Será un 4 de julio caluroso para gran parte del país.

Una ola de calor centrada en el Medio Oeste y partes del Este batirá récords de temperatura en algunos lugares en los próximos días a medida que el termómetro alcance los 105 grados en algunos lugares acercándose al fin de semana del 4 de julio, dicen los meteorólogos.

A partir del martes por la mañana, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) estimaciones que las advertencias de calor extremo afectan a más de 102 millones de personas en todo el país, y otros 43 millones están bajo vigilancia de calor extremo. Geográficamente, el área incluye una amplia franja del Medio Oeste, el Valle de Ohio y el Noreste, incluidos Illinois, Indiana, Ohio, Missouri, Iowa, Wisconsin, Michigan, Kentucky, partes de Minnesota, Kansas, Tennessee y Pensilvania. Nueva Jersey, el sur de Nueva Inglaterra, el sur del estado de Nueva York (incluida la ciudad de Nueva York) y potencialmente el área de Washington, DC-Baltimore también se ven afectados, según el NWS.

Las temperaturas extremas son causadas por una cúpula de calor, un área de alta presión que actúa como una tapa y atrapa el aire caliente.

“Esperamos temperaturas generalmente de 100 a 105” para el jueves y viernes, cuando la ola de calor alcanza su punto máximo, según el meteorólogo del NWS Joe Wegman. Dice que el Atlántico medio experimentará temperaturas entre 10 y 15 grados por encima de lo normal.

“En la costa este, sin duda. Se esperan temperaturas récord”, afirma.

Las temperaturas serán especialmente amenazantes para las personas mayores, las personas con problemas respiratorios y las mascotas, pero “es el tipo de calor que afecta a todas las personas de todas las edades y condiciones de salud”, dice Wegman.

Él dice que el sábado 4 de julio, las temperaturas bajarán ligeramente.

Para mantenerse a salvo, las personas deben permanecer en el interior siempre que sea posible, mantenerse bien hidratadas y tomar descansos frecuentes de cualquier esfuerzo.

La humedad producirá índices de calor de 105 a 115 grados en partes del Medio Oeste y el Valle del Mississippi hasta el jueves y para el Atlántico Medio y Ohio en los días siguientes, “con la combinación de temperaturas mínimas cálidas durante la noche, que generalmente permanecen en los 70, proporcionando un alivio limitado y un día prolongado, existe un mayor riesgo de enfermedades relacionadas con el calor, especialmente para las poblaciones vulnerables y aquellas sin refrigeración adecuada”, según el NWS.

La ola de calor ya ha obligado a cancelar campamentos de verano y otras actividades al aire libre en el Medio Oeste, según La prensa asociada . El lunes, mientras decenas de millones de personas en todo el Medio Oeste soportaban una ola de calor que se espera que se extienda hacia el este esta semana, las comunidades abrieron centros de enfriamiento e instaron a las personas a tomarse las cosas con calma y mantenerse hidratadas.

El cambio climático, causado principalmente por la quema de combustibles fósiles, está provocando que las olas de calor sean más calientes y más prolongadas que en el pasado; el número promedio de olas de calor en Estados Unidos se ha duplicado desde la década de 1980.

“Lo que estamos viendo… es exactamente el tipo de cosas que podemos esperar en el futuro”, dice Ashley Ward, directora del Centro de Innovación en Políticas de Calor del Instituto Nicholas de la Universidad de Duke.

“La línea de base es más cálida”, dice Ward. “Entonces, cuando se instala una cúpula de calor o un sistema de alta presión, ahora comienza desde un piso más caliente. Y eso hace que el calor extremo sea más probable”.



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