Este VW Golf representará a Francia en la final del Hotwheels Legends Tour 2026 cuando iba a ser desguazado

Prometido a la trituradora, un Volkswagen Golf 4 2002 nacido en Oise está invitado a la final del Hot Wheels Legends Tour France 2026. Entre el reciclaje radical y el sueño de una miniatura 1:64, su destino está en juego en las 24 Horas de Le Mans.

Una vieja compacta destinada a la trituradora. ¿Quién está a punto de subir al podio de una competición mundial de coches de ensueño? La historia se parece al guión de una película, pero es muy real para un Volkswagen Golf 4 de 2002, salvado en el último momento y hoy irreconocible. Este Golf preparado en Oise se ha convertido en una de las sensaciones del Hot Wheels Legends Gira Francia 2026hasta el punto de encontrarse en la final nacional, según Turbo.fr.

Al frente del proyecto están Guillaume Carvalhidorestaurador de automóviles en Plessis-Belleville, especialista en proyectos que combinan clásico y performance. Inició su creación en Hot Wheels Legends Gira Francia 2026la cuarta edición francesa de la competición mundial organizada por Mattel y que se disputa en el recinto de las 24 Horas de Le Mans. El Golf de Guillaume pasó por numerosas candidaturas hasta conseguir una plaza muy codiciada en la final nacional. Y allí, su historia podría adquirir una dimensión que pocos Golf destinados al desguace han conocido.

Del desguace a la fanzone de Le Mans para el Volkswagen Golf 4

Originalmente, la base de trabajo no era una heroína de competición. fue un Golf 4 de 2002inicialmente destinado al desguace. Guillaume Carvalhido lo recuperó cuando estaba a punto de pasar a la trituradora, para darle una segunda vida radicalmente diferente. Esta trayectoria del coche que se salvó por poco se corresponde perfectamente con el espíritu de reciclaje creativo propuesto por Hot Wheels.

Para transformar este compacto en una máquina que parece salida de un blister, el preparador de Oise ha superado los límites. Allá

Volkswagen Golf 4 Ahora muestra proporciones extremas, con neumáticos de gran tamaño que llenan visualmente los pasos de rueda. Muchas piezas recicladas encontraron su lugar en el proyecto, en una lógica de supuesto upcycling. El conjunto da una especie de Golf monstruoso con un aspecto inspirado en el universo Hot Wheels.

En la carrera por representar a Francia en el Hot Wheels Legends Tour 2026

Para llegar a la final, el Golf de Guillaume siguió el mismo camino que los demás candidatos franceses. Inscripciones para

Hot Wheels Legends Tour Francia 2026 tuvo lugar del 2 de febrero al 29 de marzo de 2026. El 13 de abril se revelaron diez prefinalistas. Una votación pública, del 13 de abril al 10 de mayo, permitió entonces conservar sólo cuatro. A este cuarteto se unió el Golf 4 transformado, impulsado por el gran entusiasmo generado en la primera fase de la votación. Los cuatro coches seleccionados están ahora invitados al 24 Horas de Le Mans 2026. Se exhibirán en el stand de Hot Wheels, en el corazón de la fanzone familiar, durante la semana del evento.

En la final nacional, el Golf se enfrenta a otras tres creaciones francesas muy radicales. Nos encontramos con un Toyota Yaris GR4 equipado con un kit Rocket Bunny y lucido por Sophie Wisniewski. También encontramos a Nikke, el proyecto de Léo Bonnefoy que combina la Honda Acty y la motocicleta Honda Goldwing. El último finalista es un Renault 5 GTL de 1984 transformado al estilo Maxi 5 con mecánica Audi, firmado por Domenico Incorvaia. El jurado francés reúne a representantes de Hot Wheels y del Automobile Club de l’Ouest, entre ellos Étienne Moustache por la ACO. Deberán compartir estos cuatro juguetes de tamaño natural delante del público en las 24 Horas de Le Mans. El 13 de junio de 2026, en Le Mans, este jurado elegirá a la Francia ganadora. Este ganador presentará su coche en la final europea del Gira de leyendas de Hot Wheels 2026. Si el Golf 4 de Guillaume gana este título, representará oficialmente a Francia al más alto nivel. Incluso podría aspirar a clasificarse para la final mundial. En caso de victoria final, su reproducción en miniatura 1:64 se uniría a la Garaje de leyendas de Hot Wheels. Para un coche compacto anónimo destinado a ser desguazado en un principio, este sería un destino inesperado. Muchos ojos seguirán de cerca este veredicto de Le Mans.