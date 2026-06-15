Mientras los abogados de Luigi Mangione acuden a los tribunales, crece el apoyo al acusado ‘vigilante’

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NUEVA YORK – Mientras el equipo de abogados de Luigi Mangione regresa al tribunal estatal en Manhattan esta semana para una audiencia previa al juicio clave, el apoyo público al joven de 28 años continúa creciendo.

Algunos expertos legales dicen que el atractivo populista de Mangione, impulsado en parte por lo que muchos describen como su buena apariencia, podría complicar los juicios estatales y federales.

“La preocupación que usted tiene como fiscal es que el apoyo público llegue a la sala del jurado”, dijo Richard Schoenstein, analista legal y abogado defensor.

Mangione está acusado de acechar y asesinar a Brian Thompson, de 50 años, ejecutivo de seguros médicos y padre de dos hijos, en una calle de Manhattan en 2024. Mangione se declaró inocente de todos los cargos.

Su fondo de defensa legal de financiación colectiva ahora supera los 1,5 millones de dólares, con más de 42.000 donantes. Según un sitio web pro-Mangione creado por voluntarios, también ha recibido cerca de 7.000 cartas personales de decenas de países de todo el mundo.

Gary Galperin, ex asistente del fiscal de distrito del condado de Nueva York que enseña en la Facultad de Derecho Cardozo, está de acuerdo en que la selección del jurado será un desafío debido a la popularidad de Mangione.

“Es posible que descubra que uno o más miembros del jurado que parecían [unbiased] albergan opiniones que podrían descarrilar las deliberaciones”, afirmó.

El asesinato de un director ejecutivo, el ascenso de un héroe popular

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Otro riesgo, dicen Schoenstein, Galperin y otros, es que algunos jurados puedan llegar a ver los juicios estatales y federales de Mangione como un referéndum sobre el costoso, frustrante y a menudo inaccesible sistema de salud estadounidense.

Según los fiscales federales, un cuaderno de notas de Mangione “contenía varias páginas escritas a mano que expresan hostilidad hacia la industria de seguros de salud y hacia los ejecutivos ricos en particular”.

Los escritos de Mangione supuestamente incluían un plan para “desequilibrar” al director ejecutivo de una compañía de seguros.

Schoenstein cree que muchos partidarios de Mangione están tan indignados por la atención sanitaria estadounidense que ven su supuesta violencia como una declaración política legítima.

“Definitivamente hay personas que asumen que este acusado cometió el crimen, pero lo apoyan al hacerlo”, dijo.

Evan Clarkson, profesor asistente en la Universidad del Valle de Utah que ha estudiado el fenómeno del apoyo popular a Mangione, dice que comenzó su investigación después de que muchos de sus estudiantes le dijeran que se sentían “en conflicto” por los presuntos crímenes de Mangione.

“Hay algunos estudiantes que creen que es un justiciero absolutamente justificado… contra este sistema, el sistema de salud estadounidense, que consideran injusto”.

Clarkson y otros expertos creen que el atractivo político de Mangione se ve impulsado aún más por el hecho de que es joven y fotogénico.

Las imágenes de Mangione sin camiseta se han vuelto virales en las plataformas de redes sociales. Sus fanáticos han escrito poesía y canciones sobre él e inundaron la prisión donde está detenido con fotografías.

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“Él es atractivo, y nuestro [research] El artículo habla sobre el papel de su atractivo físico”, dijo Clarkson, señalando que las opiniones expresadas sobre la apariencia de Mangione son un “poderoso predictor de las actitudes de la gente hacia él”.

Daniel Byman, experto en violencia política doméstica en Estados Unidos en la Universidad de Georgetown y miembro del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, coincide en que la apariencia física de Mangione es un factor importante.

Compara el apoyo cultural relativamente amplio de Mangione con el del revolucionario cubano Che Guevara.

“El Che Guevara fue un revolucionario muy sangriento y, sin embargo, su cartel estaba en las paredes de los dormitorios”, dijo Byman. “mangiona [like Guevara] Es un chico guapo.”

El equipo legal de Mangione se negó a ser entrevistado para esta historia, pero en una declaración publicada en un sitio web que crearon para comunicarse con sus partidarios, su abogada, Karen Friedman Agnifilo, rechazó la idea de que su cliente propugnara la violencia política.

El juicio estatal comenzará en septiembre

En una declaración separada, el propio Mangione, actualmente tras las rejas en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, reconoció la conexión personal que sienten muchos de sus seguidores.

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“Estoy abrumado y agradecido por todos los que me han escrito para compartir sus historias y expresar su apoyo”, dijo Mangione en la publicación sin fecha.

No está claro cómo se desarrollarán en los tribunales las corrientes políticas y culturales que rodean a Mangione.

Su equipo ha obtenido importantes victorias legales. En septiembre pasado, un juez estatal desestimó los cargos de terrorismo presentados contra Mangione. A principios de este año, un juez federal dictaminó que Mangione no enfrentará la pena de muerte.

Pero los fiscales también obtuvieron fallos clave, incluida una decisión del mes pasado del juez estatal Gregory Carro de permitir que se presentaran pruebas cruciales en el juicio.

“Encontré que ese fallo, al final del día, fue una victoria convincente para los fiscales”, dijo Schoenstein, el analista legal. “La pistola, el silenciador y el cuaderno [which allegedly belonged to Mangione] todos están saliendo a la luz. Parece un caso muy sólido para la fiscalía”.

Está previsto que el juicio estatal comience a principios de septiembre, mientras que el juicio federal se retrasará hasta el próximo año. En un comentario dejado en línea, mientras donaba 5.000 dólares al fondo legal de Mangione, un partidario dejó claro que ven los próximos juicios como una persecución política.

“Me preocupa lo que el gobierno le está haciendo”, escribió el donante. “Para ellos, lo importante era y siempre será proteger al 1%. Cabeza arriba, Luigi. Estamos aquí contigo”.

Si es declarado culpable de los cargos restantes, Mangione podría enfrentarse a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.