Venezuela: Residentes de Caracas describen pánico ante los terremotos

Al evacuar a la calle, dijo que podía escuchar voces provenientes de montañas de escombros. Los supervivientes, tan desesperados por huir que no se habían detenido a ponerse los zapatos, se abrazaban y lloraban.

Horas más tarde, muchos no pudieron regresar a sus hogares, o tenían mucho miedo de las réplicas.

Cientos de personas en toda la ciudad dormían en plazas o en las calles, tiendas de campaña llenando secciones de acera y autos estacionados convirtiéndose en camas improvisadas.

Leander Pérez, cuya casa está en la parroquia Santa Rosalía, en el centro de Caracas, pasó la noche en la acera de una plaza pública con sus vecinos porque su bloque de apartamentos era inseguro.

Le dijo a la BBC que él y sus vecinos “están en profundo shock”.

“Todas las paredes se agrietaron durante el terremoto y tuvimos que evacuar el edificio”, dijo, y agregó que estuvieron atrapados por un tiempo porque una de las puertas de seguridad estaba doblada y no se abría, pero finalmente la abrieron de una patada.

Una mujer de Los Palos Grandes, que ni siquiera pretendía dormir, le dijo a BBC Mundo que estaba en shock.

“¿Cómo se vuelve a vivir así? Esto es como sacado de una película”, dijo en la madrugada del jueves.

Un puñado de personas en el suburbio, una de las zonas más afectadas de Caracas, lograron escapar con sus mascotas.

Otros en todo el país, como el profesor Alan Chung, se enfrentan a una ansiosa espera para ver si los suyos han sobrevivido.

“Tengo dos gatos. Lamentablemente no he podido volver a mi apartamento para ver si están bien… cruzo los dedos”, dijo al programa Today de BBC Radio 4.