de plata U16 en 2025.

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Solomon was involved in a chess match with No. 6 Hailey Delgado from Texas in her low-scoring final. Solomon put up the only points in the 4-0 decision with a takedown in each frame. There was lots of action and close calls, but the points were not flying.

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Solomon estuvo involucrada en un partido de ajedrez con la número 6 Hailey Delgado de Texas en su final con baja puntuación. Solomon anotó los únicos puntos en la decisión de 4-0 con un derribo en cada cuadro. Hubo mucha acción y momentos difíciles, pero los puntos no estaban volando.

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Denson Delights, Manuel Repeats for Michigan

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Denson Delights, Manuel repite para Michigan

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Michigan’s No. 3 Lillee Denson authored a mild upset of No. 2 Abigail Peterson (Iowa) in a shocking manner as she did so on a 45 second fall in the semifinals. This set Denson up with a finals rematch from the National Duals versus No. 4 Justice Gutierrez (Colorado).

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La número 3 de Michigan, Lillee Denson, fue la autora de una leve sorpresa sobre la número 2, Abigail Peterson (Iowa), de una manera impactante cuando lo hizo en una caída de 45 segundos en las semifinales. Esto preparó a Denson para una revancha final de los Duales Nacionales contra el juez número 4 Gutiérrez (Colorado).

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Denson won the first encounter, 6-4, this one would end with an 11-3 tally. Denson was all over Gutierrez early and kept hammering with takedown and exposure points to just a push-out for Gutierrez to end the first period in front, 6-1.

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Denson ganó el primer encuentro, 6-4, este terminaría con un marcador de 11-3. Denson estuvo encima de Gutiérrez desde el principio y siguió atacando con puntos de derribo y exposición hasta solo un empujón para que Gutiérrez terminara el primer período al frente, 6-1.

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A cradle with exposure points drove the margin to nine at 10-1 in the second. Gutierrez gained two exposure points while countering the cradle. One more push-out point would be added on Denson’s behalf.

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Una cuna con puntos de exposición llevó el margen a nueve con 10-1 en el segundo. Gutiérrez ganó dos puntos de exposición mientras contrarrestaba la cuna. Se agregaría un punto más de expulsión a favor de Denson.

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Kaili Manuel’s number two ranking will undergo a reevaluation ahead of the final report as the 16U Champ from a year ago just added the Junior 170-pound title to her resume with an 11-0 blanking of No. 5 Ciyanna Okocha (Pennsylvania) in 3:24.

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El ranking número dos de Kaili Manuel se someterá a una reevaluación antes del informe final, ya que la campeona 16U de hace un año acaba de agregar el título Junior de 170 libras a su currículum con una victoria de 11-0 sobre la No. 5 Ciyanna Okocha (Pensilvania) en 3:24.

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Manuel destroyed Okocha in an eye-opening one-sided affair that had a 7-0 count at the break and ended 24 seconds into the second round after a takedown and gut wrench.

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Manuel destruyó a Okocha en un asunto revelador y unilateral que tuvo una cuenta de 7-0 en el descanso y terminó a los 24 segundos del segundo asalto después de un derribo y una llave de estómago.

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Marsh Marches to Title

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Marsh avanza hacia el título

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Indiana’s Maddie Marsh was a runner-up to Maryland’s Taina Fernandez a year ago and came into the finals holding the number three ranking at 140 pounds. Marsh’s final foe, No. 2 Alexis Lazar (Michigan), finished in the number two spot in 2025 as well.

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Maddie Marsh de Indiana quedó en segundo lugar detrás de Taina Fernández de Maryland hace un año y llegó a la final ocupando el tercer lugar en el ranking con 140 libras. El último enemigo de Marsh, el No. 2 Alexis Lazar (Michigan), también terminó en el puesto número dos en 2025.

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One of them would ascend to the top position this year and it was Marsh, with the mild 5-2 upset of Lazar, doing the stepping up. Marsh gained the upper hand early, and it was 5-0 down the stretch when Lazar hit a spin behind for her two points.

