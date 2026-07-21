Jhon Durán: el exdelantero del Aston Villa llega cedido al Benfica procedente del Al-Nassr para una temporada

El exdelantero del Aston Villa, Jhon Durán, se unió al Benfica cedido por una temporada procedente del Al-Nassr de Arabia Saudita.

Los gigantes portugueses serán el séptimo club en la carrera de Durán a la edad de sólo 22 años, tras sus recientes etapas con el Fenerbahce y el Zenit de San Petersburgo.

El Benfica pagará una tasa de préstamo de 5,19 millones de libras esterlinas (6,1 millones de euros) por el internacional colombiano con la opción de hacer la transferencia permanente por 25,5 millones de libras esterlinas (30 millones de euros) al final de la temporada 2026-27.

“¡Estoy feliz! Sigo diciendo que es el club más grande de Portugal. Estoy muy agradecido de estar aquí”, dijo Durán.

“Tengo expectativas muy altas de estar aquí. Quiero jugar bien, darlo todo y ser campeón”.

Durán comenzó su carrera profesional con el equipo colombiano Envigado en 2019 antes de pasar al equipo Chicago Fire de la MLS en 2022.

Estuvo en movimiento nuevamente en enero de 2023 cuando se unió al Aston Villa por £ 14 millones y rápidamente se convirtió en un favorito de los fanáticos.

Un traslado al West Ham fracasó en el verano de 2024, pero después de anotar un famoso gol de la victoria para Villa contra el Bayern de Múnich en la Liga de Campeones, Durán fue vendido a Al-Nassr por 71 millones de libras esterlinas en enero de 2025.

A pesar de marcar ocho goles en 13 partidos con el equipo de Arabia Saudita, permaneció solo media temporada antes de mudarse cedido al Fenerbahce.

Pero el técnico José Mourinho fue despedido menos de un mes después de que Durán debutara y el préstamo fue cancelado en febrero de 2026 para que pudiera unirse al Zenit.

Después de anotar tres goles en nueve partidos en Rusia, Durán ahora tiene la oportunidad de hacer un hogar en el Benfica, su séptimo club en el séptimo país de su joven carrera.