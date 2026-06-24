Inglaterra v West Indies: Copa del Mundo T20 femenina

Inglaterra XI: Amy Jones (wk), Danni Wyatt-Hodge, Sophia Dunkley, Alice Capsey, Heather Knight, Freya Kemp, Dani Gibson, Charlie Dean (capitán), Sophie Ecclestone, Linsey Smith, Lauren Bell

West Indies: Hayley Matthews (capitán), Deandra Dottin, Shemaine Campbell (wk), Stafanie Taylor, Jahzara Claxton, Chinelle Henry, Jannillea Glasgow, Aaliyah Alleyne, Afy Fletcher, Karishma Ramharack, Ashmini Munisar.

Artículo: Preambulo

Hola desde el relativo frescor de mi sala de estar, aunque mi cuerpo se está solidificando lentamente en una lasaña de tres días. En Lord’s, Inglaterra, con chalecos refrigerantes y compresas de hielo, tienen su prueba más difícil del torneo en el día de junio más caluroso registrado. Menos mal que la Copa del Mundo no está patrocinada por el mayor contaminante de carbono corporativo del mundo.

West Indies, al igual que Inglaterra, también han jugado tres partidos y han ganado tres, aunque con una tasa de carreras menos impresionante. Debería ser un gran partido, si puedes soportar el calor.

No Sciver-Brunt de nuevo hoy, ella continúa recuperándose de la lesión en la pantorrilla izquierda que se volvió a lesionar mientras bateaba contra Irlanda. Charlie Dean toma las riendas.

“El pastel es increíblemente bueno,” informa Raf. “Huge brownies de chocolate, galletas de avena masticables y muffins salados. ¡La sala de prensa está repleta de personas escondiéndose del calor!”

¡Donde sea que estés, mantente hidratado!