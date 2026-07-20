Pamela Smart, cumpliendo cadena perpetua, busca un nuevo juicio

CONCORD, Nuevo Hampshire — Los abogados de Pamela Smart, que cumple cadena perpetua por orquestar el asesinato de su marido a manos de su estudiante adolescente en 1990, esperan que un juez de New Hampshire permita el lunes que avance su última petición para un nuevo juicio.

El juicio de Smart fue uno de los primeros en el país que se transmitió en vivo por televisión de principio a fin. Ella era coordinadora de medios de comunicación de una escuela secundaria de 22 años cuando comenzó una aventura con un chico de 15 años que luego mató a tiros a su marido, Gregory Smart, en Derry.

El tirador fue liberado en 2015 tras cumplir una condena de 25 años. Aunque Smart negó tener conocimiento del complot, fue declarada culpable de ser cómplice de asesinato en primer grado y otros delitos y sentenciada a cadena perpetua sin libertad condicional.

Su petición de hábeas corpus se presentó en enero. Busca revocar su condena por lo que sus abogados afirman que fueron varias violaciones constitucionales.

A Smart, de 58 años, se le permitirá asistir a la audiencia de forma remota desde el Centro Correccional para Mujeres de Bedford Hills en Nueva York.

Los abogados de Smart argumentan que los fiscales engañaron al jurado al proporcionarles transcripciones inexactas de conversaciones de Smart grabadas subrepticiamente que incluían palabras que no eran audibles en las grabaciones.

Entre las palabras que afirman no eran audibles, pero en la transcripción estaban la palabra “matado” en la oración “hiciste matar a tu marido”, la palabra “arrestado” en la oración “Me van a arrestar” y la palabra “asesinato” en la oración “este habría sido el asesinato perfecto”.

“La ciencia moderna confirma lo que siempre nos ha dicho el sentido común: cuando a la gente se le entrega un guión, inevitablemente escuchan las palabras que se les muestran”, dijo el abogado de Smart, Matthew Zernhelt, en una declaración a principios de este año. “Los jurados no estaban evaluando las grabaciones de forma independiente; estaban siendo dirigidos hacia una conclusión, y esa dirección decidió el veredicto”.

Los abogados de Smart también argumentaron que el veredicto se vio empañado por la atención de los medios y por instrucciones erróneas al jurado. Argumentaron que a los jurados se les dijo que debían determinar que Smart actuó con premeditación, y no se les dijo que debían considerar únicamente las pruebas presentadas en el juicio.

También argumentaron que el tribunal de primera instancia le impuso una sentencia de cadena perpetua obligatoria sin libertad condicional por ser cómplice de asesinato en primer grado, a pesar de que New Hampshire no exigía esa sentencia por el cargo.

Los abogados del estado pidieron al juez que desestimara la petición, diciendo que casi todos los reclamos están excluidos porque ya fueron planteados en apelación y resueltos por la Corte Suprema de New Hampshire, o podrían haberse presentado en apelación ante el tribunal pero no lo fueron.

Señalaron que durante el juicio de Smart, la defensa sólo expresó preocupación porque las transcripciones de las grabaciones supuestamente no tomaban en cuenta la “duplicación” de las voces cuando dos personas hablan a la vez. El juez ordenó a los miembros del jurado que si las cintas diferían de lo que estaban leyendo, debían utilizar en su lugar lo que habían oído. La Corte Suprema del estado señaló que los abogados de Smart no hicieron ninguna “demostración particularizada de inexactitudes en las transcripciones en relación con las grabaciones o cómo ella pudo haber sido perjudicada” por ellas.

El equipo de Smart no ha probado otras afirmaciones, como la asistencia ineficaz de un abogado y que el caso se discutiera en Nueva York, en lugar de New Hampshire, dijeron los abogados del estado.

Las opciones legales de Smart son limitadas. Ha solicitado sin éxito varias veces una audiencia de reducción de sentencia ante un consejo estatal electo en New Hampshire que aprueba contratos y designa a los tribunales y agencias estatales. Apeló un rechazo ante la Corte Suprema del estado, que desestimó su petición en 2023.

Su última petición se presentó después de que la gobernadora de New Hampshire, Kelly Ayotte, rechazara su solicitud el año pasado de presentar el asunto nuevamente ante el consejo. Ayotte dijo que revisó el caso y decidió que no merecía una audiencia.

En 2024, Smart asumió toda la responsabilidad por la muerte de su marido. Dijo en un video que pasó años desviando la culpa “casi como si fuera un mecanismo de defensa”.

El juicio de Smart fue un circo mediático y uno de los primeros casos de alto perfil en Estados Unidos sobre una relación sexual entre un empleado de la escuela y un estudiante. El estudiante, William Flynn, testificó que Smart le dijo que necesitaba que mataran a su marido porque temía perderlo todo si se divorciaban y que amenazó con romper con él si no mataba a su marido. Flynn y otros tres adolescentes cooperaron con los fiscales y desde entonces todos fueron liberados.

Flynn y Patrick Randall, de 17 años, entraron al condominio Smarts en Derry y obligaron a Gregory Smart a arrodillarse en el vestíbulo. Mientras Randall apuntaba con un cuchillo a la garganta del hombre, Flynn le disparó una bala de punta hueca a la cabeza. Ambos se declararon culpables de asesinato en segundo grado y fueron sentenciados a entre 28 años y cadena perpetua. Se les concedió la libertad condicional en 2015. Otros dos adolescentes cumplieron condenas de prisión y fueron liberados.

El caso inspiró el libro de Joyce Maynard de 1992 “To Die For” y la película de 1995 del mismo nombre, protagonizada por Nicole Kidman y Joaquin Phoenix.