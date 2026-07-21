Padre e hijo acusados ​​de secuestrar a punta de pistola a dos biólogos del Servicio Forestal de EE. UU.

Un hombre y su hijo adulto fueron acusados ​​de secuestrar a dos biólogos federales a punta de pistola en un bosque del norte de California la semana pasada, lo que provocó un enfrentamiento de horas con las autoridades.

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Joseph Charles Henrichsen, de 49 años, y Phoenix Henrichsen, de 23, comparecieron ante un tribunal federal en Sacramento el lunes, pero no se declararon culpables de los cargos de secuestro de un empleado federal y de complicidad.

Una declaración jurada presentada en apoyo de los cargos alega que el jueves por la mañana, Joseph Henrichsen se acercó a dos biólogos del Servicio Forestal de EE. UU. que estaban trabajando cerca del campamento Gumboot Lake en el Bosque Nacional Shasta-Trinity. La pareja, que no ha sido identificada, estaba realizando una investigación para un estudio sobre los hábitats de las ranas.

Joseph, que llevaba un rifle estilo AR-15, se acercó a ellos en una sección remota del bosque a unas 290 millas al norte de San Francisco y les ató las manos a la espalda, dice la declaración jurada. Luego les ordenó que se dirigieran a un remolque cercano, donde Phoenix se unió a ellos, según el documento.

La mayoría de los dos estuvieron retenidos allí, aunque se alega que Joseph puso a una, descrita solo como una mujer, en el Nissan del Servicio Forestal en el que viajaban originalmente los biólogos y la llevó a varios kilómetros de distancia, usando su teléfono para hacer varias llamadas y dejando un mensaje para un guardabosques federal.

“He tomado como rehenes a dos biólogos alimentados del Servicio Forestal”, dijo Joseph en el mensaje, según alega la declaración jurada. “Estoy conduciendo en el vehículo de los guardabosques ahora mismo”.

“Tiene las manos detrás de la maldita espalda y tengo balas reales listas”, continuó Joseph, según alegan los documentos judiciales, antes de pedir que un investigador federal, preferiblemente del FBI, “hablara un poco las cosas”.

Luego regresaron al remolque, donde las víctimas fueron retenidas durante horas a punta de pistola, según la declaración jurada, que alega que en un momento durante las negociaciones con las autoridades, Joseph dijo que tenía una granada y amenazó con usarla a menos que los agentes retrocedieran.

Los negociadores finalmente lograron que los secuestradores liberaran a las víctimas después de la 1 am del viernes, antes de que se rindieran, dijeron las autoridades.

Los documentos de acusación no enumeran un posible motivo.

“No puedo ir más allá de lo que se incluye en esa presentación”, dijo el lunes por correo electrónico Lauren Horwood, portavoz de la Fiscalía Federal para el Distrito Este de California.

El sheriff del condado de Siskiyou, Jeremiah LaRue, dijo en una conferencia de prensa el viernes que las autoridades no conocían a los sospechosos.

Los registros de propiedad muestran que Joseph Henrichsen vivió en el condado de Orange, a unas 580 millas al sureste de donde ocurrió el incidente, durante varios años.

Los registros judiciales indican que fue arrestado en el condado de Whatcom, Washington, en 2022. Según el periódico Bellingham Herald, fue acusado de arrojar fuegos artificiales a la casa de un vecino cuyo propietario era de ascendencia rusa y ucraniana, dejar esposas caseras y una nota que decía “Asesina a Vlad Putin” en la puerta principal y caminar con un arma.

El caso, que incluía un cargo de delito de odio, fue desestimado porque el estado no pudo proporcionar tratamiento psiquiátrico a Joseph de manera oportuna, informó el periódico.

Los últimos cargos contra los Henrichsen se presentaron el viernes. Si son declarados culpables de secuestrar a un empleado federal, podrían ser condenados a cadena perpetua.

No está claro si los dos cuentan con asesoría legal. La oficina del defensor federal de la región no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Se programó un examen preliminar para el 3 de agosto.