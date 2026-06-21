El memorando del Departamento de Justicia aviva el temor entre los defensores de la discapacidad a un regreso a la institucionalización

alternar título Patrick Semansky/AP

El Departamento de Justicia publicó un memorando esta semana que cuestiona silenciosamente décadas de protección de los derechos civiles de los estadounidenses con discapacidades y despertó miedo e ira entre los defensores y las familias.

El memorando, una opinión de la Oficina de Asesoría Legal, sostiene que los estados no tienen que brindar atención domiciliaria o comunitaria a las personas con discapacidades que necesitan apoyo. Estos servicios permiten que muchos estadounidenses discapacitados sigan viviendo, aprendiendo y trabajando en casa o en sus propias comunidades, entre familiares y amigos.

“La posición actual del gobierno de Estados Unidos es que las personas con discapacidad no tienen derecho a ser parte de sus comunidades”, dice Alison Barkoff, profesora de derecho y políticas de salud en la Universidad George Washington, quien dirigió los esfuerzos en materia de leyes y políticas de discapacidad durante las administraciones de Obama y Biden. “No puedo exagerar lo significativo que es este cambio de posición.“

Sin que el gobierno federal exija que los estados brinden estos servicios (para ayudar a las personas discapacitadas a integrarse en sus comunidades), defensores y expertos legales advierten que los estados con problemas de liquidez podrían recortarlos y volver a lo que alguna vez fue una práctica común: la segregación de facto de los estadounidenses con discapacidades en hogares de ancianos y grandes instituciones.

La reacción de la comunidad de discapacitados fue rápida.

“Mientras Estados Unidos se prepara para celebrar 250 años de independencia, [this memo] amenaza con arrastrar a nuestra nación de regreso a una era oscura y vergonzosa de ignorancia y crueldad”, dijo la Asociación Estadounidense de Personas con Discapacidades. “Esta interpretación abrirá las puertas para que los estados vuelvan a almacenar a las personas con discapacidades fuera de la vista y fuera de la mente en instituciones”.

“Esta opinión es una amenaza directa a décadas de progreso hacia la vida comunitaria para las personas con discapacidad”, dijo Shira Wakschlag de The Arc of the United States, un grupo sin fines de lucro que defiende la discapacidad. “Las personas con discapacidad no deberían ser obligadas a ingresar en instituciones porque un Estado se niega a prestar servicios en la comunidad”.

El Departamento de Justicia no respondió a una solicitud de NPR para que explicara su posición y por qué está cambiando de rumbo después de décadas de apoyo legal y bipartidista a los servicios comunitarios.

lo que dice la ley

Este nuevo memorando pone en duda lo que los expertos legales dicen que ha sido ley establecida durante décadas.

Durante mucho tiempo se ha interpretado que tanto la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación como el Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades exigen que los estados brinden servicios a los estadounidenses con discapacidades en el entorno más integrado y apropiado. En resumen: la institucionalización debería ser el último recurso.

En 1999, un caso que puso a prueba estas protecciones llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos. En Olmstead contra LCdos mujeres con discapacidad mental demandaron a Georgia, argumentando que el Estado no había cumplido con su obligación de brindarles servicios que les permitieran regresar a sus comunidades y que, en cambio, había seguido internando a las mujeres en instituciones, violando así sus derechos civiles.

El tribunal acordó que los estados tienen la responsabilidad legal de brindar apoyo que integre a los estadounidenses discapacitados en sus comunidades y, durante casi tres décadas, los tribunales de todo el país han adoptado esa interpretación.

Para 2023, 8,4 millones de estadounidenses recibían servicios domiciliarios y comunitarios a través de Medicaid.

El nuevo memorando, escrito por Lanora Pettit, subprocuradora general adjunta principal de la Oficina de Asesoría Jurídica, sostiene que, si bien la ley federal prohíbe la discriminación por motivos de discapacidad, no impone un “mandato de integración” a los estados para proporcionar estos servicios comunitarios.

Es más, sostiene el memorando, la decisión de la Corte Suprema Olmstead La decisión “sólo sostuvo que un Estado no puede institucionalizar a tales pacientes sin justificación”.

Pero el memorándum añade: “Lo que se considera una justificación adecuada sigue siendo una cuestión abierta”.

En un momento, Pettit reconoce la novedad de esta lectura: “Reconocemos que esta visión de OlmsteadLa importancia de esta decisión no está en sintonía con el entendimiento común de esa decisión dentro de los tribunales federales”.

Por qué es importante

“El gobierno de los Estados Unidos desde 1977 ha adoptado la posición de que [federal law] incluye un mandato de integración que requiere que los servicios se proporcionen en el entorno más integrado apropiado”, dice el profesor Barkoff, que trabajó en el Departamento de Justicia de Obama dirigiendo su Olmstead esfuerzos de aplicación de la ley.

