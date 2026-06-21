Copa del Mundo 2026: Costa de Marfil liderando a Alemania mientras Liverpool apunta a impresionar

Yan Diomande, supuestamente observado por equipos como Liverpool y Paris Saint-Germain, tuvo una impresionante actuación en la primera mitad mientras Costa de Marfil lideraba a Alemania en la Copa del Mundo.

El joven de 19 años le dio mucho en qué pensar a los cuatro veces ganadores durante los primeros 45 minutos en Toronto, y fue su centro el que llevó al único gol del partido hasta el momento.

Venciendo al experimentado Joshua Kimmich por la banda, el centro de Diomande causó estragos en el área, con el esfuerzo inicial de Amad Diallo bloqueado antes de que Franck Kessie empujara a la red en el segundo intento.

Fue una sorprendente ventaja para el lado africano, que busca avanzar fuera del grupo por primera vez, ya que Alemania comenzó fuerte y tuvo un gol de Aleksandar Pavlovic anulado por falta sobre el portero de Costa de Marfil, Yahia Fofana.

Según las cosas están, los Elefantes asegurarán el primer lugar en el Grupo E, mientras que Alemania, si el resultado se mantiene, quizás necesite obtener algo en su próximo partido contra Ecuador para garantizar su avance a la siguiente fase.

Die Mannschaft aplastó anteriormente a los debutantes en el torneo, Curazao, por 7-1, mientras que Costa de Marfil tuvo suerte en momentos para finalmente salir victorioso por 1-0 contra Ecuador.

Alineaciones:

Alemania XI: Neuer, Brown, Tah, Schlotterbeck, Kimmich, Pavlovic, Nmecha, Sane, Musiala, Wirtz, Havertz

Costa de Marfil XI: Y. Fofana, Konan, Singo, Kossounou, Agbadou, Kessie, Sangare, Oulai, Bonny, Y. Diomande, Diallo

El partido entre Alemania y Costa de Marfil comienza a las 9:00 p. m. hora del Reino Unido el sábado. Se transmitirá por ITV1 y STV, y estará disponible para transmitir a través de ITVX y el reproductor STV. Los suscriptores de Sky también pueden ver el partido a través de Sky Go.

Datos para Alemania contra Costa de Marfil:

– Costa de Marfil busca ganar múltiples partidos en una Copa del Mundo por primera vez. – Alemania no ha mantenido su portería a cero en ninguno de sus últimos siete partidos en la Copa del Mundo. – Die Mannschaft ha ganado sus últimos 10 partidos, marcando la racha ganadora más larga de Alemania desde una serie de 12 juegos entre mayo de 1979 y junio de 1980 bajo el mandato de Josef Derwall. – Alemania no ha ganado sus dos primeros partidos en una Copa del Mundo desde 2006, cuando vencieron a Costa Rica y Polonia en su camino hacia las semifinales. – Esta será solo la segunda vez que Alemania y Costa de Marfil se enfrenten, con su único encuentro anterior siendo un empate amistoso 2-2 en noviembre de 2009. – Alemania ha perdido solo uno de sus ocho partidos en la Copa del Mundo contra selecciones africanas (G5, E2). Esa derrota fue en una derrota 2-1 contra Argelia en 1982. – Costa de Marfil ha logrado una victoria en cuatro partidos de la Copa del Mundo contra equipos europeos (E1, D2). Los Elefantes vencieron a Serbia y Montenegro por 3-2 en 2006 después de ser eliminados en la fase de grupos.