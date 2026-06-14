Home Noticias Dos sospechosos arrestados después de estrellarse contra la puerta de Camp Pendleton...

Dos sospechosos arrestados después de estrellarse contra la puerta de Camp Pendleton con 112 libras de cocaína y fentanilo

By
Gabriel Sánchez
-
17
0

Sospechoso arrestado en el tiroteo del ayudante del sheriff de Virginia después de una persecución de dos días

Michael Puckett, de 55 años, ha sido arrestado en el condado de Surry, Carolina del Norte, después de una búsqueda de dos días del sospechoso acusado de matar al ayudante del sheriff de Virginia, Logan Utt. Las autoridades confirman que Puckett abrió fuego contra dos agentes durante un control de bienestar en el condado de Carroll. La gobernadora Abigail Spanberger elogió la valentía y la dedicación del diputado Utt a su comunidad.

NUEVO¡Ahora puedes escuchar los artículos de Fox News!

Una persecución de seis horas en la Base del Cuerpo de Marines Camp Pendleton en California terminó con el arresto de dos sospechosos que irrumpieron en las instalaciones durante una persecución policial y abandonaron un vehículo que transportaba más de 110 libras de cocaína y fentanilo, dijeron las autoridades.

El Servicio de Investigación Criminal Naval (NCIS) dijo que el incidente de “alto riesgo” comenzó cuando dos sospechosos que huían de las autoridades locales se estrellaron contra una puerta de la base.

Luego, los sospechosos abandonaron su vehículo en una zona de viviendas militares y huyeron a pie, según el NCIS.

La infracción provocó una orden de refugio temporal mientras las autoridades trabajaban para asegurar la instalación.

NACIONAL HONDUREÑO ACUSADO DESPUÉS DE ENTRAR ILEGALMENTE A BASE MARINA DE FLORIDA DESPUÉS DE ACCIDENTE: DOJ

Dos sospechosos arrestados después de estrellarse contra la puerta de Camp Pendleton con 112 libras de cocaína y fentanilo

Las autoridades lanzaron una persecución de seis horas después de que dos sospechosos supuestamente irrumpieran en la base del Cuerpo de Marines en Camp Pendleton durante una persecución policial. (Servicio de Investigación Criminal Naval)

El NCIS dijo que se inició una búsqueda de varias agencias que involucró a aproximadamente 30 personas para localizar a los sospechosos.

Durante seis horas, el personal militar y policial registró la base en expansión utilizando inteligencia en tiempo real y apoyo de seguimiento del Centro de Alerta de Amenazas Múltiples del NCIS y el Equipo de Capacidades de Acción de Cumplimiento Regional.

Las autoridades dijeron que ambos sospechosos finalmente fueron detenidos sin incidentes.

MIRAR: LA POLICÍA DE FILADELFIA PUBLICA UN NUEVO VIDEO DE DOS SOSPECHOSOS EN EL ROBO FATAL DE UN ESTUDIANTE DE PENN STATE

Las autoridades confiscaron más de 112 libras de cocaína y fentanilo después de que dos sospechosos supuestamente violaron la Base del Cuerpo de Marines en Camp Pendleton. (Servicio de Investigación Criminal Naval)

Más tarde, los investigadores descubrieron aproximadamente 51 kilogramos (más de 112 libras) de cocaína y fentanilo dentro del vehículo de los sospechosos, según el NCIS.

“Gracias al personal del NCIS, el Departamento del Sheriff del Condado de Orange, CA, la Oficina del Mariscal Preboste de Camp Pendleton, la Administración de Control de Drogas (DEA), la Patrulla Fronteriza de EE. UU. y otras agencias de respuesta, por su perfecto trabajo en equipo y dedicación para mantener seguras nuestras instalaciones militares”. NCIS publicado en las redes sociales.

HAGA CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR LA APLICACIÓN FOX NEWS

El NCIS y varias agencias policiales participaron en la búsqueda de dos sospechosos que supuestamente ingresaron a Camp Pendleton durante una persecución. (Servicio de Investigación Criminal Naval)

Las autoridades no revelaron de inmediato las identidades de los sospechosos ni anunciaron qué cargos podrían enfrentar.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR