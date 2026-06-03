Incendio arrasa un edificio en Nueva Delhi, matando al menos a 21 personas.

NEW DELHI – Un incendio arrasó un edificio en un barrio de Nueva Delhi el miércoles, matando al menos a 21 personas e hiriendo a varias otras, según la policía.

El edificio en el barrio de Malviya Nagar, en la parte sur de la ciudad, tenía un restaurante en la planta baja y un hotel arriba. La zona, predominantemente residencial, está densamente poblada y es popular entre estudiantes y jóvenes profesionales.

El incendio fue extinguido con la ayuda de ocho camiones de bomberos, y más de 40 personas fueron rescatadas y llevadas a hospitales cercanos, según la policía de Delhi en un comunicado.

La causa del incendio no se conocía de inmediato.

Imágenes del lugar mostraron a bomberos tratando de sofocar el incendio mientras el humo denso salía del edificio. Algunas personas atrapadas en el interior se vieron colgando de las ventanas y gritando pidiendo ayuda mientras las llamas y el humo se extendían por partes del edificio.

Los residentes locales también se unieron a los esfuerzos de rescate, ayudando a evacuar a las personas atrapadas en el interior y llevando a algunos de los heridos a un lugar seguro.

Algunas de las víctimas eran extranjeros que habían viajado a la India para recibir tratamiento médico, informaron los medios locales. Muchos pacientes extranjeros viajan a Nueva Delhi para recibir tratamiento médico y a menudo se alojan en hoteles cercanos o en alojamientos residenciales durante sus visitas.

El primer ministro Narendra Modi expresó sus condolencias por las muertes, según su oficina en una publicación en X. También dijo que las familias de los fallecidos recibirían 200,000 rupias ($2,088) cada una en asistencia financiera.

Los incendios son comunes en la India, donde las leyes de construcción y las normas de seguridad a menudo son incumplidas por constructores y residentes.

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