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Uno de ellos ascendería a la primera posición este año y fue Marsh, con la leve derrota de Lazar por 5-2, dando el paso adelante. Marsh tomó ventaja desde el principio y el marcador estaba 5-0 en la recta final cuando Lazar hizo un giro atrás para anotar sus dos puntos.

<!–qv q:id=ak q:key=vcaa:

Bartkowiak Goes from 7th to 1st

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Bartkowiak pasa del 7º al 1º

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In 2025, No. 2 Aubrey Bartkowiak (Indiana) came in seventh at Fargo and was presented with a quarterfinal test opposite No. 1 Brenda Banks of Pennsylvania. A loss would mean a possible repeat performance. A victory would likely propel Bartkowiak to the finals.

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En 2025, el No. 2 Aubrey Bartkowiak (Indiana) quedó séptimo en Fargo y se le presentó una prueba de cuartos de final frente a la No. 1 Brenda Banks de Pensilvania. Una pérdida significaría una posible repetición. Una victoria probablemente impulsaría a Bartkowiak a la final.

<!–qv q:id=aq q:key=vcaa:

Bartkowiak had beaten Banks at last fall’s War of the Roses, but more recent activity at National Duals placed them in their current rankings order after Banks beat Ohio’s Deionna Borders and Bartkowiak lost to the Ohioan. Bartkowiak planted Banks in 1:47 then did the same to No. 26 Peyton Mullin (New York) in the semis, 1:01.

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Bartkowiak había vencido a Banks en la Guerra de las Rosas del otoño pasado, pero la actividad más reciente en National Duals los colocó en su orden de clasificación actual después de que Banks venciera a Deionna Borders de Ohio y Bartkowiak perdiera ante la de Ohio. Bartkowiak plantó a Banks en 1:47 y luego hizo lo mismo con el No. 26 Peyton Mullin (Nueva York) en las semifinales, 1:01.

<!–qv q:id=at q:key=vcaa:

In the 235-pound finals, Bartkowiak met breakout Texan Alyciana Rogers, who came into Fargo unranked and reached the finals. Rogers’ good times ended quickly once the whistle blew as Bartkowiak used a headlock with a trip to put her away in just 25 seconds.

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En la final de las 235 libras, Bartkowiak se enfrentó a la destacada tejana Alyciana Rogers, quien llegó a Fargo sin clasificar y llegó a la final. Los buenos tiempos de Rogers terminaron rápidamente una vez que sonó el silbato cuando Bartkowiak usó una llave de cabeza con una zancadilla para rematarla en solo 25 segundos.

<!–qv q:id=aw q:key=vcaa:

The efforts of Bartkowiak and March helped Indiana finish third in the team standings with 117 points.

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Los esfuerzos de Bartkowiak y March ayudaron a Indiana a terminar tercero en la clasificación por equipos con 117 puntos.

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Number Ones Getting it Done

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Número uno haciéndolo

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Another number one versus number two meeting happened in the upper weights outside of the finals when top rated Phoenix Molina (Illinois) toed the line with Borders in the 207-pound semifinals, with Molina posting a 3-1 win.

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Otro encuentro entre el número uno y el número dos ocurrió en los pesos superiores fuera de las finales cuando el mejor clasificado Phoenix Molina (Illinois) siguió la línea con Borders en las semifinales de las 207 libras, con Molina logrando una victoria por 3-1.

<!–qv q:id=b5 q:key=vcaa:

That outcome placed Molina in the finals against No. 4 Maddie Hayden from Michigan. Molina wrestled a poised and controlling match, keeping Hayden from scoring in a 6-0 shutout that was fueled by two takedowns. A year after missing the podium, Molina now stands atop it.

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Ese resultado colocó a Molina en la final contra la número 4 Maddie Hayden de Michigan. Molina luchó con equilibrio y control, evitando que Hayden anotara en una blanqueada de 6-0 que fue impulsada por dos derribos. Un año después de perderse el podio, Molina ahora está en lo más alto.

