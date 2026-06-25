Venezuela golpeada por dos potentes terremotos

Un terremoto de magnitud 7,2 sacudió Venezuela el miércoles por la noche, sacudiendo edificios y viviendas en la capital, Caracas.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro del terremoto se ubicó a unas 17 millas (28 kilómetros) al oeste de la comunidad de Morón, ubicada en la costa caribeña del país, a unas 104 millas de Caracas.

El terremoto tuvo una profundidad de 13 kilómetros.

Los datos del USGS informaron anteriormente que la magnitud del terremoto fue 7,1.

Luego, 39 segundos después del primer terremoto, un segundo terremoto aún mayor, de magnitud 7,5, sacudió la misma zona.

Este terremoto tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

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Equipos de rescate buscan entre los escombros después de los terremotos que azotaron el centro de Venezuela Imagen: Javier Campos/AP Photo/dpa/Picture Alliance

Imágenes de vídeo muestran grandes daños

Imágenes de vídeo mostraron a los trabajadores de emergencia trepando a las ruinas de un edificio derrumbado en la capital cuando comenzaba a caer la noche.

Muchos venezolanos estaban en casa cuando se produjo el terremoto, celebrando un día festivo que conmemoraba una victoria militar de 1821 que aseguró la independencia de Venezuela de España.

Los residentes de la capital, que fue sacudida por un mortal terremoto en 1967, se apresuraron a evacuar cuando el terremoto sacudió los edificios.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de Estados Unidos emitió una alerta de tsunami para las Islas Vírgenes. Las autoridades de República Dominicana también emitieron uno para la isla. Rápidamente se levantó otra alerta para Puerto Rico.

Editado por: Roshni Majumdar

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