Países Bajos 1-1 Marruecos (AET, Marruecos gana 3

Marruecos se abrió paso hacia los octavos de final de la Copa del Mundo tras prevalecer en una dramática tanda de penales contra los Países Bajos en Monterrey.

El partido terminó 1-1 después de 120 minutos de dominio en gran medida marroquí y fueron los semifinalistas de 2022 los que mantuvieron la calma para programar un enfrentamiento con los anfitriones del torneo, Canadá, en la siguiente ronda.

Los holandeses jugaron conservadoramente en el tiempo extra y los campeones africanos fueron merecidos ganadores en una tanda de penales en la que nunca lideraron hasta que Ismael Saibari marcó el tiro ganador.

Justin Kluivert, Quinten Timber y Crysencio Summerville fallaron para Oranje, dejando a Saibari como el héroe.

Anteriormente, parecía que un conmovedor gol de Cody Gakpo iba a ganarlo en el tiempo normal para los Países Bajos.

La pareja de Gakpo anunció la pérdida de su hijo nonato durante el fin de semana y el delantero del Liverpool se derrumbó en el césped llorando con la cabeza entre las manos después de poner a su equipo en ventaja con 18 minutos por jugar. Rápidamente fue rodeado por sus compañeros de equipo ansiosos por mostrar su apoyo.

Marruecos no se dio por vencido, sin embargo, e Issa Diop, un defensor central que avanzó en un acto de desesperación, cabeceó el gol del empate en tiempo de descuento para rescatar a su equipo.

Los porteros destacaron en la primera mitad sin goles.

El primer tiempo fue notable por las excelentes paradas de los porteros Bart Verbruggen y Yassine Bounou.

Los neerlandeses tuvieron la ventaja en los primeros 20 minutos, pero Marruecos explotó poco antes de la primera pausa para la hidratación con el capitán Achraf Hakimi, quien disputaba su partido número 100, en primer plano.

Marruecos se puso por delante mientras los Países Bajos se desvanecían.

Si la primera mitad fue cerrada, la segunda fue todo lo contrario, al menos durante los primeros 25 minutos, ya que Marruecos comenzó a dominar, especialmente en el centro del campo con Ayyoub Bouaddi, Ounahi y El Aynaoui viendo mucho el balón.

La táctica parecía ser mantener la paciencia hasta que pudieran lanzar un balón por encima para Hakimi.

La amenaza era Talbi para los Países Bajos y otro avance desde la izquierda casi creó un segundo gol cinco minutos después del período extra. Jugó el balón hacia el sustituto Soufiane Rahimi, quien cortó dentro de Virgil van Dijk pero luego disparó directamente a Verbruggen, que se había extendido bien.

Marruecos siguió investigando pero encontró poco espacio detrás de la defensa neerlandesa con Koeman contento de que sus jugadores se quedaran atrás y buscaran tiros de esquina.

Al final, la táctica no funcionó y los Países Bajos ahora se dirigen a casa.