La represión del bikini por parte de una popular línea de cruceros podría sorprender a los pasajeros en los puertos de las islas

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Carnival Cruise Line está tomando medidas enérgicas contra el uso de bikini en un popular destino del Pacífico Sur, recordando a los pasajeros que las expectativas del código de vestimenta local pueden ser más estrictas de lo que normalmente se permite a bordo.

Los huéspedes a bordo del Carnival Splendor recibieron un aviso antes de la escala del barco en Lifou, una isla de Nueva Caledonia, advirtiendo a los viajeros que siguieran las costumbres locales y se vistieran de manera conservadora mientras estuvieran en tierra, según el blog Cruise Hive.

El recordatorio se emitió antes de la visita del barco a la isla el 2 de junio como parte de un viaje de ocho noches desde Sydney.

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Se recomendó a los pasajeros que evitaran usar tangas, tangas, monokinis y mankinis mientras visitaban la isla. También está prohibido tomar el sol en topless, señala la publicación.

Fox News Digital contactó a Carnival Cruise Line para solicitar comentarios.

El código de vestimenta se aplica no sólo a las playas, sino también a áreas públicas como mercados, iglesias y espacios de reunión comunitaria.

La represión de los trajes de baño refleja una orientación que Carnival ya comparte con sus invitados en su sitio web.

“Pedimos amablemente a los huéspedes que respeten la cultura y las reglas locales de los puertos que visitamos”, afirma Carnival en sus pautas de código de vestimenta.

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La línea de cruceros identifica específicamente a Lifou como un destino en el que las costumbres locales exigen vestimenta más conservadora.

“Algunos destinos, como Lifou, que es una isla tribal, están poblados por orgullosos indígenas cuya cultura se basa en el respeto y, en muchos casos, son muy religiosos”, afirma Carnival.

“Las comunidades de estas localidades también solicitan a los visitantes usar trajes de baño tradicionales de una pieza o enteros y abstenerse de usar trajes de baño tipo bikini o monokini. [while] en la playa”, dice el sitio web.

Según se informa, Carnival advirtió que no respetar las costumbres locales podría afectar futuras visitas a la isla.

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Se recordó a los huéspedes que el incumplimiento podría poner en peligro la capacidad de la línea de cruceros para continuar incluyendo a Lifou en futuros itinerarios, dijo Cruise Hive.

El recordatorio del código de vestimenta se produce mientras las líneas de cruceros continúan enfatizando reglas específicas del destino que pueden diferir de las políticas a bordo.

Si bien Carnival generalmente permite ropa informal durante el día, se espera que los huéspedes se aseguren de que su ropa sea respetuosa con los demás viajeros y apropiada para el entorno, según su sitio web.

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Las políticas de trajes de baño de Carnival han sido durante mucho tiempo un tema de discusión entre los pasajeros en línea.

“Usa lo que quieras”, escribió un usuario de Reddit.

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Otro viajero argumentó que revelar trajes de baño ya es común en muchos viajes y dijo: “Hay [are] “Hay gente que usa ese tipo de trajes de baño en cubierta las 24 horas del día, los 7 días de la semana”.

Otros sintieron que los huéspedes deberían ser más conscientes en las áreas familiares.

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“Tal vez úselo en excursiones solo para adultos y en el jacuzzi solo para adultos”, sugirió un comentarista.

“El carnaval es para familias y hay muchos niños en estos cruceros”.