<!–qv q:id=b8 q:key=vcaa:

New Jersey’s Francesa Gusfa sits atop our 95-pound rankings and picked up a 14-3 finals win by tech in 1:56 over Indianan’s unranked Katelyn Rowles. Gusfa was up 8-1 before Rowles gained two exposure points. From there, Gusfa throttled Rowles’ scoring and added to her own.

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Francesa Gusfa, de Nueva Jersey, se encuentra en la cima de nuestra clasificación de 95 libras y obtuvo una victoria final de 14-3 por tecnología en 1:56 sobre Katelyn Rowles, de Indiana, no clasificada. Gusfa estaba arriba 8-1 antes de que Rowles ganara dos puntos de exposición. A partir de ahí, Gusfa limitó la puntuación de Rowles y añadió la suya propia.

<!–qv q:id=bb q:key=vcaa:

Rowles shocked No. 4 Allya Walker (Virginia) in the semis with a 49 second pin and bested No. 8 Lindsey Lau (Hawaii) in the quarters with a 2:23 fall.

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Rowles sorprendió a la No. 4 Allya Walker (Virginia) en las semifinales con un pin de 49 segundos y superó a la No. 8 Lindsey Lau (Hawái) en los cuartos con una caída de 2:23.

<!–qv q:id=be q:key=vcaa:

Rounding Out the Champs

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Completando los campeones

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Virginia’s Sarissa Tucker placed fifth here last year with one of her losses coming to No. 2 Julia Horger (Pennsylvania), who finished second. They were back in the same bracket this year with Tucker being ranked third by us, receiving the top seed and Horger being situated in the number two seed.

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Sarissa Tucker, de Virginia, quedó quinta aquí el año pasado y una de sus derrotas fue ante la número 2, Julia Horger (Pensilvania), quien terminó segunda. Volvieron a estar en el mismo grupo este año, con Tucker en el tercer puesto, recibiendo el primer puesto y Horger en el segundo puesto.

<!–qv q:id=bk q:key=vcaa:

Tucker didn’t end up with a rematch in the 110-pound finals because No. 6 Isabel Kaplan (Indiana) stuck Horger in their semifinal pairing. Tucker executed a 4-0 decision of Kaplan to gain the crown.

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Tucker no terminó con una revancha en la final de las 110 libras porque la número 6 Isabel Kaplan (Indiana) colocó a Horger en su pareja de semifinales. Tucker ejecutó una decisión de 4-0 de Kaplan para ganar la corona.

<!–qv q:id=bn q:key=vcaa:

There was a dust-up of defending champions in the 145-pound semifinals with Minnesota’s No. 3 Nora Akpan handling No. 5 Violette Lasure (Pennsylvania), 7-4. After that, Akpan was set up to tangle with No. 10 Belicia Manuel (Michigan) in the finals.

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Hubo una pelea entre los campeones defensores en las semifinales de las 145 libras con la número 3 de Minnesota, Nora Akpan, derrotando a la número 5, Violette Lasure (Pensilvania), 7-4. Después de eso, Akpan estaba preparado para enfrentarse a la número 10 Belicia Manuel (Michigan) en la final.

<!–qv q:id=bq q:key=vcaa:

Akpan built a 5-1 lead in the opening period on a step-out point along with a takedown plus later exposure points. Manuel came out strong in the second period to get back in it with a slick leg trip. The tide shifted back to Akpan at this point, though, as she added the finishing points on a series of takedowns, with Manuel only answering with push-out points in the 11-5 decision.

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Akpan construyó una ventaja de 5-1 en el período inicial con un punto de salida junto con un derribo más puntos de exposición posteriores. Manuel salió fuerte en el segundo tiempo para remontar con una gran escapada. Sin embargo, la marea volvió a cambiar a Akpan en este punto, ya que agregó los puntos finales en una serie de derribos, con Manuel solo respondiendo con puntos de expulsión en la decisión 11-5.

