Warren desafía a Schumer mientras estalla la guerra civil demócrata por la carrera por el Senado que debe ganarse

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Este otoño habrá una batalla para dar forma al Partido Demócrata, y dos de los principales demócratas del Senado están tomando caminos diferentes en sus esfuerzos por dejar su huella en el proceso.

La senadora Elizabeth Warren, demócrata por Massachusetts, respaldó a Abdul El-Sayed en el duelo por la nominación demócrata al Senado en Michigan. Es una ruptura con el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, DN.Y., quien respalda a la representante Haley Stevens, demócrata por Michigan.

Los respaldos divergentes son emblemáticos de la lucha que se libra entre bastidores y públicamente en el Partido Demócrata mientras la vieja guardia lucha por mantenerse firme, mientras un aumento progresista amenaza con superar por completo al partido.

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Por ejemplo, Warren respaldó al ex candidato demócrata al Senado de Maine, Graham Platner, mientras que Schumer había cortejado y presionado a la gobernadora de Maine, Janet Mills, para que participara en la carrera.

Y horas después de que el senador Bernie Sanders, I-Vt., y la representante Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., quedaran perplejos por El-Sayed, Warren saltó a la refriega.

En su vídeo de respaldo a El-Sayed del lunes, señaló que él era “el único candidato en esta carrera que no acepta dinero corporativo, y está luchando para sacar el dinero de la política por completo”.

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“Y no se equivoquen”, dijo Warren. “Abdul es el único candidato en esta carrera que puede construir el movimiento de base necesario para ganar en noviembre. Más dinero en el bolsillo, para sacar dinero de la política y lograr ‘Medicare para todos’. Michigan, hagamos esto”.

En particular, Warren había respaldado previamente a la senadora del estado de Michigan Mallory McMorrow, quien abandonó la carrera a principios de este mes. McMorrow se opuso al “Medicare para todos”, un impulso político clave de Warren.

Y El-Sayed ha aparecido en los titulares, como Platner, por sus antiguas publicaciones en las redes sociales, en particular su propuesta de “desfinanciar a la policía” como medio para reinvertir el dinero de los impuestos para evitar la compra de “material de guerra para hacer la guerra en nuestras calles”.

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Schumer se tomó su tiempo para hacer público su respaldo en lo que alguna vez fue una batalla primaria desordenada a tres bandas, primero respaldando en privado a Stevens.

“Creo que ella tiene la mejor oportunidad de ganar”, dijo Schumer a Punchbowl News el mes pasado.

Stevens se ha asegurado el respaldo de un puñado de otros demócratas del Senado, incluidos los senadores Rubén Gallego, demócrata por Arizona, Chris Coons, demócrata por Delaware, y Gary Peters, demócrata por Michigan, cuyo escaño está considerando hacer suyo.

El-Sayed también ha acumulado una lista de pesos pesados, incluidos Warren, Sanders, Ocasio-Cortez, el senador Chris Van Hollen, demócrata por Maryland, y el representante Ro Khanna, demócrata por California.

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Ninguno de los candidatos se ha comprometido a respaldar a Schumer para que permanezca como líder demócrata de cara a la nueva sesión del Congreso del próximo año. Y hasta ahora, El-Sayed no ha hablado con el principal demócrata del Senado.

En cambio, ve su candidatura como “una amenaza” para Schumer y el sistema de la vieja guardia.

Le dijo a Politico que Schumer y los demócratas estaban preocupados por sus planes de presionar para que se ponga fin a la entrada de dinero corporativo a la política, dado que el principal enfoque demócrata del Senado “es que puedes ir a hablar con la gente del dinero y luego repartir su dinero corporativo para ayudar a elegir a las personas que van a hacer las cosas que las corporaciones quieren”.

“Así que, por supuesto, se están volviendo locos”, dijo El-Sayed. “No se están asustando porque piensen que voy a perder. Se están asustando porque creen que voy a ganar”.