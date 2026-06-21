Opinión: A Algae no le importan nuestras líneas partidistas

alternar título Mark Schiefelbein/AP

El estanque reflectante del Monumento a Lincoln ha sido testigo de más de un siglo de historia estadounidense, en toda su angustia y majestuosidad. Multitudes se han reunido a su alrededor en protesta y elogio para denunciar las guerras estadounidenses, y escuchan grandes voces cantar y hablar.

Hoy es el centro de una viscosa controversia.

El presidente Trump dijo en abril que encontraba el agua del estanque reflectante “sucia” y “repugnante”. Autorizó un contrato sin licitación para repavimentar la cuenca de la piscina de 2.000 pies de largo y pintarla con el color “azul bandera estadounidense” a tiempo para las celebraciones del 4 de julio.

“Tengo un tipo que es increíble haciendo piscinas”, alardeó el presidente, antes de que el Servicio de Parques Nacionales otorgara contratos sin licitación para sellar y mejorar.

Después de semanas de renovación, el proyecto ha costado a los contribuyentes más de $14 millones y… el estanque reflectante luce verde. Y me refiero al verde. Como el río Chicago el día de San Patricio. Pero ese río se tiñe de verde por un día. La piscina reflectante del Lincoln Memorial es verde debido a las algas.

Mira, suceden las algas. Ha nublado la piscina reflectante desde que se llenó por primera vez en 1923. Las algas florecen cuando la luz del sol cae sobre agua cálida y lenta, como la que encontrarías en una piscina tranquila y poco profunda que absorbe el resplandor y el calor sofocante de un verano en Washington DC.

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Pero un análisis satelital de la Universidad de Virginia encargado por el Washington Post detectó más algas en el Estanque Reflectante este mes que en cualquier otro momento de los últimos cinco años.

El Departamento del Interior dice que los trabajadores han implementado “un sistema de filtración de nanoburbujas de ozono de última generación” para desterrar las algas.

“El presidente Donald J. Trump es un experto constructor que ha arreglado el estanque reflectante para siempre”, dijo la portavoz Kate Martin en un comunicado esta semana, “a diferencia del intento fallido y extremadamente costoso de Obama y Biden”.

Esa es una referencia a un proyecto importante durante el primer mandato del presidente Obama para detener el hundimiento de la piscina y agregar un sistema de filtración.

En estos tiempos profundamente divisivos y partidistas, es bueno recordarnos que muchos temas no son sólo rojos republicanos o azules demócratas. A las algas Reflecting Pool no les importan nuestras líneas partidistas. Es verde y no irá a ninguna parte.