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The final champ hails from Florida in No. 2 Abigail Gonzalez, who bettered her third place showing of a year ago by flattening No. 18 Kinzie Williams of Idaho in the first period of their 115-pound final, 1:48. It was the classic feet-to-back scenario that Williams couldn’t return from.

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La campeona final proviene de Florida, la No. 2 Abigail González, quien mejoró su tercer lugar de hace un año al aplastar a la No. 18 Kinzie Williams de Idaho en el primer período de su final de 115 libras, 1:48. Fue el clásico escenario de pies con espalda del que Williams no pudo regresar.

<!–qv q:id=bw q:key=vcaa:

Full Brackets and results.:

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Soportes completos y resultados.:

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Team Scores (Top 10):

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Puntuaciones del equipo (Top 10):

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1-Pennsylvania 165

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1-Pensilvania 165

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2-Michigan 164

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2-Michigan 164

<!–qv q:id=c8 q:key=vcaa:

3-Indiana 117

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3-Indiana 117

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4-Texas 84

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4-Texas 84

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5-California 68

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5-California 68

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5-Arizona 68

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5-Arizona 68

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7-Ohio 61

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7-Ohio 61

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7-Wisconsin 61

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7-Wisconsin 61

<!–qv q:id=cq q:key=vcaa:

9-Iowa 60

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9-Iowa 60

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10-New Jersey 57

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10-Nueva Jersey 57

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JR Girls Medal Match Results

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Resultados del partido por la medalla de chicas JR

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95

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95

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1st – Francesca Gusfa (New Jersey) T.F. Katelyn Rowles (Indiana), 14-3 (1:56)

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1º: Francesca Gusfa (Nueva Jersey) TF Katelyn Rowles (Indiana), 14-3 (1:56)

<!–qv q:id=d5 q:key=vcaa:

3rd – Leivelle Alejado (Hawaii) Dec. Aaliyah Brown (Indiana), 12-6

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3º – Leivelle Alejado (Hawái) Dec. Aaliyah Brown (Indiana), 12-6

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5th – McKenzie Mantei (Michigan) Dec. Alliya Walker (Virginia), 6-5

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5º: McKenzie Mantei (Michigan) Dec. Allia Walker (Virginia), 6-5

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7th – Mya Van Beek (Iowa) F. Alexandra Thomas (Florida), 5:27

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7º – Mya Van Beek (Iowa) F. Alexandra Thomas (Florida), 5:27

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100

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100

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1st – Lillee Denson (Michigan) Dec. Justice Gutierrez (Colorado), 11-3

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1º – Lillee Denson (Michigan) Dec. Juez Gutiérrez (Colorado), 11-3

<!–qv q:id=dk q:key=vcaa:

3rd – Abigail Peterson (Iowa) Dec. Sky Ramos (Hawaii), 13-6

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3º – Abigail Peterson (Iowa) diciembre. Sky Ramos (Hawái), 13-6

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5th – Maisie Elliott (Washington) F. Vina Nguyen (Washington), 2:07

–>

5to – Maisie Elliott (Washington) F. Vina Nguyen (Washington), 2:07

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7th – Lilly Breeden (Missouri) F. Noah Kovach (Texas), 0:29

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7º – Lilly Breeden (Misuri) F. Noah Kovach (Texas), 0:29

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105

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105

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1st – Jaclyn Bouzakis (Pennsylvania) T.F. Emma Faczak (Colorado), 12-2 (5:13)

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1.º – Jaclyn Bouzakis (Pensilvania) TF Emma Faczak (Colorado), 12-2 (5:13)

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3rd – Ryleigh Sturgill (Tennessee) T.F. Grace Jawulski (Florida), 10-0 (0:31)

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3º – Ryleigh Sturgill (Tennessee) TF Grace Jawulski (Florida), 10-0 (0:31)

