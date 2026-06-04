Hezbolá rechaza el acuerdo de alto el fuego acordado entre Israel y el Líbano

alternar título Debajo de Marey/AFP vía Getty Images

Hezbollah ha rechazado oficialmente un acuerdo de alto el fuego que habían acordado provisionalmente el Líbano e Israel.

El líder del grupo respaldado por Irán, que no formó parte de las conversaciones del día anterior en Washington, dijo en un comunicado que las negociaciones entre Líbano e Israel eran “absurdas, humillantes e insultantes”.

Los dos países habían acordado un alto el fuego que estipulaba que Hezbollah, pero no Israel, detendría los ataques.

El acuerdo también pedía una zona desmilitarizada en partes del sur del Líbano ahora ocupadas por fuerzas israelíes, que sería administrada por el ejército nacional libanés, que no participa en el conflicto.

El líder de Hezbollah, Naim Kassem, dijo que exigir a sus combatientes que abandonen el sur del Líbano mientras están siendo atacados significaría “rendición, derrota y logro de los objetivos del enemigo”.

Apenas unas horas después de que se anunciara el acuerdo tentativo, Israel lanzó nuevos ataques y Hezbollah dijo que rechazaba cualquier alto el fuego que no comenzara con la retirada de las fuerzas israelíes del territorio libanés.

Los nuevos combates y el rotundo rechazo de la propuesta por parte de Hezbollah arrojaron un jarro de agua fría sobre cualquier perspectiva inmediata de un alto el fuego más amplio entre Estados Unidos e Irán. Irán ha dicho que no aceptará un alto el fuego con Estados Unidos e Israel a menos que haya uno en el Líbano.

La FPNUL, la operación de mantenimiento de la paz de la ONU para el Líbano, anunció el jueves que uno de sus cascos azules, un soldado de Serbia, había muerto y otros, de El Salvador y España, resultaron heridos cuando los morteros impactaron su posición cerca de Marjayoun, en el sureste del Líbano, el miércoles por la noche. La muerte eleva a siete el número de cascos azules de la FPNUL asesinados desde que la guerra comenzó nuevamente en marzo.

Una fuente de la ONU dijo que los morteros parecían provenir de Hezbolá. La persona pidió no ser identificada porque no estaba autorizada a hablar públicamente sobre el tema. Hezbollah ha estado atacando instalaciones del ejército israelí en las cercanías.

Hezbolá negó haber atacado una base de mantenimiento de la paz y expresó su “compromiso inquebrantable” con el papel de la FPNUL en el Líbano.

Comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní Esmail Qaani fue citado el jueves por los medios estatales iraníes diciendo que Israel debe retirarse a las posiciones anteriores a la guerra como primer paso en un alto el fuego con el Líbano. Antes de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán el 28 de febrero, Israel ocupaba cinco posiciones al otro lado de la frontera con el Líbano. Actualmente ocupa gran parte del sur del país.

Estados Unidos no habla directamente con Hezbollah, al que clasifica como organización terrorista.

El presidente libanés, Joseph Aoun, dijo el jueves que el alto el fuego entraría en vigor dentro de las 24 horas siguientes a que todas las partes interesadas lo aprobaran, especialmente Hezbollah.

Un funcionario de Hezbollah dijo a NPR que Hezbollah ya había informado oficialmente al presidente libanés que no aceptaría ningún alto el fuego que no comenzara con la retirada de las fuerzas israelíes del sur del Líbano. El funcionario pidió permanecer en el anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el tema.

El Ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que Israel estaba exigiendo la creación de lo que llamó una zona desmilitarizada dentro del Líbano y al mismo tiempo poder continuar los ataques contra Hezbollah, respaldado por Irán. Dijo que Israel no se retiraría del sur.

Jawad Rizkallah contribuyó con este reportaje desde Beirut.