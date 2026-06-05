Desde el principio del siglo XXI, el término ‘wokeismo’ ha tenido un lugar destacado en debates políticos, académicos y mediáticos. Originalmente un término de jerga afroamericana, en la década de 1940 ‘woke’ describía un estado de vigilancia hacia la injusticia racial y las diversas formas de discriminación que derivaban de ella, especialmente en los Estados Unidos segregacionistas. En la década de 1960, el concepto se hizo más conocido tras la lucha por los derechos civiles. Activistas negros, pero también movimientos feministas y pacifistas, adoptaron esta postura vigilante. Inicialmente un eslogan activista, el término se convirtió gradualmente en una ideología organizada.

En Francia, el libro de Régis Debray A Modest Contribution to the Rites and Ceremonies of the Tenth Anniversary anticipó este cambio, denunciando los ‘derechos del hombre blanco’ como una ficción universalista que servía para ocultar la dominación occidental. La nueva ideología del wokeismo desafió el universalismo abstracto de la Ilustración a favor de un particularismo militante. En la década de 2000, la expresión ‘mantente despierto’ fue revivida en redes sociales, especialmente después de 2013 y el movimiento Black Lives Matter. Desde entonces, la esfera intelectual estadounidense ha sido permeada por un eufórico wokeismo que se ha convertido en el alfa y omega de la nueva sociedad intelectual.

Pero lo que originalmente se pretendía como un instrumento de emancipación terminará paradójicamente perjudicando a las minorías mismas. El fenómeno incipiente del anti-wokeismo, lejos de simplemente criticar los excesos del wokeismo, se está radicalizando y convirtiendo en un arma política para estigmatizar a las minorías.

[Context: El wokeismo y el anti-wokeismo representan dos posturas opuestas en debates contemporáneos sobre justicia social y políticas identitarias en diversas sociedades occidentales.]

[Fact Check: Algunos autores mencionados, como Régis Debray y Michel Onfray, han abordado críticamente el fenómeno del wokeismo y sus implicaciones en la sociedad contemporánea.]

[Fact Check: Los ejemplos de anti-wokeismo en Europa y Estados Unidos ilustran cómo este fenómeno ha evolucionado como respuesta a las políticas e ideologías asociadas al wokeismo.]