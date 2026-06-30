La Universidad de Tennessee pagará a un profesor 1,9 millones de dólares después de llamar a Charlie Kirk un “psicópata repugnante”

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Una profesora de la Universidad de Tennessee recibirá 1,9 millones de dólares para resolver una demanda que acusa a la escuela de violar sus derechos constitucionales después de que funcionarios intentaron disciplinarla por publicaciones en las redes sociales que criticaban al activista conservador Charlie Kirk.

Knox News informó el lunes que la Junta Directiva del Sistema de la Universidad de Tennessee aprobó un acuerdo de 1,9 millones de dólares para la ex profesora Tamar Shirinian después de que ella llamara a Kirk, quien fue asesinado el 10 de septiembre durante su “American Comeback Tour” en la Universidad del Valle de Utah, un “psicópata repugnante”.

Shirinian fue puesta en licencia administrativa luego de una publicación en las redes sociales en la que había dicho en parte: “El mundo está mejor sin él” y agregó: “Sus hijos estarían mejor viviendo en un mundo sin un psicópata repugnante como él y su esposa, bueno, ella es una puta enferma por casarse con él, así que no lo hago”. [sic] preocuparme por sus sentimientos.”

EL PRESUNTO ASESINO DE CHARLIE KIRK, EL COMPAÑERO DE CUARTO Y AMANTE DE TYLER ROBINSON RECIBIÓ INMUNIDAD LIMITADA: FISCALES

Más tarde se disculpó y dijo que era “insensible” y “poco característico de mí como persona”.

Shirinian fue despedida el 11 de febrero. No será reintegrada, informó Knox News.

En la carta de febrero a Shirinian informándole que había sido despedida, el canciller de UT, Donde Plowman, escribió: “Sus palabras celebraron un asesinato espantoso, que tuvo lugar horriblemente en un campus universitario similar al nuestro, y luego degradaron cruelmente el dolor y la pérdida que sentían la viuda y los hijos pequeños de la víctima, al mismo tiempo que se burlaban de cualquier dolor sentido por otras personas que simpatizaban con la familia sobreviviente”.

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“Mi cliente está satisfecho de que las partes hayan llegado a una resolución”, dijo Robb Bigelow, abogado de Shirinian, en un correo electrónico a Knox News. “Los litigios siempre son difíciles y estamos agradecidos a todos los de ambas partes que trabajaron diligentemente para poner fin a este asunto.

“Creemos que la resolución refleja la gravedad de los problemas y al mismo tiempo permite que todos avancen”, dijo Bigelow. “Solo deseamos a la Universidad éxito en el futuro.”

En una declaración a Fox News Digital, un portavoz del Sistema de la Universidad de Tennessee dijo: “No tenemos ningún comentario fuera de lo que se dijo públicamente en la reunión de la junta directiva de ayer. Puede encontrar un enlace a esa reunión aquí”.

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Fox News Digital se acercó a Bigelow para pedirle comentarios e intentó comunicarse con Shirinian.