Durante décadas, añade Barkoff, tanto los gobiernos republicanos como los demócratas, incluido el primer gobierno de Trump, aplicaron proactivamente la ley federal de discapacidad y en repetidas ocasiones interpusieron acciones contra estados que dependían demasiado de la atención en entornos grandes y segregados que, según la ley, deberían ser el último recurso.

Los tribunales y el Congreso decidieron que la institucionalización debería ser el último recurso porque la libertad personal de las personas está en juego, dice Jennifer Mathis del Centro Bazelon para la Ley de Salud Mental: “A quién puedes ver, cuándo puedes salir, cuándo comes, qué comes. Quién es tu compañero de habitación, con quién hablas, cuál es tu entorno. Y para tantas personas institucionalizadas, su vida es literalmente un pasillo. He estado en esos pasillos con gente. Es adormecedor.“

Este memorando significa un cambio dramático en la posición oficial del gobierno de Estados Unidos.

“Estamos increíblemente preocupados de que el mensaje que proviene del gobierno federal en este memorando sea: ‘Está bien volver a los días en que las personas eran internadas en instituciones’, aunque puedan ser atendidas en la comunidad, aunque quieran serlo y aunque sea más rentable”, dice Barkoff.A

El momento también importa. El memo llega como un nuevo caso, Texas contra Kennedyse abre camino en los tribunales. El caso, presentado por Texas y varios otros estados, es esencialmente un nuevo desafío al mandato de integración de los estados.

Con este memorando, el gobierno federal se alinea con los demandantes en el caso. Aunque Mathis advierte: “Es importante entender que [this memo] no es la ley, que el Departamento de Justicia no puede cambiar la ley. El Congreso hace leyes, no agencias.“

Por ahora, no está claro cuál será el impacto inmediato del memorando, aunque parece que el Departamento de Justicia detendrá sus esfuerzos de aplicación de la ley en torno a Olmstead.

¿Por qué ahora?

El memorando del Departamento de Justicia parece ser la última salva de un esfuerzo más amplio que comenzó el 24 de julio de 2025, cuando el presidente Trump emitió una orden ejecutiva destinada a facilitar a los gobiernos estatales y locales la vigilancia de las personas sin hogar.

“La vagancia endémica, el comportamiento desordenado, los enfrentamientos repentinos y los ataques violentos han hecho que nuestras ciudades sean inseguras”, argumenta la orden, y continúa afirmando que “la abrumadora mayoría de estos individuos son adictos a las drogas, tienen una condición de salud mental o ambas cosas”.

La solución de la administración: Institucionalización involuntaria. “Trasladar a las personas sin hogar a entornos institucionales a largo plazo para que reciban un trato humano mediante el uso apropiado del compromiso civil restaurará el orden público”, dice la orden.

En un vídeo de campaña de 2023, el propio presidente Trump prometió: “A aquellos que tienen enfermedades mentales graves y trastornos profundos, los llevaremos de regreso a instituciones mentales, donde pertenecen”.

Un grupo de expertos conservador de Texas, el Instituto Cicero, ha sido una fuerza impulsora detrás de los esfuerzos recientes para combatir enérgicamente la falta de vivienda, incluso a través de la institucionalización.

Un obstáculo serio para la institucionalización a gran escala de las personas sin vivienda es la ley federal de discapacidad que durante mucho tiempo ha requerido servicios domiciliarios o comunitarios, cuando corresponda. Una nota a pie de página en el nuevo memorando del Departamento de Justicia parece sugerir que estas leyes han contribuido al aumento de la falta de vivienda crónica.

Por el contrario, dice Barkoff, la decisión de Olmstead “ha sido una de las herramientas más efectivas para brindar servicios y vivienda estable a las personas sin hogar”.

NPR informó anteriormente que el impulso de la administración Trump para la institucionalización enfrenta otro gran obstáculo: una grave escasez de camas en estas instalaciones especializadas.

El memorando llega cuando los republicanos también aprobaron profundos recortes a Medicaid, que es la principal fuente de financiación para los servicios comunitarios de los que dependen muchos estadounidenses discapacitados.

Múltiples expertos legales le dicen a NPR que, en respuesta a la Ley One Big Beautiful Bill del año pasado, los estados ahora deben hacer recortes profundos a una amplia gama de servicios previamente financiados por Medicaid. Añaden que el memorando de la administración Trump esencialmente otorga a los estados permiso para recortar estos apoyos localizados y, en cambio, depender de la institucionalización, aunque las investigaciones muestran que esto último es considerablemente más caro para los estados.

Esto se produce cuando los defensores de la discapacidad ya estaban rechazando el anuncio de la administración Trump el martes de que trasladaría la administración federal de los programas de educación especial del Departamento de Educación al Departamento de Salud y Servicios Humanos, un cambio que, al igual que con el nuevo memorando del Departamento de Justicia, generó temores de una reversión de la aplicación de protecciones de derechos civiles de larga data.