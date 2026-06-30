Rangers: Hull City vende al portero Ivor Pandur al club de Ibrox

Pandur hizo su debut profesional temprano para el equipo de primera división Rijeka a la edad de solo 19 años después de haber sido un juvenil de su país.

Esto le valió un traslado a la Serie A con Verona al año siguiente, salvando dos penales en su debut en una victoria de la Coppa Italia sobre Venezia.

Sin embargo, solo disputó 11 partidos allí antes de unirse a Fortuna en préstamo con opción de compra, donde rápidamente se estableció como titular, además de obtener un traslado permanente a la primera división holandesa.

A solo seis meses de un contrato de cuatro años, Pandur fue vendido a Hull y, aunque tardó ocho meses en hacer su debut, se estableció como titular a partir de entonces.

Su forma bajó entre especulaciones de traspaso durante su segunda temporada en Humberside, pero jugó en todos los partidos de los 46 del Hull en el campeonato pasado y se convirtió en apenas el cuarto portero en la historia en mantener la portería a cero tanto en las semifinales como en la final de los play-offs.

Con una reputación de ser un excelente para detener tiros pero menos hábil con el balón en los pies, Pandur mantuvo 14 porterías a cero la temporada pasada en sus 48 partidos, realizando 150 paradas con un porcentaje de salvamento del 69.8% y un promedio de un gol cada 66 minutos.

En comparación, los 38 partidos de Butland resultaron en solo dos porterías a cero menos, con 104 paradas con un porcentaje de salvamento más alto del 70.7% y un gol cada 79 minutos.

Las cuatro paradas de penales del inglés también fueron dos más que las de Pandur.