El presidente conjunto del West Ham, David Sullivan, renuncia y promete luchar contra las acusaciones.

El copresidente de West Ham United, David Sullivan, ha renunciado después de revelar que “alegaciones falsas y completamente incorrectas, de décadas atrás, sobre mi vida personal están por ser emitidas y publicadas”.

Con una participación del 38,8% en el club, Sullivan de 77 años es el mayor accionista de West Ham, pero ha sido criticado por los seguidores descontentos por la mudanza del club de Upton Park al Estadio de Londres en el 2016.

West Ham ganó la Liga de Conferencia del 2023, pero descendió al final de la temporada pasada y jugará en el Campeonato en el 2026/27.

Sullivan, quien también renunció como director de WH Holding Limited y West Ham United Football Club, emitió una declaración negando cualquier mala conducta y prometió demandar a la BBC.

Las alegaciones no involucran a West Ham, dice Sullivan al partir

Sullivan se convirtió en copresidente de West Ham junto a su difunto socio comercial David Gold en el 2010, pero ha presidido un periodo en gran medida decepcionante para el club del este de Londres.

El copresidente de West Ham, Baronesa Karren Brady, renunció a su cargo en el club en abril. Quedan dos copresidentes restantes: Vanessa Gold, hija de David, y Daniel Kretinsky.

En una declaración, el club dijo: “El director ejecutivo interino Karim Virani, reportando a la junta directiva actual, seguirá siendo responsable de liderar las operaciones diarias del club. El club proporcionará una actualización sobre la futura estructura de la junta directiva en su momento, pero no hará más comentarios en este momento”.