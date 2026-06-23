Regeneron firma acuerdo de precios de medicamentos con Trump, ofrecerá nueva terapia para pérdida de audición de forma gratuita.

Regeneron acordó reducir los precios de los medicamentos en EE. UU. para algunos estadounidenses como parte de un acuerdo con el presidente Donald Trump, anunció la Casa Blanca el jueves. La empresa de biotecnología también ofrecerá la primera terapia génica para la pérdida de audición de forma gratuita a pacientes estadounidenses elegibles luego de la aprobación regulatoria del producto el mismo jueves. Regeneron es la última de una serie de importantes fabricantes de medicamentos que hacen concesiones de precios para medicamentos nuevos y existentes bajo acuerdos con Trump. Estos acuerdos forman parte de su esfuerzo de “nación más favorecida” para atar los precios de los medicamentos en EE. UU. a los más bajos de otras naciones desarrolladas. Los acuerdos también eximen a las empresas de aranceles por tres años, incluidos los aranceles planeados por Trump de hasta el 100% en algunos productos farmacéuticos. La administración Trump ha firmado hasta ahora 17 acuerdos, pero está negociando más con otras empresas de biotecnología y farmacéuticas, dijo el subadministrador de CMS, Chris Klomp, durante un evento en la Casa Blanca el jueves. El acuerdo de Regeneron llega pocas horas después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos aprobara la terapia génica de la empresa, Otarmeni, que restauró la audición en un pequeño número de niños sordos. El tratamiento recibió una aprobación acelerada bajo el programa de Prioridad Nacional de Cupones de la FDA. El medicamento apunta a una afección genética ultra rara causada por una mutación que impide que el cuerpo produzca una proteína necesaria para la audición. Es un avance significativo para un subconjunto de pacientes que han dependido durante mucho tiempo de los implantes cocleares. En una nota de marzo, los analistas de Piper Sandler estimaron que la terapia génica generará ventas máximas de $130 millones. (Ingrediente original de CNBC por Angelica Peebles contribuyó a este informe.)¡Elija CNBC como su fuente preferida en Google y no se pierda nunca un momento del nombre más confiable en noticias de negocios.