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5th – Kyrstan Perez (Oklahoma) Dec. Kiana Lien (California), 13-7

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5.º – Kyrstan Pérez (Oklahoma) Dec. Kiana Lien (California), 13-7

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7th – Katie Biscoglia (Iowa) Dec. Dilynn Albrecht (Wisconsin), 7-3

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7° – Katie Biscoglia (Iowa) Dec. Dilynn Albrecht (Wisconsin), 7-3

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110

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110

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1st – Sarissa Tucker (Virginia) Dec. Isabel Kaplan (Indiana), 4-0

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1.° – Sarissa Tucker (Virginia) Dec. Isabel Kaplan (Indiana), 4-0

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3rd – Eva Zimmerman (Utah) Dec. Summer Mutschler (Maryland), 15-10

–>

3º – Eva Zimmerman (Utah) diciembre Summer Mutschler (Maryland), 15-10

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5th – Jayden Keller (Missouri) For. Julia Horger (Pennsylvania),

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5º – Jayden Keller (Misuri) A favor. Julia Horger (Pensilvania),

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7th – Elizabeth Valenzuela Smith (Arizona) Dec. Kayleigh Milam (Missouri), 14-8

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7° – Elizabeth Valenzuela Smith (Arizona) Dec. Kayleigh Milam (Misuri), 14-8

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115

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115

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1st – Abigail Gonzalez (Florida) F. Kinzie Williams (Idaho), 1:48

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1º – Abigail González (Florida) F. Kinzie Williams (Idaho), 1:48

<!–qv q:id=et q:key=vcaa:

3rd – Malia Ottow (Washington) Dec. Hepua Salter (Hawaii), 4-0

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3º: Malia Ottow (Washington) Dec. Hepua Salter (Hawái), 4-0

<!–qv q:id=ew q:key=vcaa:

5th – Daynah Gomez (Arizona) Dec. Morgan Hyland (Pennsylvania), 9-8

–>

5to – Daynah Gomez (Arizona) Dec. Morgan Hyland (Pensilvania), 9-8

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7th – Ali Svancara (Idaho) F. Jaydin Cuevas (Colorado), 1:04

–>

7mo – Ali Svancara (Idaho) F. Jaydin Cuevas (Colorado), 1:04

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120

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120

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1st – Marlee Solomon (Pennsylvania) Dec. Hailey Delgado (Texas), 4-0

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1° – Marlee Solomon (Pensilvania) Dec. Hailey Delgado (Texas), 4-0

<!–qv q:id=f8 q:key=vcaa:

3rd – Aubree Gutierrez (California) Dec. Cheyenne Frank (Michigan), 10-7

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3º – Aubree Gutiérrez (California) Dec. Cheyenne Frank (Michigan), 10-7

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5th – Kaylyn Harrill (Nebraska) F. Reagan Mathers (Arizona), 1:36

–>

5to – Kaylyn Harrill (Nebraska) F. Reagan Mathers (Arizona), 1:36

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7th – Angelina Gochis (Illinois) F. Violet Diaz (Iowa), 0:19

–>

7mo – Angelina Gochis (Illinois) F. Violeta Díaz (Iowa), 0:19

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125

–>

125

<!–qv q:id=fk q:key=vcaa:

1st – Mackenzie Carder (Ohio) F. Martynique Davis (Arizona), 1:05

–>

1º – Mackenzie Carder (Ohio) F. Martynique Davis (Arizona), 1:05

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3rd – Raenah Smith (Pennsylvania) Dec. Neve O'Byrne (Pennsylvania), 12-8

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3.º – Raenah Smith (Pensilvania) Dec. Neve O’Byrne (Pensilvania), 12-8

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5th – Me'kala James (California) F. Kylee Kurszewski (Wisconsin), 3:33

–>

5º – Me’kala James (California) F. Kylee Kurszewski (Wisconsin), 3:33

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7th – Cameron Leng (Ohio) T.F. Samiyah Rahming (Pennsylvania), 10-0 (2:19)

