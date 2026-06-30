Fuerte presión sobre Hankook tras la masacre del Rally de la Acrópolis

Ganado magistralmente por Sébastien Ogier, el Rally Acrópolis causó, no obstante, una enorme frustración. En primer lugar, porque el duelo en cima que libraba el nueve veces campeón del mundo contra Thierry Neuville se vio interrumpido por los dos pinchazos sufridos por el belga en el último bucle del domingo. Pero sobre todo porque estos repetidos fallos de neumáticos han tenido un gran impacto en la clasificación final y en la evolución de la prueba.

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En la categoría Rally1, se han producido cerca de treinta pinchazos durante los tres días completos, disputados sobre terreno especialmente difícil. Adrien Fourmaux, líder efímero el viernes por la mañana, se vio afectado incluso cuatro veces por este fenómeno, ante el cual se rindió, fatalista.A:A“Estos neumáticos me están cansando”.

Hankook, único fabricante del WRC desde la temporada pasada, ha traído un neumático a priori más resistente para este inicio de una serie de rallyes de tierra que se disputarán durante el verano. Un esfuerzo que, por tanto, no fue suficiente.

“Para nosotros hay sentimientos encontrados, porque hemos hecho un esfuerzo considerable para mejorar viniendo aquí”a rÃ©agi auprÃ¨s deÂMotorsport.com portavoz de Hankook en el WRC. “Como escuchamos de prácticamente todos los involucrados, todos coincidieron en que los neumáticos habían dado un buen paso adelante. Eso es positivo”.

“Pero, por supuesto, cada vez que hay un problema relacionado con los neumáticos, tenemos que llevar a cabo un análisis exhaustivo para tratar de entender hasta qué punto se debe simplemente al Rally Acrópolis o no, y cuáles son las áreas en las que podemos centrarnos para seguir progresando. Nos espera un poco de trabajo después de este rally”.

¿Un neumático especial y un recorrido revisado?

Sébastian Ogier apuesta por un neumático especial. Foto de: Toyota Racing

Sébastien Ogier lleva varios meses molesto regularmente por la falta de resistencia de los neumáticos Hankook. Para el piloto de Toyota, está claro que ha habido avances, pero son insuficientes y, según él, se debería estudiar una alternativa.

“El neumático que utilizamos en Portugal no habría sobrevivido ni una sola etapa aquí, por lo que claramente ha habido avances, pero al mismo tiempo, en las condiciones extremas que hemos experimentado, la verdadera solución sería tener un neumático específico para aquí, como fue el caso en el pasado”.resbaló.

“Creo que vale la pena pensar en ello”.respondió el portavoz de Hankook WRC. “Todo tiene implicaciones, por supuesto, y no me refiero sólo a nuestra parte. Es claramente algo que se puede considerar y se ha planteado varias veces. Como son personas importantes las que lo han planteado, merece ser discutido”.

“Es mucho trabajo, por supuesto, pero es nuestro trabajo, así que si creemos que es importante para el deporte y hay un amplio apoyo para ello, es algo que podemos considerar”.

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Víctima importante de esta situación al volante del Hyundai, Thierry Neuville plantea sin embargo otro punto a revisar: el del recorrido.

“Me preguntaron si es el organizador quien debe revisar las carreteras o el fabricante quien debe mejorar los neumáticos, y creo que es un poco de ambos”estimó. “Con la experiencia adquirida en los últimos años, he visto muchos rallyes y las condiciones aún logran sorprenderme, lo que demuestra lo duro y abrasivo que es”.

“He pilotado con muchos neumáticos diferentes a lo largo de los años y sé lo que es posible y lo que pueden hacer. Creo que hay margen de mejora en ambos lados. Tal vez las carreteras podrían ser un poco menos accidentadas y los neumáticos podrían ser un poco más resistentes. Realmente están sufriendo aquí”.

Comentarios recopilados por Tom Howard

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