Blues introduce un nuevo formato para el Campamento de Desarrollo 2026 | Blues de San Luis

El mundo del hockey está ocupado preparándose para el próximo Draft de la NHL, pero el polvo no se calma una vez que se hacen todas las selecciones.

Para muchos, incluidos los prospectos y el personal de desarrollo, el trabajo apenas comienza.

Las selecciones de los Blues para 2026, además de otras selecciones recientes del draft y los mejores prospectos, se reunirán en St. Louis a partir del domingo para el Campamento de Desarrollo anual de la organización.

Sin embargo, este funcionará de manera un poco diferente que en años anteriores, ya que el enfoque se desvía por completo del hielo.

El Campamento de Desarrollo de Blues siempre ha incluido un énfasis en la historia del equipo, el crecimiento personal y los vínculos, además de los ejercicios y los juegos de práctica. Ahora la historia, el crecimiento y los vínculos cobran protagonismo.

Entonces, ¿qué hay en el calendario?

Tiempo con Barret Jackman y los Blues Alumni

Entrenamientos fuera del hielo y sesiones en la sala de pesas.

Clases de nutrición y concurso de cocina.

Visitas al Enterprise Center, Busch Stadium y Energizer Park

Carreras de karts

A medida que los jugadores jóvenes se preparan para dar el siguiente paso en sus carreras, este enfoque más holístico garantiza que estarán mejor preparados como jugadores de hockey y como personas.

Y a medida que aprenden lo que se necesita para ser atletas profesionales, también aprenderán lo que significa representar la ciudad, la organización y el logotipo para el que algún día podrían jugar.