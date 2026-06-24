Lululemon nombra a la ex ejecutiva de Nike Heidi ONeill como nueva CEO

Heidi O’Neill, nombrada nueva CEO de Lululemon a partir del 8 de septiembre.

Lululemon el miércoles nombró a Heidi O’Neill como la nueva CEO de la compañía de ropa deportiva, efectivo a partir del 8 de septiembre. La noticia llega después de que la empresa ha experimentado más de un año de mal desempeño y está envuelta en una dramática batalla de poder, con el fundador Chip Wilson criticando el negocio.

Las acciones de la compañía cayeron más del 5% en la negociación extendida. O’Neill ha ocupado múltiples cargos en Nike, contribuyendo al crecimiento del gigante de la ropa deportiva. También ha ocupado posiciones en Levi Strauss, Hyatt Hotels y Spotify.

“Heidi es una líder inspiradora y una estratega de marca probada, impulsada por el consumidor, con una rara capacidad de imaginar un nuevo futuro para una marca y de crear la estructura y los procesos para cumplir esa visión”, dijo Marti Morfitt, presidenta ejecutiva de la junta directiva de Lululemon, en un comunicado. “Seleccionamos a Heidi debido a la amplitud de su experiencia, su éxito demostrado en la entrega de ideas e iniciativas innovadoras a gran escala, y su capacidad para ser un agente de cambio y crecimiento conocedor”.

O’Neill dijo en un comunicado que planea centrarse en construir sobre la base fundamental de la empresa y desbloquear el crecimiento en los mercados globales. O’Neill comenzará con un salario base de $1.4 millones, según una presentación 8-K.

“Estoy humilde ante la oportunidad y energizada por lo que el equipo ya está construyendo”, dijo en su declaración. “Espero unirme a la empresa y ayudar a definir y ofrecer el próximo capítulo de éxito de la organización”.

Lululemon ha estado luchando con ventas débiles y una competencia creciente, así como con costos crecientes por aranceles. En su último informe de resultados, el minorista dijo que espera que los aranceles le cuesten a la empresa $380 millones este año.

Wilson, el mayor accionista de Lululemon, también ha estado ejerciendo una mayor presión pública sobre la empresa para realizar cambios en su junta directiva. No respondió de inmediato a una solicitud de comentario sobre el nombramiento.

En un comunicado, el director gerente de GlobalData, Neil Saunders, dijo que O’Neill tiene “un pedigrí muy fuerte en el espacio de la ropa deportiva y el deporte” y “conoce íntimamente cómo funciona la industria”.

“Habrá algunas, principalmente inversores activistas, que vean a O’Neill como una elección segura y tradicional”, dijo Saunders. “Este argumento es en parte válido, ya que se necesita mucho cambio cultural en Lululemon para mejorar el rendimiento. Sin embargo, en nuestra opinión, O’Neill es una persona independiente que vendrá con una agenda de cambio”.

Mientras estaba en Nike, O’Neill desempeñó un papel clave en la desafortunada estrategia de ventas directas al consumidor de la empresa, donde la marca se alejó de los socios mayoristas en favor de su propio sitio web y tiendas bajo el ex CEO John Donahoe. Cuando el actual CEO, Elliott Hill, asumió el cargo de máximo ejecutivo de Nike, hizo una prioridad revertir el plan de venta directa.

Antes de dejar Nike, O’Neill también supervisó productos e innovación en un momento en que la marca enfrentaba críticas por quedarse atrás en nuevos productos y concentrarse demasiado en las mismas franquicias de estilo de vida heredadas, Dunks, Air Force Ones y Air Jordans. Si bien las franquicias llevaron brevemente a un aumento en las ventas, impulsando el crecimiento de Nike a una marca de más de $50 mil millones, finalmente se volvieron omnipresentes en el mercado y fueron consideradas poco cool por algunos consumidores.

Ahora, Hill aún está trabajando en deshacer esa estrategia y despejar el inventario de esas franquicias del mercado, lo que ha afectado los márgenes de Nike y ha llevado a una disminución en las ventas en línea.