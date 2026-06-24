Foro Global de Medios: Cómo las grandes tecnologías están cambiando el periodismo

Han pasado aproximadamente dos décadas desde que las mayores empresas de tecnología de la información comenzaron a tomar decisiones sobre cómo la gente común recibe sus noticias: cómo se elaboran las noticias, cómo se difunden y cómo se reciben, con su dominio de todo, desde los motores de búsqueda hasta las redes sociales y, más recientemente, la inteligencia artificial.

La influencia de estos gigantes tecnológicos va más allá de los medios y llega a la esfera política, ya que los jefes de estas influyentes empresas se involucran en las elecciones y presionan a los gobiernos.

Entonces, ¿cómo pueden los medios y el Estado en general preservar su independencia en un escenario como éste? ¿Y qué tipo de relaciones deberían tener los periodistas con las cinco llamadas grandes empresas tecnológicas: Alphabet (la empresa matriz de Google), Apple, Meta, Amazon y Microsoft? En el evento anual de la emisora ​​pública alemana Deutsche Welle, el Foro Global de Medios, que comenzó el martes en Bonn, esta fue una pregunta importante.

Vídeos falsos sobre robots soldados en China generados por IA: la desinformación sigue siendo un gran desafío Imagen: imagen / X

Los medios se preparan ‘para la batalla’

Incluso el solo término es preocupante, dijo en el evento Courtney C. Radsch, directora del Centro para la Gobernanza Digital y de Medios con sede en Estados Unidos.

“La sociedad no añade mutuamente la palabra grande a una industria por respeto y admiración”, señaló durante el panel “Entre innovación y dependencia: la relación de amor y odio del periodismo con las grandes tecnologías”, moderado por el periodista y presentador de DW Jaafar Abdul Karim.

“Lo hacemos por miedo, como preparación para la batalla”, explicó Radsch.

GMF: Cómo las grandes tecnologías están dando forma al periodismo y al consumo de noticias Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Las plataformas en línea son ahora enormemente poderosas y hacen de todo, desde decidir qué tan visibles deben ser ciertas formas de contenido hasta distribuirlo y monetizarlo. Es difícil encontrar una verdadera cooperación entre plataformas y periodismo, sugirió Radsch. “¿Somos socios cuando limpiamos toda la basura y la desinformación que se difunde en línea?” preguntó ella.

Y en otro ejemplo, Radsch señala cómo los grandes modelos lingüísticos, o sistemas de inteligencia artificial, a menudo se entrenan en contenido periodístico y, por lo general, sin que se pague ninguna compensación por el uso de ese contenido. Los periodistas desempeñan un papel crucial en esta formación, afirma, porque la información que proporcionan es lo que mantiene a las IA basadas en los hechos y la realidad.

“¿Cómo sabemos lo que sabemos?” pregunta Radsch. Todo el sistema colapsa cuando los modelos de IA se entrenan con contenido generado por modelos de IA. “Como la fotocopia de la pintura de un cuadro, cada generación [of the AI models is] alejándose un poco más de la realidad.”

La IA nos necesita más de lo que nosotros la necesitamos, sostiene Radsch. “Al menos me gusta pensar eso”, admite.

Courtney C. Radsch: ‘¿Cómo sabemos lo que sabemos?’ Imagen: Stephanie Englert/DW

La declaración final de Radsch es algo dramática. “Cuando el poder monopólico y el poder político comienzan a fusionarse en las mismas empresas, ya no estamos ante un problema de competencia”, concluyó, “sino ante la arquitectura del tecnofascismo”.

Cyriac Roeding, empresario e inversor de Silicon Valley, pidió un cambio de perspectiva y una mayor responsabilidad de los medios.

“Creo que ya es hora de que dejemos este argumento estándar de las grandes empresas tecnológicas contra los periodistas pobres”, dijo durante el mismo panel. Los propios medios de comunicación deberían innovar y desarrollar nuevos modelos de negocio, avanzar con modelos basados ​​en suscripciones pagas y aprovechar las nuevas tecnologías.

“Si no pagas en efectivo, pagas con pudrición del cerebro”, dijo Roeding.

Sin embargo, eso no funciona en todas partes, señaló Marcela Duarte, directora de innovación del antiguo equipo brasileño de verificación de datos Aos Fatos (en inglés, To the Facts).

Los muros de pago no son realistas en países como Brasil porque muchas personas simplemente no pueden pagarlos, afirmó. “La gente a veces no tiene dinero para comer. ¿Es justo que quiera que la gente pague por su contenido? No lo creo”.

¿Seguir a la audiencia?

El periodismo debería realizarse donde está su audiencia y, a menudo, eso es en plataformas como Facebook e Instagram de Meta o YouTube de Alphabet. El modelo de suscripción del New York Times ha tenido éxito, pero no es necesariamente transferible a todos los países, argumentó Duarte.

El presentador de televisión alemán Eckart von Hirschhausen, que también es médico, habló sobre las repercusiones en la vida real del dominio de las grandes tecnologías sobre las fuentes de información.

“Ahora hay gente que muere de sarampión debido a la desinformación… así que este no es sólo un debate sobre las relaciones. Es realmente una cuestión de vida o muerte”, afirmó.

A Von Hirschhausen le gustaría que las plataformas dirigidas por las grandes tecnologías rindan cuentas por el daño que causan, así como una red europea que se guíe por valores, “no por ganancias y mentiras”.

Eckart von Hirschhausen quiere que las grandes tecnológicas rindan cuentas por los daños que causan Imagen: Stephanie Englert/DW

‘Periodismo en voz alta’

El tema del Foro Global de Medios de este año es el lema Periodismo en voz alta: habla. Escuchar. Acto. Más de 1.400 profesionales de los medios de comunicación de más de 110 países están en Bonn para discutir cómo los medios de comunicación y los periodistas de todo el mundo deberían abordar la desinformación, la polarización y el cambio tecnológico.

Durante el foro, que se extenderá hasta el 24 de junio, los participantes también discutirán nuevas formas de fortalecer el importante papel del periodismo en la democracia.

“La libertad de prensa y la libertad de expresión no son un lujo”, afirmó la directora de DW, Barbara Massing, en su discurso de apertura del foro. “Son indispensables para la democracia, la seguridad y las sociedades libres”.

El martes, el premio a la libertad de expresión de DW fue entregado al empresario mediático de Hong Kong Jimmy Lai, destacado defensor de la libertad de prensa y la democracia. El fundador del Apple Daily está encarcelado desde 2020. Su hija recibió el premio en Bonn en su nombre.

Esta historia se publicó originalmente en alemán.