Imported Article – 2026-06-06 20:40:09

Mientras marcas como Starbucks, Nike y LVMH tienen dificultades en el país, McDonald’s está aumentando su presencia. La cadena planea tener 10,000 tiendas en la China continental para 2028, desde más de 7,700 a finales de 2025. Solo Estados Unidos tiene más tiendas de McDonald’s que China.

“McDonald’s dejó una gran primera impresión para aquellos que comían comida rápida occidental por primera vez”, dijo. “Hoy en día tenemos muchas opciones en comida rápida, ya sea occidental o china, pero para mí, el 70% del tiempo, voy a McDonald’s”.

El empresario, nacido en la década de 1980, dijo a CNBC que no solo vino por el batido, sino también por los recuerdos de su infancia.

Durante las vacaciones del Día del Trabajo, Yue visitó la nueva tienda McDonaldland de la gigante de comida rápida estadounidense en el parque Chaoyang de Pekín, una de las pocas tiendas a nivel nacional que reintrodujo los batidos clásicos de fresa y vainilla de la cadena el 1 de mayo.

Incluso cuando numerosas marcas internacionales reducen su presencia en China, McDonald’s está desafiando la tendencia gracias a consumidores como Yue Ma.

El mercado es una gran fuente de crecimiento de unidades de la empresa. La mitad de sus nuevas tiendas el año pasado estaban en la China continental.

El negocio en China forma parte de lo que la empresa estadounidense llama su segmento de mercados con licencia de desarrollo internacional, donde las ventas en las mismas tiendas aumentaron un 3.4% en el primer trimestre, informó McDonald’s el jueves. La mayoría, o 52%, del negocio de McDonald’s en China es propiedad del inversor chino Trustar, una unidad de capital privado de Citic Capital.

La marca McDonald’s se beneficia de la nostalgia en China. El primer McDonald’s en China abrió en 1990, y los icónicos arcos dorados capturaron la emoción de la apertura de China al mundo y de la creciente riqueza.

El verano pasado, cuando McDonald’s reintrodujo el batido clásico por un período limitado, se volvió viral. La empresa anunció este año que los batidos, en sabores de vainilla y fresa, estarían disponibles nuevamente en solo 44 tiendas en 15 ciudades, incluida Pekín, a partir de mayo. El batido se había descontinuado en China en 2014.

“Recuerdo haber tomado este batido por primera vez de niño”, dijo Zhu Ming a CNBC después de recoger su batido de vainilla en la tienda de Chaoyang Park con su novia. “Condujimos media hora hasta aquí para conseguirlo.”

Y ahora McDonald’s está aprovechando el nuevo espíritu de los tiempos, la asequibilidad en una economía a la baja.

Las marcas extranjeras, que antes se veían predominantemente como de mejor calidad que los negocios locales, han sufrido en los últimos años a medida que las marcas locales han mejorado y los consumidores chinos se han vuelto hacia etiquetas locales tanto por nacionalismo como por precios más bajos.

Sin embargo, McDonald’s ha mantenido su reputación de estándares internacionales en calidad de alimentos y consistencia mientras logra competir en precio.

McDonald’s tiene su propia versión de lo que los chinos llaman “la comida del pobre”. El combo uno más uno puede obtener a un cliente una hamburguesa con una bebida o un postre por tan solo 14 yuanes ($2.06).

El menú es una mezcla de clásicos como el Big Mac y adiciones locales frecuentemente renovadas como huesos de alitas de pollo a la barbacoa o un McFlurry de pitahaya. Esos ítems atraen a los consumidores chinos siempre en busca de algo nuevo, incluso si se trata de un batido tradicional de McDonald’s.

Muchos chinos ven a McDonald’s como buena calidad a un precio razonable, incluso en comparación con rivales locales como Tastien.

“La mentalidad del consumidor chino no se trata solo del precio, se trata más del valor”, dijo Tracy Dai, directora de operaciones de la consultora de branding con sede en Shanghái China Skinny. “McDonald’s es ligeramente más caro, pero piensas en la experiencia y luego en el sabor y la calidad que obtienes de eso, definitivamente hay más valor.”