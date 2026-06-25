El suelo bajo mí se estaba sacudiendo: Turista estadounidense narra su escape de la muerte en los terremotos de Venezuela.

El suelo bajo mí se estaba sacudiendo: Turista estadounidense narra su escape...

Cuando el primero de dos terremotos masivos golpeó a Venezuela, el turista estadounidense Jason Wang dijo que estaba en la cima de una montaña fuera de Caracas, a punto de subirse a un teleférico para bajar.

Fue justo después de las 6 p.m. hora local el miércoles cuando un temblor de magnitud 7.2 sacudió la región costera de este país sudamericano, seguido 39 segundos después por un temblor aún más fuerte de magnitud 7.5, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).

En la cima de la montaña de El Ãvila, a unas 7 millas fuera de la ciudad capital, el joven de 39 años, originario de Las Vegas, dijo que se vio envuelto en una escena de confusión y pánico, sin saber qué acababa de ocurrir.

“Estaba a punto de subir al teleférico. Comencé a grabarme entrando, y todo el edificio comenzó a temblar. El suelo bajo mis pies temblaba, y de repente todos comenzaron a entrar en pánico”, dijo Wang a ABC News el jueves por la mañana.

Dijo que él y otros turistas corrieron hacia la salida del edificio del teleférico.

“Íbamos corriendo hacia la puerta para salir del edificio, y ninguno de nosotros sabía qué estaba pasando hasta unos minutos después”, dijo Wang. “Nos dimos cuenta de que habíamos sido golpeados por un terremoto masivo”.

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Durante el terremoto, la gente huyó de edificios tambaleantes en Caracas, muchos visiblemente impactados cuando se dieron la vuelta para ver muros destruidos que dejaban el mobiliario visible desde la calle. Â

En un momento dado, más de 25,000 personas no habían sido localizadas, dijeron las autoridades.

Se informó de cortes generalizados de energía y de interrupciones en los teléfonos celulares en todo el país. Se dijo que se había cortado el suministro de gas en muchos edificios para evitar incendios, según las autoridades.

Rodríguez declaró el estado de emergencia, diciendo que los terremotos habían convertido al estado costero de La Guaira en una “zona de desastre”.

Vídeo publicado en línea y verificado por ABC News mostró a personas en el aeropuerto corriendo por sus vidas mientras una parte de su techo se derrumbaba, creando una nube de polvo. En las imágenes, se escuchaba a personas gritar mientras sonaba el vidrio estrellándose y los trozos de concreto cayendo.

En medio de la devastación llegaron informes de esfuerzos heroicos para rescatar a personas atrapadas entre los escombros. Dieciocho personas fueron rescatadas de uno de los dos edificios que se derrumbaron en el municipio de Chacao, a unas 7 millas al este de Caracas, dijeron las autoridades.

Tras el terremoto, se reportaron docenas de réplicas, obligando a muchas personas a dormir en la calle la noche del miércoles por temor a que más edificios se derrumbaran.

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Aviso: Este reporte incluye contribuciones de ABC News’ Will Gretsky, Shannon Kingston, Victoria Beaule y Aicha El Hammar Castano.