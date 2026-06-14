Abierto RBC PGA | Jackson Suber lidera por un golpe, tras un 66

(Caledon) Jackson Suber hizo birdie en el último hoyo para jugar 66 y tomar una ventaja de un golpe en el RBC Canadian Open el sábado.

“Parece que la cena sabe mejor cuando terminas una ronda así”, dijo Suber, un golfista de 26 años de Tampa. Seguro que ayuda a tener confianza para el día siguiente”.

Autor de cinco birdies, el estadounidense suma un total de 197, menos 13.

Su compatriota Bud Cauley también anotó un 66, acercándose a un golpe del líder.

Consiguió siete birdies, incluidos tres seguidos desde el hoyo 14.miÂ trou.

Cuatro golfistas están en 199, incluidos los estadounidenses Wyndham Clark (63) y Brice Garnett (67).

Clark, campeón del Abierto de Estados Unidos de 2023, registró siete birdies y no cometió ningún bogey.

El mejor canadiense es Sudarshan Yellamaraju de Mississauga (65), con 10 bajo par.

Un águila en el primer hoyo lo guió hacia su mejor puntaje de la semana.

“Sólo estoy tratando de hacerlo lo mejor que puedo”, dijo el ontariano de 24 años, que está en su primera temporada en la PGA.

Yellamaraju se clasificó para el fin de semana en 14 de 17 torneos. En marzo, terminó quinto en el Players Championship y sexto en el Abierto de Houston.

Otros nueve canadienses están en carrera:

Matthew Anderson (69 de 202), Justin Matthews (66 de 203), Adam Hadwin (66 de 203), Taylor Pendrith (70 de 203), AJ Ewart (69 de 206), Ben Silverman (69 de 206), Adam Svensson (71 de 208), Joey Savoie (72 de 210) y Nick Taylor (78 de 216).

Taylor ganó el torneo en 2023. Triunfó con un putt de 72 pies en el cuarto hoyo de tiempo extra.

Se pronostica mal tiempo para el domingo al finalizar el torneo en el TPC Toronto.

Las salidas en tríos se realizarán aproximadamente entre las 10:30 y las 12:45, partiendo del primero y del 10.miÂ trou.