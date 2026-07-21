Diez muertos mientras se intensifican los ataques rusos a buques mercantes en el Mar Negro

Pero la intensificación de los ataques de Rusia contra buques de carga probablemente tenga como objetivo disuadir a las empresas extranjeras de comprar productos ucranianos y utilizar su corredor marítimo del Mar Negro.

El domingo, el primer ministro de Ucrania, Serhiy Koretskyi, dijo que su gobierno y el mando militar estaban “preparando decisiones que mejorarán la seguridad de la navegación y ayudarán a proteger a los buques civiles y a la gente de mar” de los ataques rusos.

A pesar de los constantes bombardeos, Odesa sigue siendo un destino vacacional privilegiado para los ucranianos.

Kiper dijo a principios de este mes que se habían instalado refugios antiaéreos en 40 playas de la región que estaban abiertas al público, pero advirtió que las ubicaciones costeras podrían ser particularmente peligrosas porque los drones y misiles a menudo se lanzan desde el mar.

Por su parte, Ucrania también ha intensificado sus ataques contra activos rusos en el Mar Negro y el Mar de Azov.

El lunes, el comandante de las fuerzas de aviones no tripulados de Ucrania, Robert Brovdi, dijo que 183 buques habían sido atacados en julio. Si bien esta cifra no ha sido verificada de forma independiente, la BBC ha visto por satélite pruebas de daños a numerosos buques tanto en el Mar Negro como en el Mar de Azov.

En otras partes del país, los ataques rusos mataron a cinco personas en ataques separados contra ciudades del este y del sur de Ucrania.

Según la ONU, en junio se registró el mayor número de civiles ucranianos muertos y heridos desde abril de 2022. Al menos 293 civiles murieron y 1.990 resultaron heridos.

Por su parte, Kiev también siguió golpeando instalaciones logísticas y un depósito de petróleo en la región rusa de Moscú. Sergei Sobyanin, alcalde de la capital rusa, dijo que Kiev había lanzado 400 drones hacia la región durante la noche del lunes, aunque la mayoría fueron derribados. Las autoridades locales dijeron más tarde que 10 personas habían resultado heridas como resultado.

Y las autoridades locales en la región fronteriza rusa de Belgorod dijeron que un ataque con aviones no tripulados ucranianos contra un autobús había matado a cinco personas, incluido un niño, el lunes. Ucrania aún no ha comentado.