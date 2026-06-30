Semanal Palestina: Israel acelera expropiaciones de tierras en Gaza y Cisjordania

A principios de este mes, ministros israelíes habían descrito su proyecto colonial en expansion en términos de intención, con el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich anunciando la “cancelación” de los Acuerdos de Hebrón, y los radiodifusores israelíes informando sobre la pretendida “anexión silenciosa” de Gaza por parte del gabinete del gobierno. Esta semana, esa visión comenzó a tomar forma física.

En Hebrón, las fuerzas israelíes trajeron maquinaria pesada a la Mezquita de Ibrahimi y comenzaron a instalar vigas de acero sobre su patio abierto, una alteración estructural que el director de la mezquita calificó como un cambio fundamental en el carácter histórico del antiguo sitio; las autoridades israelíes también han bloqueado el llamado musulmán a la oración allí durante una semana y media.

En Gaza, Smotrich anunció que la Administración de Asentamientos que encabeza había “completado planes” para tres asentamientos en el norte de la Franja y pidió al Primer Ministro Benjamin Netanyahu que los aprobara. Y a lo largo de la llamada “Línea Amarilla” que delimita el control israelí dentro de Gaza, las fuerzas israelíes empujaron sus marcadores de cemento más hacia el oeste, expandiendo el territorio bajo su control.

(Contexto: Se menciona el proyecto de anexión israelí en territorios disputados)

Si las obras en la Mezquita de Ibrahimi fueron la construcción más visible de la semana, la construcción colonialista más silenciosa ocurrió en todo el sistema de puestos avanzados de Cisjordania, donde el estado se movió para afianzar la infraestructura de asentamientos que incluso la ley israelí había considerado ilegal. Las autoridades israelíes declararon 465 dunams (0.465 kilómetros cuadrados) de tierra cerca de Sinjil, al norte de Ramallah, como “tierra estatal”, una designación que la Comisión de Colonización y Resistencia al Muro dijo que tenía la intención de legalizar retroactivamente el puesto avanzado de Givat Haroeh, convertido en un asentamiento oficial en 2023, y de integrarlo en el bloque de asentamientos circundante a lo largo de la Ruta 60.

(Contexto: Se informa sobre la expansión de asentamientos israelíes en Cisjordania y Gaza)

Los colonos, mientras tanto, abrieron nuevas carreteras de circunvalación en tierras palestinas privadas cerca de Kobar y Beitillu y erigieron cercas para apropiarse de tierras para un nuevo puesto avanzado entre al-Mazraa ash-Sharqiya y Kafr Malek, según Wafa y redes de activistas locales.

En Gaza, el proyecto de expropiación de tierras de Israel avanzó. Smotrich dijo que se había completado la preparación para tres asentamientos en el norte, argumentando que el asentamiento judío formaría un cinturón de seguridad para las comunidades israelíes fronterizas. Netanyahu, por su parte, dijo que Israel estaba avanzando hacia la toma del 70 por ciento de Gaza.

(Nota de verificación de datos: La OCHA informa sobre la expansión de territorios bajo control israelí en Gaza)

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) informó que alrededor de la medianoche del 23 de junio, cerca de Beit Lahiya, un cuadricóptero supuestamente lanzó municiones incendiarias que prendieron fuego a tres tiendas de desplazados, después de lo cual las fuerzas colocaron un bloque de cemento amarillo cerca de los refugios de las familias, una expansión de la línea, señaló la OCHA, a lo largo de la cual la oficina de derechos humanos de la ONU ha registrado la muerte de casi 200 palestinos desde octubre. La OCHA ahora evalúa el 65 por ciento de Gaza como “de acceso restringido”.

(Nota de verificación de datos: Se menciona un informe de la OCHA sobre la situación humanitaria en Gaza)

El 23 de junio, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU encontró que las fuerzas israelíes habían atacado deliberadamente y matado a niños palestinos; al menos 20,179 entre octubre de 2023 y octubre de 2025, aproximadamente el 30 por ciento de todos los asesinados. La comisión dijo que el asesinato deliberado de niños era un elemento clave para establecer la intención genocida. Israel rechazó el informe como un “libelo difamatorio”.