–>

7mo – Cameron Leng (Ohio) TF Samiyah Rahming (Pensilvania), 10-0 (2:19)

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130

–>

130

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1st – Madilyn Peach (Wisconsin) F. Kailin Sebert (Texas), 2:21

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1º – Madilyn Peach (Wisconsin) F. Kailin Sebert (Texas), 2:21

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3rd – Olivia Bezdicek (Idaho) F. Haley Smarsh (Pennsylvania), 1:16

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3.º – Olivia Bezdicek (Idaho) F. Haley Smarsh (Pensilvania), 1:16

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5th – Kayla Moroschan (Ohio) T.F. Emma Chacon (Arizona), 10-0 (3:10)

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5to – Kayla Moroschan (Ohio) TF Emma Chacón (Arizona), 10-0 (3:10)

<!–qv q:id=g8 q:key=vcaa:

7th – Willow White (Florida) Med. For. Riley Drennan (Texas),

–>

7mo – Willow White (Florida) Med. Para. Riley Drennan (Texas),

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135

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135

<!–qv q:id=ge q:key=vcaa:

1st – Emma Bacon (Pennsylvania) F. Camila Torres (Arizona), 0:27

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1.° – Emma Bacon (Pensilvania) F. Camila Torres (Arizona), 0:27

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3rd – Naima Ghaffar (Indiana) F. Kaison Miller (Kansas), 1:14

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3º – Naima Ghaffar (Indiana) F. Kaison Miller (Kansas), 1:14

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5th – Nia Hagler (Utah) F. chloe wehry (Minnesota), 0:49

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5º – Nia Hagler (Utah) F. Chloe Wehry (Minnesota), 0:49

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7th – Iyanna Crawford (North Carolina) T.F. Eva Garcia (California), 10-0 (1:57)

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7mo – Iyanna Crawford (Carolina del Norte) TF Eva García (California), 10-0 (1:57)

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140

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140

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1st – Maddie Marsh (Indiana) Dec. Alexis Lazar (Michigan), 5-2

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1º – Maddie Marsh (Indiana) Dec. Alexis Lazar (Michigan), 5-2

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3rd – Jordyn Parker (Texas) F. Ema Durst (Illinois), 0:37

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3.º – Jordyn Parker (Texas) F. Ema Durst (Illinois), 0:37

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5th – Timberly Martinez (Colorado) Dec. Clover Williams (Oklahoma), 9-2

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5°: Timberly Martínez (Colorado) Dec. Clover Williams (Oklahoma), 9-2

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7th – Keanna Conrad (Idaho) Dec. Saige McCleery (Washington), 8-3

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7° – Keanna Conrad (Idaho) Dec. Saige McCleery (Washington), 8-3

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145

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145

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1st – Nora Akpan (Minnesota) Dec. Belicia Manuel (Michigan), 11-5

–>

1° – Nora Akpan (Minnesota) Dec. Belicia Manuel (Michigan), 11-5

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3rd – Violette Lasure (Pennsylvania) F. Greta Brus (Iowa), 1:43

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3.º – Violette Lasure (Pensilvania) F. Greta Brus (Iowa), 1:43

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5th – Emily Beckley (Oklahoma) Med. For. Hayden Bratland (Iowa),

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5to – Emily Beckley (Oklahoma) Med. Para. Hayden Bratland (Iowa),

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7th – Chloe Sanders (Iowa) T.F. Natalin Hout (California), 11-0 (2:13)

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7° – Chloe Sanders (Iowa) TF Natalin Hout (California), 11-0 (2:13)

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155

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155

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1st – Eloise Woolsey (New Mexico) Dec. Ella Poalillo (New Jersey), 8-5

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1.º – Eloise Woolsey (Nuevo México) Dic. Ella Poalillo (Nueva Jersey), 8-5

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3rd – Sarah Henckel (Connecticut) T.F. Symone Jewell (California), 10-0 (1:07)

