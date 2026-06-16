La estrella de la WWE Jacob Fatu destroza al comediante Eric Andre para iniciar ‘Monday Night Raw’

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Jacob Fatu puede estar bajo la correa de Roman Reigns, pero demostró cuán suelto puede ser todavía cuando lanzó un asalto al comediante Eric Andre durante “Monday Night Raw”.

Fatu regresaba del ring con otros miembros de Bloodline. Reigns acababa de darle la bienvenida a Fatu a la facción para disgusto de Jey y Jimmy Uso. Reigns estrechó la mano de Andre al igual que Jimmy Uso. Jey Uso lo miró de reojo, pero Fatu tuvo una reacción diferente.

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Sacó a Andre de su asiento y lo arrojó al ring. Fatu le dio un cabezazo a Andre varias veces mientras los funcionarios de la WWE corrían al ring para intentar detenerlo. Fatu estaba en el tensor superior a punto de golpear a Andre con un Frog Splash cuando se detuvo y miró a Reigns.

Inicialmente, Reigns advirtió a Fatu antes de darle permiso para soltarse. Fatu golpeó el agua mientras la multitud en Baltimore entraba en un frenesí. Fatu salió del ring mientras la multitud gritaba “una vez más”. Reigns se encogió de hombros y le dio luz verde a Fatu.

Fue un momento salvaje y estridente para iniciar el espectáculo.

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Fatu fue incluido oficialmente en The Bloodline cuando el grupo parecía reformarse oficialmente.

Jey Uso ha sido el último en aprovechar el impulso. Ganó el combate fatal a cuatro bandas para avanzar en el Torneo Rey del Ring en “Friday Night SmackDown” con la ayuda de Jimmy y el ex miembro de Bloodline Solo Sikoa.

Uso está a dos victorias de tener una oportunidad de conseguir un título mundial. Se enfrentará a Je’Von Evans y el ganador se enfrentará a Oba Femi en la final del torneo. Femi despachó a Dominik Mysterio al final de «Monday Night Raw».

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La final del Rey del Ring se llevará a cabo en Night of Champions el 27 de junio.