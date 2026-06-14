Dos sospechosos arrestados después de estrellarse contra la puerta de Camp Pendleton con 112 libras de cocaína y fentanilo

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Una persecución de seis horas en la Base del Cuerpo de Marines Camp Pendleton en California terminó con el arresto de dos sospechosos que irrumpieron en las instalaciones durante una persecución policial y abandonaron un vehículo que transportaba más de 110 libras de cocaína y fentanilo, dijeron las autoridades.

El Servicio de Investigación Criminal Naval (NCIS) dijo que el incidente de “alto riesgo” comenzó cuando dos sospechosos que huían de las autoridades locales se estrellaron contra una puerta de la base.

Luego, los sospechosos abandonaron su vehículo en una zona de viviendas militares y huyeron a pie, según el NCIS.

La infracción provocó una orden de refugio temporal mientras las autoridades trabajaban para asegurar la instalación.

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El NCIS dijo que se inició una búsqueda de varias agencias que involucró a aproximadamente 30 personas para localizar a los sospechosos.

Durante seis horas, el personal militar y policial registró la base en expansión utilizando inteligencia en tiempo real y apoyo de seguimiento del Centro de Alerta de Amenazas Múltiples del NCIS y el Equipo de Capacidades de Acción de Cumplimiento Regional.

Las autoridades dijeron que ambos sospechosos finalmente fueron detenidos sin incidentes.

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Más tarde, los investigadores descubrieron aproximadamente 51 kilogramos (más de 112 libras) de cocaína y fentanilo dentro del vehículo de los sospechosos, según el NCIS.

“Gracias al personal del NCIS, el Departamento del Sheriff del Condado de Orange, CA, la Oficina del Mariscal Preboste de Camp Pendleton, la Administración de Control de Drogas (DEA), la Patrulla Fronteriza de EE. UU. y otras agencias de respuesta, por su perfecto trabajo en equipo y dedicación para mantener seguras nuestras instalaciones militares”. NCIS publicado en las redes sociales.

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Las autoridades no revelaron de inmediato las identidades de los sospechosos ni anunciaron qué cargos podrían enfrentar.