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3º: Sarah Henckel (Connecticut) TF Symone Jewell (California), 10-0 (1:07)

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5th – Julia Araujo (North Dakota) F. Mary Snider (California), 0:43

–>

5to – Julia Araujo (Dakota del Norte) F. Mary Snider (California), 0:43

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7th – Matilda Hruby (Colorado) F. Skylar Slade (Iowa), 0:11

–>

7º – Matilda Hruby (Colorado) F. Skylar Slade (Iowa), 0:11

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170

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170

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1st – Kaili Manuel (Michigan) T.F. Ciyanna Okocha (Pennsylvania), 11-0 (3:24)

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1º – Kaili Manuel (Michigan) TF Ciyanna Okocha (Pensilvania), 11-0 (3:24)

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3rd – Kiley Dillow (Kansas) Dec. Olivia Georges (New Jersey), 11-5

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3.º – Kiley Dillow (Kansas) Dic. Olivia Georges (Nueva Jersey), 11-5

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5th – Sarah Pulk (Minnesota) For. Elizabeth Madison (Ohio),

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5º – Sarah Pulk (Minnesota) A favor. Elizabeth Madison (Ohio),

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7th – Rylynn Keziah (North Carolina) F. Clarion Fager (Utah), 1:04

–>

7mo – Rylynn Keziah (Carolina del Norte) F. Clarion Fager (Utah), 1:04

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190

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190

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1st – Brooke Huffman (Wisconsin) F. Tevia Nau Rarick (Utah), 1:13

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1º: Brooke Huffman (Wisconsin) F. Tevia Nau Rarick (Utah), 1:13

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3rd – Irelynn Laurin (Tennessee) T.F. Ava Asing (Hawaii), 10-0 (3:19)

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3º – Irelynn Laurin (Tennessee) TF Ava Asing (Hawái), 10-0 (3:19)

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5th – Kanata Richardson (Michigan) Dec. Autumn Elsbury (Iowa), 7-6

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5.º – Kanata Richardson (Michigan) diciembre. Autumn Elsbury (Iowa), 7-6

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7th – Jaida Kuntz (Texas) For. JayaShree Bray (Nebraska),

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7º – Jaida Kuntz (Texas) Por. Jaya Shree Bray (Nebraska),

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207

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207

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1st – Phoenix Molina (Illinois) Dec. Maddie Hayden (Michigan), 6-0

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1° – Phoenix Molina (Illinois) Dec. Maddie Hayden (Michigan), 6-0

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3rd – Deionna Borders (Ohio) F. Isabella Lorenzana (California), 2:30

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3º – Deionna Borders (Ohio) F. Isabella Lorenzana (California), 2:30

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5th – Lulu Kirk (Kansas) F. Vivianna Scott (Oregon), 4:43

–>

5to – Lulu Kirk (Kansas) F. Vivianna Scott (Oregón), 4:43

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7th – Sophiea Quinn (Missouri) F. Kimura Segerson-Hutter (Wisconsin), 3:16

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7mo – Sophiea Quinn (Misuri) F. Kimura Segerson-Hutter (Wisconsin), 3:16

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235

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235

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1st – Aubrey Bartkowiak (Indiana) F. Alyciana Rogers (Texas), 0:25

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1º: Aubrey Bartkowiak (Indiana) F. Alyciana Rogers (Texas), 0:25

<!–qv q:id=je q:key=vcaa:

3rd – Mya Brandenburg (Michigan) Dec. Peyton Mullin (New York), 5-1

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3º: Mya Brandenburg (Michigan) Dec. Peyton Mullin (Nueva York), 5-1

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5th – Halle Spears (Michigan) Dec. Jasmine Enriquez (Illinois), 7-2

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5° – Halle Spears (Michigan) Dec. Jasmine Enríquez (Illinois), 7-2

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7th – Angela Bereuter (Missouri) F. Katherine Luna (California), 1:23

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7º – Angela Bereuter (Misuri) F. Katherine Luna (California), 1:23