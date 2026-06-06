El torneo Memorial: Scottie Scheffler y Rory McIlroy luchan mientras JT Poston lidera

Los dos mejores jugadores del mundo, Scottie Scheffler y Rory McIlroy, tuvieron dificultades en su segunda ronda en el Torneo Memorial y se sitúan a ocho golpes del líder JT Poston.

El número uno del mundo, Scheffler, quien busca ganar el torneo por tercer año consecutivo, hizo bogey en los hoyos ocho, nueve y diez antes de tres birdies en los últimos nueve hoyos que le permitieron salvar un 72 par para dejarlo en un total de un golpe arriba después de su ronda de apertura de 73.

“Sentía que iba a disparar alrededor de 90 hoy”, dijo el cuatro veces ganador de grandes torneos estadounidense.

“Eso quizás sea lo peor que he pegado en un par de años allí y aún así logré hacer par en un campo de golf que requiere que golpees la pelota realmente bien”, añadió el joven de 29 años.

Mientras tanto, el norirlandés McIlroy, de 37 años, hizo un 74 par de dos golpes sobre en el Club de Golf Muirfield Village, lo que incluyó un doble bogey, dos bogeys y un birdie en sus últimos seis hoyos.

Este es apenas el tercer torneo que juega el ganador de seis grandes desde que ganó el Masters en abril y es su único evento de preparación antes del Abierto de Estados Unidos de este mes en Shinnecock Hills.

El número 94 del mundo, Poston, hizo un 65 par de siete bajo para liderar con nueve bajo par, un golpe por delante del estadounidense Ryan Gerard.

Poston, de 33 años, tiene tres victorias en el PGA Tour y la última fue en 2024.

El inglés Tommy Fleetwood está en cuarto lugar, cinco golpes detrás del líder, mientras que su compatriota y ganador del Campeonato de la PGA, Aaron Rai, está en uno bajo par.