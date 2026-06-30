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A cazar utopías: Paraguay apela a la unidad del equipo para enfrentar a Alemania

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Gabriel Sánchez
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A cazar utopías: Paraguay apela a la unidad del equipo para enfrentar a Alemania

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  • Gol de Cody Gakpo enciende Monterrey y adelanta a PaÃ­ses Bajos ante Marruecos en los 16avos

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  • Paraguay conmueve con sus declaraciones tras eliminar a Alemania en penales

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  • Joshua Kimmich: â€œSi no logras ganar en 120 minutos, mereces quedar eliminadoâ€

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  • Lo que no se vio en TV: asÃ­ festejÃ³ Paraguay tras el pase histÃ³rico a 8vos del Mundial ante Alemania

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  • La dramÃ¡tica tanda de penales completa donde Paraguay eliminÃ³ a Alemania en el Mundial

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  • Alfaro y Paraguay desatan la locura tras eliminar a Alemania

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  • Kai Havertz sobre la derrota: â€œSi uno cae tan pronto una y otra vez, entonces tampoco se lo mereceâ€

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  • Julian Nagelsmann: â€œSi te eliminan contra Paraguay, no somos un equipo de primer nivel. Ya no”

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  • AndrÃ©s Cubas: â€œGanarle a Alemania tiene el doble de mÃ©ritoâ€

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  • Crysencio Summerville: “Todos estamos muy motivados y concentrados”

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  • Julio Enciso: “Este logro por nuestro paÃ­s no lo puede quitar nadie”

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Paraguay sueÃ±a con un triunfo histÃ³rico ante Alemania, que parte como amplio favorito en el duelo. Alfaro confÃ­a en un buen resultado y reÃºne a los guaranÃ­es para una charla motivacional.29 de junio de 2026

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