Invasiones militares israelíes generalizadas en Cisjordania

Las fuerzas israelíes llevaron a cabo varias invasiones, secuestros y violaciones militares en toda Cisjordania ocupada el martes, en una continuación de operaciones casi diarias dirigidas a pueblos, aldeas y campos de refugiados palestinos.

En Cisjordania central, soldados israelíes secuestraron a un joven en la carretera entre Beitunia y Beit ‘Ur, al oeste de Ramallah.

Fuentes locales indicaron que una unidad israelí instaló un bloqueo militar en la ruta, registró vehículos palestinos, obstaculizó el movimiento antes de obligar al joven a salir de su automóvil, agredirlo y secuestrarlo.

Al amanecer, las fuerzas israelíes invadieron Beitunia e irrumpieron en la casa de Anas Awadallah, de 24 años, antes de secuestrarlo. Fuentes mediáticas señalaron que la invasión coincidió con operaciones militares adicionales en toda la gobernación de Ramallah y al-Bireh.

Una gran fuerza israelí también invadió Abwein, al norte de Ramallah en Cisjordania central, irrumpiendo en varias viviendas y registrándolas.

Los soldados invadieron Kharbatha al-‘Misbah y Kharbatha Bani Harith, al oeste de Ramallah, aunque no se informaron secuestros.

En el mismo área, las fuerzas israelíes colocaron nuevos bloques de concreto en la carretera que une Beitunia con las aldeas occidentales de Ramallah, añadiendo otra barrera a un bloqueo militar ya existente.

Además, las fuerzas israelíes colocaron bloques de concreto en el medio de la carretera de ‘Ein Jariyut, que conecta Beitunia con las aldeas occidentales de Ramallah, añadiendo una nueva barrera al bloqueo militar ya existente.

Los soldados también invadieron Deir Abu Mash’al, al noroeste de Ramallah, y dispararon grandes cantidades de gas lacrimógeno durante una invasión de al-Mughayyir, al este de Ramallah.

En Jerusalén ocupada, las fuerzas israelíes invadieron el campamento de refugiados de Qalandia, al norte de la ciudad, cerraron su calle principal en ambas direcciones y luego irrumpieron en el Instituto Qalandia perteneciente a la UNRWA.

Desde las horas de la tarde, la congestión del tráfico continuó en los bloqueos militares de Qalandia, Jaba’ y al-Jib debido a las intensas restricciones y cierres israelíes.

[Contexto: Violaciones y operaciones militares israelíes en Cisjordania]

En el sur de Cisjordania, las fuerzas israelíes invadieron al-‘Arouj, al este de Belén, e irrumpieron en la casa del ex prisionero Ali Ahmad al-‘Arouj, de 40 años, antes de secuestrarlo.

En Yatta, al sur de Hebrón en el sur de Cisjordania, las fuerzas israelíes invadieron la ciudad, irrumpieron en varias viviendas y cerraron múltiples caminos laterales con montículos de tierra.

En Cisjordania del norte, colonos ilegales paramilitares israelíes atacaron al equipo del concejo de la aldea en ‘Asira al-Qibliya, al sur de Nablus.

El jefe del concejo, Abdul Qader Makhlouf, dijo que él y el equipo acababan de apagar un incendio provocado por colonos israelíes entre ‘Asira al-Qibliya y ‘Urif cuando colonos de la colonia ‘Yitzhar’ los agredieron con piedras y spray de pimienta, dañando dos vehículos y causando lesiones por asfixia a Makhlouf y al miembro del concejo Ibrahim Ahmad, quienes fueron trasladados a un centro de salud para recibir tratamiento.

[Verificación de los hechos: Conflictos entre colonos israelíes y palestinos]

[Contexto: Violencia y hostilidades en Cisjordania y Jerusalén Oriental]

Además, las fuerzas israelíes invadieron Beit Dajan y Beit Furik, al este de Nablus en el norte de Cisjordania, e instalaron un bloqueo militar en la carretera que conecta las dos ciudades.

Otra invasión militar fue reportada en la localidad de Qabalan, al sur de Nablus, donde los soldados realizaron registros y cerraron calles.

En Qalqilia, en el noroeste de Cisjordania, las fuerzas israelíes invadieron la ciudad desde su entrada este con varios vehículos blindados, se dispersaron por el barrio de Naqqar y lanzaron granadas aturdidoras. No se informaron secuestros. Los soldados también instalaron un bloqueo militar y obstaculizaron vehículos en el pueblo de Hajja, al este de Qalqilia.

[Contexto: Tensiones en Cisjordania y respuesta israelí]

Vehículos blindados israelíes también invadieron los terrenos de ‘Arbouna, al noreste de Jenin en el norte de Cisjordania.

En Tulkarem, en el noroeste de Cisjordania, las fuerzas israelíes secuestraron al ex prisionero Alaa Hamdan de la ciudad de Saida, al norte de Tulkarem, después de detenerlo en el bloqueo militar de al-Tayba, al sur de la ciudad.

Las fuerzas israelíes continúan llevando a cabo invasiones diarias, secuestros y allanamientos de viviendas en pueblos, aldeas y campos de refugiados en toda Cisjordania ocupada, acompañadas de extensas búsquedas, destrucción de propiedades y restricciones militares más estrictas sobre el movimiento palestino.

Este informe cubre algunas de las invasiones israelíes documentadas en toda Cisjordania ocupada y no incluye todos los incidentes debido a la intensidad y continuidad de estas violaciones.