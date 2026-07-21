¿Boletos, alguien? Un londinense puede ganar ahora el premio mayor de Powerball

Iniciarán las ventas de boletos de Powerball en el Reino Unido el martes, brindando a los jugadores al otro lado del Atlántico la oportunidad de ganar el mismo jackpot masivo por el que los jugadores de EE. UU. ya compiten, con las mismas probabilidades minúsculas.

La expansión, anunciada por primera vez en abril a través de un acuerdo entre la Asociación de Loterías de Varios Estados en EE. UU. y Allwyn UK, marcará la primera vez que una lotería fuera de EE. UU. contribuye al jackpot de Powerball. La expansión permitirá a los jugadores del Reino Unido competir por jackpots mucho más grandes que los disponibles en las loterías del país y de Europa.

El sorteo de esta noche será el primer sorteo de Powerball abierto a jugadores del Reino Unido.

El mayor pago de Powerball fue de poco más de $2 mil millones por un boleto comprado en 2022 en California. EuroMillones, una lotería ofrecida en nueve países europeos y también operada en el Reino Unido por Allwyn, otorgó un máximo de 250 millones de euros (aproximadamente $285 millones) a jugadores de Francia, Irlanda y Austria durante el transcurso de 2025.

Las probabilidades de ganar un jackpot de Powerball son minúsculas, 1 en 292,2 millones. Esas probabilidades serán las mismas para los jugadores de EE. UU. y del Reino Unido, según los funcionarios de la lotería.

Los funcionarios de lotería de EE. UU. dicen que la base de jugadores ampliada permitirá que los jackpots de Powerball crezcan más rápidamente, aumentando probablemente las ventas a medida que más personas se sientan atraídas por los premios mayores.

Los boletos de Powerball cuestan $2.

Los boletos comprados en el Reino Unido solo contribuirán al jackpot de Powerball, no a premios de menor nivel. Los jugadores en el Reino Unido tendrán una estructura de premios de nivel inferior diferente.

Las cantidades estimadas de los jackpots en cada país diferirán debido a las tasas de conversión de divisas y porque EE. UU. publicita los premios antes de impuestos, a diferencia del Reino Unido.

Los jackpots de Powerball en el Reino Unido también se pagarán durante 30 años, mientras que en EE. UU., los ganadores de jackpots tienen la opción de recibir sus ganancias distribuidas a lo largo de los años a través de una anualidad o en efectivo, y casi todos los ganadores optan por el efectivo.

Powerball se juega en 45 estados de EE. UU., y Washington, D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU.

En el juego, los jugadores eligen cinco números de bola blanca del 1 al 69 y un número de Powerball rojo del 1 al 26. Los sorteos seguirán celebrándose los lunes, miércoles y sábados.