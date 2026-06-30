Es oficial: Alemania ya no es un super…

FOXBOROUGH, Mass. — Este fue un resultado definitorio de una era. Jugando en su primer partido de eliminación de la Copa del Mundo de la FIFA en 12 años, los tetracampeones Alemania fueron derrotados por Paraguay en penales el lunes después de un empate 1-1 en el Boston Stadium.

Alemania nunca antes había perdido una tanda de penales en la Copa del Mundo, pero este equipo está lejos de los equipos de su pasado glorioso. Los jugadores de 1954, 1974, 1990 y 2014 habrían encontrado la forma de ganar contra un equipo de Paraguay que fue aplastado 4-1 por Estados Unidos en su primer partido de grupo y solo llegó a los octavos de final como el séptimo de ocho clasificados en tercer lugar.

Que Alemania llegara aquí en la conversación como posibles ganadores era solo por lo que habían logrado antes. La versión de Julian Nagelsmann de Die Mannschaft es solo una pálida imitación.

La verdad es que incluso si hubieran avanzado con dificultades, su Mundial habría terminado bruscamente contra Francia en la siguiente ronda de todos modos. Tal vez el shock de perder ante Paraguay sea suficiente para sacar una reacción de un equipo nacional otrora famoso que ha sufrido una década miserable en este torneo tras las salidas en grupos en 2018 y 2022.

“Si sales después de la primera fase, no es suficiente para el fútbol alemán”, dijo Nagelsmann. “Esta es ahora la tercera eliminación consecutiva, así que ya no formamos parte de los equipos de primera clase”.

Mientras Alemania contempla uno de sus peores resultados en la Copa del Mundo, Paraguay disfrutó quizás de su mejor resultado. Y pase lo que pase con los sudamericanos en el resto de este torneo, siempre tendrán Boston.

Paraguay nunca había marcado un gol en un partido de eliminación de la Copa del Mundo antes de enfrentarse a Alemania el lunes. No solo lo hizo Julio Enciso, sino que Paraguay lo siguió con una determinada y obstinada actuación defensiva para llegar a los últimos 16. Fue adecuado que José Canale marcara el penalti ganador después de pasar la mayor parte del segundo tiempo y la prórroga lanzándose frente a disparo tras disparo.

Cuando el último penalti impactó en la red, hubo lágrimas en las gradas de los fanáticos llevando rojo y blanco. Alemania, que llegó con altas expectativas, se desplomó de rodillas en el círculo central.

El examen post mortem después de este torneo no será benigno para el equipo de Nagelsmann.

“Probablemente necesitemos hacer un gran cambio, veremos”, dijo el exentrenador del Bayern Munich. “Necesitamos algunas soluciones para el futuro. No entraré en detalles hoy, pero hay algunas cosas que deben cambiar”.

Paraguay, por otro lado, ya ha ganado.

Quizás sea Kylian Mbappé y Francia a continuación, pero no importa. Un equipo que venció a Brasil y Argentina en la clasificación ha agregado otro resultado histórico a su currículum. Los aficionados paraguayos nunca olvidarán dónde estaban cuando vencieron a Alemania en la Copa del Mundo.

Mientras Paraguay avanza, las consecuencias para Alemania comienzan ahora.