Billy Corgan lanzará más de 60 canciones de Zwan: Hubo mucha escritura en esa banda

El líder de Smashing Pumpkins, Billy Corgan, ha revelado que planea lanzar formalmente más de 60 canciones de su efímero supergrupo Zwan. En una entrevista en video con Stereogum, señaló que las canciones serán remezcladas y remasterizadas e incluirán pistas de su único álbum hasta la fecha, además de material inédito equivalente a dos discos.

“Habrá, como, tal vez dos LP más de pistas inéditas”, dijo. No han surgido más detalles sobre la fecha de lanzamiento. “Porque hay tanto material de Zwan, lo voy a sacar en diferentes sets, de lo contrario, la caja sería, como, de 20 discos y es simplemente demasiado pedir a los fans que lo acepten”, agregó Corgan. “Hay más de 60 canciones inéditas de Zwan que nunca se han lanzado. No solo versiones, sino otras canciones. Hubo mucha escritura en esa banda.”

Zwan fue fundada después de la separación de Smashing Pumpkins en 2001. La banda estaba compuesta por Corgan, el baterista Jimmy Chamberlin, el guitarrista Matt Sweeney y los bajistas David Pajo y Paz Lenchantin. El único álbum de Zwan, Mary Star of the Sea, fue lanzado en 2003 y presentó el sencillo principal “Honestly” antes de que se separaran ese mismo año. Corgan se reunió con Smashing Pumpkins en 2006 y trajo a Chamberlin a bordo hasta su partida en 2009.

El 13º álbum del grupo, Aghori Mhori Mei, se lanzó en 2024, con Kiki Wong anunciado como el nuevo guitarrista de la banda ese mismo año después de una búsqueda nacional.

Corgan recientemente apareció en el escenario con Sombr en su debut en el festival Coachella, donde interpretaron “Speed” y “1979”. La próxima semana, Corgan y compañía se presentarán en un concierto benéfico del Cuatro de Julio en el Estadio Memorial de Los Ángeles, con ventas destinadas a Feeding America.

Smashing Pumpkins iniciarán la gira Rats in a Cage Tour este otoño para celebrar Mellon Collie and the Infinite Sadness, lanzado en 1995. “Poner en escena un espectáculo temático de Mellon Collie es algo que hemos discutido durante más de una década, y finalmente las estrellas se alinearon exactamente en los términos que había establecido: que era crear una noche especial alrededor de sus aspiraciones e ideas más perdurables”, dijo Billy Corgan en un comunicado.