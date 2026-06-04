Cámara de Representantes aprueba resolución sobre poderes de guerra que ordena a Trump poner fin a las hostilidades con Irán

alternar título Mariam Zuhaib/AP

Una mayoría bipartidista en la Cámara de Representantes, liderada por los republicanos, votó el miércoles a favor de poner fin a la guerra con Irán, la reprimenda más clara hasta el momento al manejo del conflicto por parte del presidente Trump y las consiguientes consecuencias económicas.

La resolución sobre poderes de guerra fue aprobada por 215 votos contra 208, y cuatro republicanos se unieron a los demócratas en su apoyo.

La resolución originalmente estaba programada para votación hace dos semanas, pero los líderes republicanos enviaron a los miembros de la Cámara a casa temprano para un receso en mayo cuando parecía que la medida, mayoritariamente respaldada por los demócratas, tenía suficientes votos republicanos para su aprobación. Sin embargo, la pausa prolongada no cambió el apoyo del Partido Republicano para anular la medida.

Antes de la votación, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, defendió la decisión del presidente Trump de atacar a Irán.

“Recuerden… Irán nos declaró la guerra hace 47 años. Gritan ‘muerte a Estados Unidos’. El presidente está tratando de mantener a la gente segura”, dijo Johnson a los periodistas.

La votación es principalmente simbólica. Los demócratas, a pesar de múltiples intentos, no han podido aprobar una resolución sobre poderes de guerra en el Senado liderado por los republicanos. Incluso si la medida se aprobara en el Congreso, es casi seguro que sería vetada por el presidente Trump, cuya administración ha cuestionado la constitucionalidad de la Ley de Poderes de Guerra.

Aun así, los demócratas del Senado se han ido acercando cada vez más. El mes pasado, obtuvieron apoyo para una medida de procedimiento para establecer una votación sobre poderes de guerra después de que un puñado de republicanos rompieran filas para unirse a ellos. Aún no se ha programado una votación final.

Los demócratas de la Cámara de Representantes celebraron la votación y pidieron al Senado que hiciera lo mismo.

“Tras repetidos intentos de conseguir que los aduladores de la Cámara controlada por los republicanos se unan a nosotros, los demócratas de la Cámara de Representantes aprobaron hoy con éxito nuestra Resolución sobre Poderes de Guerra para defender al pueblo estadounidense y responsabilizar a Donald Trump. Ahora es el momento de que los republicanos del Senado hagan lo correcto”, se lee en una declaración del líder de la minoría, Hakeem Jeffries, y sus dos principales adjuntos, Katherine Clark de Massachusetts y Pete Aguilar de California.

La administración ha presionado furiosamente contra el esfuerzo tanto en la Cámara como en el Senado. La votación del miércoles indica que su apoyo a la guerra puede estar disminuyendo incluso entre algunos miembros de su propio partido.

Ahora, más de 90 días después del inicio del conflicto, algunos republicanos han expresado su frustración porque la guerra no parece tener un final claro a la vista. Las conversaciones para poner fin a la guerra aún no han ganado un impulso claro, lo que arroja dudas sobre un frágil alto el fuego. Apenas unas horas antes de la votación, Irán y Estados Unidos intercambiaron ataques en el Golfo Pérsico.

El conflicto comenzó el 28 de febrero con ataques de las fuerzas estadounidenses e israelíes contra Irán. Según la Ley de Poderes de Guerra de 1973, el presidente tiene 60 días para poner fin a las hostilidades si no ha habido autorización del Congreso, aunque puede solicitar una extensión de 30 días. La misma ley también otorga al Congreso la capacidad de poner fin a las hostilidades votando una resolución para poner fin a la acción militar, sujeta al veto presidencial.

El representante Brian Fitzpatrick, republicano por Pensilvania, dijo a los periodistas después de la votación que decidió apoyar la resolución porque “tenemos que seguir la ley”, refiriéndose a la Ley de Poderes de Guerra.

“Ya pasaron los 60 días, así que tienes dos opciones. O sigues la ley o la cambias. No puedes violar la ley. Esa no es una opción”, dijo Fitzpatrick.

A Fitzpatrick se unieron otros tres republicanos para apoyar la resolución: Tom Barrett de Michigan, Warren Davidson de Ohio y Thomas Massie de Kentucky.

Tras la votación de Irán, los principales republicanos también fueron reprendidos por una medida para proporcionar ayuda a Ucrania. Seis republicanos se unieron a los demócratas para hacer avanzar la medida, preparándola para una votación para su aprobación final.

El principal demócrata del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes dijo que espera conseguir aún más votos republicanos para ayudar a Ucrania.

“Tres años después, todavía están luchando por su propia libertad”, dijo el representante Gregory Meeks, DN.Y. “No podemos decepcionarlos”.