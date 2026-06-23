Un juez federal considera ilegal el sistema de datos de Trump para verificar a los votantes

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Un juez federal dictaminó el lunes que un proyecto de la administración Trump para agregar datos personales de los estadounidenses para verificar la elegibilidad de los votantes es ilegal y que la herramienta de datos resultante no se puede utilizar en su forma actual.

Varios estados ya han pasado todas sus listas de votantes a través del sistema, conocido como SAVE, que fue revisado por la administración Trump el año pasado. Si bien se supone que la herramienta señala a posibles no ciudadanos y votantes fallecidos, SAVE ha señalado erróneamente a varios ciudadanos estadounidenses nacidos en el extranjero como posibles no ciudadanos.

“En general, el gobierno federal ha pisoteado conscientemente los derechos de privacidad de los ciudadanos estadounidenses de una manera que amenaza el sagrado derecho al voto”, escribió la jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos Sparkle Sooknanan, designada por Biden, en su fallo de 75 páginas. “Este Tribunal no puede quedarse de brazos cruzados mientras eso sucede”.

NPR fue el primer medio en informar sobre la expansión masiva de SAVE por parte del gobierno federal para convertirlo en una herramienta para verificar la ciudadanía de todos los estadounidenses, y cómo el gobierno no había seguido los protocolos requeridos para proporcionar avisos públicos según la Ley de Privacidad.

SAVE se renueva

SAVE está administrado por los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de EE. UU. y anteriormente fue utilizado por agencias estatales y federales para verificar si una persona nacida en el extranjero era elegible para ciertos beneficios gubernamentales. Esos controles se hicieron uno por uno.

El año pasado, la agencia matriz de USCIS, el Departamento de Seguridad Nacional, con la ayuda de DOGE, hizo posible realizar controles masivos en SAVE. Otros cambios vincularon SAVE con los datos de la Administración del Seguro Social por primera vez y agregaron los registros de ciudadanos nacidos en Estados Unidos.

Sooknanan escribió en su fallo que al realizar esta revisión, las agencias federales “combinaron y reutilizaron al azar la información privada de millones de estadounidenses, incluidos datos de ciudadanía que sabían que no eran confiables”.

Según la orden de Sooknanan, la herramienta SAVE revisada ya no se puede utilizar. Pero la administración Trump ya había hecho de los controles SAVE un elemento central de su agenda electoral y de votación.

Por ejemplo, el 31 de marzo, Trump firmó una orden ejecutiva que, entre sus disposiciones, ordena al Departamento de Seguridad Nacional que utilice SAVE y otros datos federales para generar una lista de votantes ciudadanos estadounidenses elegibles en cada estado. Los desafíos legales tienen como objetivo detener la orden ejecutiva.

Una orden ejecutiva anterior de marzo de 2025 incluía un mandato para que el DHS proporcionara acceso gratuito a una herramienta de verificación para comprobar la ciudadanía o el estado migratorio de los votantes registrados. Los tribunales detuvieron partes de esa orden, pero USCIS procedió a actualizar el sistema SAVE.

Más de 60 millones de registros de votantes

En abril de este año, el entonces portavoz del USCIS, Matthew Tragesser, dijo que a más de 60 millones de votantes se les habían revisado sus registros a través del renovado sistema SAVE, y de ellos, 21.000 (menos del 1%) habían sido marcados como potenciales no ciudadanos.

Trump y su administración se han centrado en restringir el voto de los no ciudadanos, a pesar de que ya va en contra de la ley federal, y como las investigaciones y las revisiones estatales lo han encontrado extremadamente raro.

La Casa Blanca remitió NPR al DHS para que hiciera comentarios. Un portavoz del DHS respondió marcando una publicación que el asesor general del departamento, James Percival, escribió en X.

“Es sorprendente lo duro que luchará la izquierda para impedir que resolvamos problemas que ellos insisten que no existen. El juez Sparkle Soknanan [sic] ¡El último fallo que impide al DHS abordar el voto de los extranjeros es sólo el último ejemplo!”, escribió Percival, en una publicación que escribió mal el nombre del juez.

El gobierno federal puede apelar el fallo.

La orden de Sooknanan determinó que las agencias federales no tenían autoridad legal para reformar SAVE. Encontró que la creación del SAVE ampliado violaba las leyes de Privacidad, Seguridad Social y Procedimiento Administrativo.

“La decisión de hoy es una victoria rotunda para los votantes”, dijo en un comunicado Marcia Johnson, de la Liga de Mujeres Votantes, una de las demandantes en el caso. “Los esfuerzos por crear una base de datos federal de votantes para facilitar las purgas de votantes amenazan el derecho fundamental en el corazón de nuestra democracia”.

El año pasado, después de que los demandantes presentaran la demanda impugnando la revisión de SAVE, el DHS y la SSA emitieron avisos retroactivos sobre los cambios que ya se habían realizado en SAVE. Los avisos recibieron decenas de miles de comentarios negativos pero las agencias federales no modificaron sus planes.

“Simplemente no escucharon al pueblo estadounidense que habló en contra de este plan”, dijo Nikhel Sus, abogado de Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington, que representa a los demandantes en el caso. “Y ahora tenemos un tribunal que dice, ya sabes, exactamente lo que decían estos comentaristas, que es que este es un sistema ilegal y poco confiable y debe cerrarse a menos y hasta que el Congreso lo autorice”.

En diciembre pasado, NPR escribió sobre el caso de Anthony Nel, quien nació en Sudáfrica y adquirió la ciudadanía estadounidense cuando era adolescente cuando sus padres se naturalizaron. Nel estaba registrado para votar en Texas, pero estaba entre más de 2.700 personas que fueron marcadas como posibles no ciudadanos después de que el estado revisara su lista de votantes a través de SAVE.

Nel fue eliminado de las listas cuando no respondió a tiempo a una carta que le ordenaba demostrar su ciudadanía en la oficina electoral de su condado local. Posteriormente presentó una declaración en la demanda.

Los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de EE. UU. reconocen en su hoja informativa que existen algunas categorías de ciudadanos nacidos en el extranjero que SAVE no puede verificar.

Nel dijo a NPR que el fallo del lunes que prohíbe el uso de la herramienta SAVE renovada fue un “paso en la dirección correcta” para los derechos de voto y privacidad.

Desde que NPR describió su historia por primera vez, renovó su pasaporte y se lo mostró a los funcionarios electorales del condado y fue reincorporado a las listas de votantes. Votó en las elecciones primarias y de segunda vuelta de Texas esta primavera.

“Después de que el sistema pusiera en peligro mi derecho al voto, ahora aprecio aún más mi derecho al voto”, dijo Nel. “Y planeo votar en todas las elecciones posibles, por pequeñas que sean, en el futuro previsible”.