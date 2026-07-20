Zach Bryan sorprende a fans con interpretación acústica inédita de ‘Walk Backwards’ en YouTube

Zach Bryan les dio a los fanáticos una sorpresa inesperada durante el fin de semana.

El cantante de “Something in the Orange” es uno de los artistas más famosos del mundo de la música country y ha creado un grupo de seguidores de culto en el género.

Es uno de los pocos cantantes que puede agotar las entradas en los estadios dondequiera que vaya. La música de Bryan a menudo lleva a los oyentes a una montaña rusa emocional y parece que, una vez más, está preparando algo especial.

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Zach Bryan adelanta nueva música

Bryan compartió un nuevo video el sábado en YouTube de él interpretando acústicamente su nueva e inédita canción, “Walk Backwards”.

No pasó mucho tiempo para que el video comenzara a aparecer en el mundo de la música country. Whiskey Riff especuló que se incluirá en el próximo EP de Bryan, “Young Manhood And Other Donatable Organs”.

Escúchalo a continuación y déjame saber tu opinión en David.Hookstead@outkick.com.

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Los fanáticos de Zach Bryan rápidamente aparecieron en los comentarios en YouTube con muchas reacciones. Uno escribió: “Me encanta cómo no importa cuán famoso se vuelva Zach, siempre tendremos estos videos solo con Zach y una guitarra… es increíble”.

Otro añadió: “Este EP está a punto de arruinarnos a todos”.

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Un tercer fan agregó: “Zach simplemente no puede escribir una mala canción. Creo que estamos viendo a uno de los mejores compositores de todos los tiempos. ¡Gracias Zach por tu música!”.

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Ciertamente parece que Zach Bryan va a cocinar con lo que sea que se le presente en el horizonte, a juzgar por el adelanto de su nueva canción. Déjame saber tu opinión en David.Hookstead@outkick.com.