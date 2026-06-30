Comisión de Ética del Senado desestima denuncia contra senador Rubén Gallego

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El Comité de Ética del Senado desestimó una denuncia presentada contra el senador Rubén Gallego que involucra acusaciones de violaciones al financiamiento de campañas y posible conducta sexual inapropiada.

Las acusaciones contra el demócrata de Arizona fueron presentadas al comité en abril por una colega del Congreso, la representante Anna Paulina Luna, republicana por Florida. Pero en una carta a Gallego fechada el 26 de junio, el comité dijo que no había descubierto ningún delito.

“Basado en la investigación del Comité, el Comité no encontró evidencia de que sus acciones violaran la ley federal, las reglas del Senado o estándares de conducta relacionados”, escribió el panel.

El panel también dijo que apreciaba la “plena cooperación” de Gallego a lo largo de la investigación.

Gallego celebró los hallazgos y dijo en un comunicado que el despido “reafirma lo que he dicho sobre estas acusaciones desde el principio: eran conspiraciones de derecha vendidas por activistas de extrema derecha como Anna Paulina Luna, la Casa Blanca y sus aliados”.

“Espero con interés una disculpa del representante Luna por utilizar el proceso de ética como un arma mientras se niega a investigar la corrupción histórica que está haciendo la vida más difícil a las familias”, continuó.

Los rumores sobre una posible mala conducta de Gallego comenzaron a circular en abril tras la renuncia del representante Eric Swalwell, demócrata por California. Swalwell renunció en respuesta a una oleada de acusaciones de agresión sexual y mala conducta. NPR no ha verificado de forma independiente las acusaciones contra Swalwell, pero las ha negado rotundamente.

Swalwell y Gallego eran amigos cercanos, y durante la breve campaña presidencial de 2020 de Swalwell, fue Gallego quien se desempeñó como presidente de campaña.

Inmediatamente después de la renuncia de Swalwell, Gallego negó tener conocimiento de cualquier presunto historial de conducta sexual inapropiada, aunque reconoció ante los periodistas que su estrecha amistad puede haberle dificultado aceptar rumores sobre Swalwell y su comportamiento hacia las mujeres.

“Mi amistad con él, la amistad de nuestra familia con él, nubló mi juicio y me equivoqué; lo lamento profundamente”, dijo Gallego.

A los pocos días de la renuncia, una publicación críptica de Luna en las redes sociales generó especulaciones sobre Gallego.

“Parece que el Senado tiene su propia basura que sacar. @LeaderJohnThune Tienes que investigar las acusaciones contra uno de tus senadores, es muy inquietante. Mi jefe se pondrá en contacto con tu jefe”, escribió.

Al día siguiente, Luna confirmó a CBS News que se refería específicamente a Gallego.

A pesar del despido por parte del panel de ética, Luna respondió a Gallego el lunes, escribiendo en las redes sociales: “Estas no son teorías de conspiración”.

“La buena noticia sobre DC es que todo el mundo habla y, finalmente, los periodistas presentan tus mensajes de texto”, dijo.

Las acusaciones contra Swalwell a principios de este año provocaron un nuevo ajuste de cuentas en el Congreso sobre el comportamiento de algunos de sus miembros masculinos, unos 10 años después de que el movimiento #MeToo reformó la conversación sobre la agresión sexual. Poco después de que Swalwell renunció, también lo hizo el representante Tony Gonzales, republicano por Texas, quien anteriormente había admitido una aventura con un ex empleado que luego se suicidó.