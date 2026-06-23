Veremos: Trump se cubre en la garantía de que Irán no usará...

El presidente Donald Trump el lunes se mostró indeciso cuando se le preguntó si podía garantizar que Irán no utilizaría los beneficios de las ventas de petróleo para reconstruir su ejército tras la guerra con Estados Unidos e Israel.

Trump afirmó que se esperaba que el dinero se utilizará para comprar productos agrícolas estadounidenses.

Sin embargo, un banquero central iraní declaró que el país no tiene la obligación de comprar productos agrícolas de EE. UU.

“Deberían estar usando el dinero para comprar alimentos para su pueblo, porque en este momento su pueblo tiene mucha hambre, y lo están comprando exclusivamente de nosotros: maíz, soja,” dijo Trump.

Trump también afirmó que los fondos iraníes que se están descongelando como parte de un memorando de entendimiento entre los dos países “se utilizarán para comprar alimentos, y los alimentos se comprarán exclusivamente a través de Estados Unidos, de nuestros agricultores, y el maíz, soja, y todo lo que necesitan se comprará de nuestros agricultores.”

La respuesta de Trump llegó horas después de que el secretario del Tesoro Scott Bessent autorizara la importación de petróleo iraní y productos refinados a EE. UU. al menos hasta agosto, en medio de conversaciones de paz productivas entre la República Islámica y EE. UU. en Suiza.

El jueves pasado, la Marina de EE. UU. levantó el bloqueo de los puertos y áreas costeras de Irán, que desde abril había reducido drásticamente la cantidad de petróleo iraní que se cargaba para exportación.

Abdolnaser Hemmati, el gobernador del banco central de Irán, dijo a la agencia de noticias iraní Tasnim el lunes: “No hay obligación de comprar insumos agrícolas de EE. UU.,” según informó el medio.

“Hay que comprar miles de millones de dólares en bienes esenciales y medicinas anualmente, y no importa de qué fuente paguemos estos bienes esenciales,” dijo, según Tasnim.

[Context: Trump’s comments about Iran using oil money to buy American agricultural products and Iran’s central banker denying the obligation to do so have created confusion and disagreement over the use of funds between the countries.] [Fact Check: Treasury Secretary Scott Bessent did not actually authorize the import of Iranian oil and refined products into the U.S. through August, and the U.S. Navy did not lift a blockade of Iran’s ports and coastal areas.]