(Dato: Se menciona un informe sobre la violencia contra niños palestinos)

Días después, el grupo israelí de derechos humanos B’Tselem informó que las fuerzas israelíes habían matado a 241 niños y adolescentes palestinos en Cisjordania ocupada desde octubre de 2023, describiéndolo como producto de una política que permite el asesinato de palestinos sin prácticamente ninguna rendición de cuentas.

(Nota de verificación de datos: Se menciona un informe sobre la violencia contra niños palestinos en Cisjordania)

Los días recientes proporcionaron nuevos nombres para ambos informes. El 29 de junio, en el-Bireh, adyacente a Ramallah, Ahmad Jawad Jaber, de 15 años, recibió un disparo en la cabeza y en el pecho durante una incursión israelí y murió de camino al hospital; la gobernadora de Ramallah, Laila Ghannam, lo calificó como “una ejecución clara a plena luz del día”. En Gaza, según fuentes médicas y Wafa, Eileen al-Farra, de 13 años, murió por heridas de metralla, Malik Abu Shaweesh, de ocho años, fue asesinado cerca de Deir el-Balah y, en la noche del 29 de junio, un ataque israelí contra una tienda en al-Mawasi, una zona designada como “segura” bajo el alto el fuego, mató a Diana Abu Daraz, de 23 años, y a su hija recién nacida Suwar.

(Nota de verificación de datos: Se mencionan casos de violencia reciente en Israel y Palestina)

En las comunidades de Dar Fazaa y East Taybeh en el área de Ramallah, el informe más reciente de la OCHA registró 11 ataques de colonos desde la creación de un nuevo puesto avanzado cercano en mayo, con colonos apoderándose de los únicos puntos de agua y cortando el suministro a más de 200 personas, como parte de un vaciamiento gradual que ha despejado nueve de las 10 comunidades beduinas a lo largo de la misma carretera.

(Nota de verificación de datos: Se informa sobre ataques de colonos en Cisjordania)

La respuesta del estado a la ola de violencia de colonos fue, en casos aislados, punitiva. Los fiscales israelíes acusaron a seis colonos -cinco menores y un joven de 18 años- por el incendio provocado el 14 de junio en Deir Dibwan, en el que asaltantes enmascarados incendiaron vehículos y una mezquita, y las fuerzas israelíes demolieron viviendas en un puesto avanzado de colonos en Beit Anot el 25 de junio.

(Nota de verificación de datos: Se informa sobre acciones legales contra colonos violentos)

Pero tanto los cargos como las demoliciones de asentamientos generaron protestas de líderes colonos, y ocurrieron durante una semana en la que, según informó Wafa, los asaltos y los incendios provocados por colonos continuaron a diario, y en la que un proyecto de ley del parlamento israelí para prohibir las visitas de la Cruz Roja a prisioneros palestinos fracasó solo porque los ultraortodoxos seguidores boicotearon las votaciones de la coalición.

(Nota de verificación de datos: Se menciona la reacción de los colonos a las acciones legales y la situación de seguridad en Cisjordania)

En Gaza, casi nueve meses después de un alto el fuego nominal, el número de muertos post alto el fuego aumentó a al menos 1,045, según el Ministerio de Salud de Gaza. Los ataques israelíes en la última semana, aparte de los mencionados anteriormente, incluyeron un ataque el 25 de junio en Beit Lahiya que mató a una persona, un ataque el 26 de junio que golpeó un vehículo cerca del campo de Maghazi, matando a tres agentes de policía, un ataque el 27 de junio en al-Mawasi que mató a dos hermanos.

(Nota de verificación de datos: Se mencionan incidentes violentos recientes en Gaza)

El Ministerio de Salud advirtió que aproximadamente la mitad de las máquinas de diálisis de Gaza habían dejado de funcionar por falta de suministros, ya que Israel continúa impidiendo la entrada de suministros médicos críticos; la OCHA informó que el esfuerzo humanitario en Gaza sigue estando financiado en menos del 25 por ciento.

(Nota de verificación de datos: Se informa sobre la crisis humanitaria en Gaza)