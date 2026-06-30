Forest Park alberga a los All-Stars de voleibol de UP

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CRYSTAL FALLS – Esto había tardado mucho en llegar.

Después de 50 años de voleibol en escuelas secundarias en todo el estado, las atletas femeninas de Upper Peninsula finalmente tuvieron la oportunidad de competir en un evento estelar propio aquí el viernes por la noche.

El equipo Rojo abrió con una victoria 3-1 (25-19, 20-25, 25-15, 25-21) sobre el Equipo Negro y Azul se recuperó para superar a los Blancos 3-2 (25-19, 11-25, 25-27, 25-10, 15-10) en la copa.

“Pensé que era muy divertido”, dijo la entrenadora de Red (Manistique), Amy Nixon. “Pensé que era genial que lo hiciéramos en nuestro 50 aniversario, aunque desearía haberlo hecho antes. Que nuestras chicas obtengan reconocimiento y jueguen una vez más en un partido de secundaria es realmente genial. Intentamos hacerlo lo más competitivo posible”.

Un remate de Kyra Carlson de Manistique puso el toque final al primer partido.

Red estaba perdiendo 10-5 después de cometer un error de golpe en el cuarto set, pero empató en 11 luego de un error de golpe del equipo negro.

La armadora de Crystal Falls Forest Park, Elsie Williams, quien fue seleccionada como Jugadora Más Valiosa en defensa, le dio al equipo Rojo una ventaja de 14-13 cuando empujó el balón por encima de la red para matar.

“Tuve suerte de poder jugar otro partido aquí”, dijo. â€œSupuse que estarÃa aquÃ porque nuestros entrenadores estaban trabajando mucho en ello y yo estaba muy emocionado de jugar en ello. Al terminar el segundo set, nuestro impulso se aceleró. Estuvimos un poco planos en el segundo set”.

El último set estuvo empatado a 18 antes de que Red tomara una ventaja de 23-18 gracias a una matanza de la atacante de Wakefield-Marenisco Noelle Grace.

Un remate de la atacante Ava Stahlboerger de Escanaba acercó a Black a 24-21 antes del remate de Carlson que puso fin al partido.

“Definitivamente fue un honor y muy divertido ser parte de esto”, dijo. â€œFue una gran oportunidad jugar con las chicas con las que jugaste en la escuela secundaria. Fue muy divertido estar aquí con chicas a las que les encanta practicar este deporte”.

Esta marcó la primera vez que Stahlboerger estuvo en el lado opuesto de su compañero de clase Landry Bray, quien jugará en el juego de softbol estatal en Grand Rapids el 14 de julio.

“Es fantástico ver que los deportes femeninos obtienen cierto reconocimiento”, dijo Bray. â€œFue un gran ambiente y todos nos apoyaron mucho. Definitivamente estoy contento con el resultado”.

Black tomó una ventaja de 13-12 en el tercer set cuando la central de Newberry, Aliya Taylor, bloqueó un tiro de Grace.

Grace expió eso empujando el balón para darle a Red una ventaja de 15-13.

Black todavía estaba dentro de 17-15 luego de una matanza de Taylor antes de que Red consiguiera un out en una matanza de la atacante derecha de Houghton, Claire Johnson, para un colchón de tres puntos.

Grace luego ayudó a Red a cerrar ese set con una racha de servicio de siete puntos.

Red estaba perdiendo 14-8 después de un error de golpe en el primer set, luego recuperó el empate a 14 luego de una violación de dos hits por parte del equipo negro.

El equipo Rojo obtuvo una ventaja de 19-16 con un remate de Bray y extendió su ventaja a 22-17 luego de remates consecutivos del bloqueador central de Big Bay de Noc, Caragan Thill.

Después de que un error de pase frustrara a las negras al final del primero, rápidamente se quedaron atrás en el segundo.

Red estaba perdiendo 16-5 después de un error de golpe y 20-8 luego de una matanza de Stahlboerger.

El equipo Rojo se acercó 21-15 antes de que Black usara un tiempo muerto, luego redujo su déficit a 24-19 con un remate del MVP ofensivo Isaacson antes de un error de servicio.

“Se siente genial ser parte de un partido con los mejores jugadores de la UP”, dijo. “Este fue mi último evento en la escuela secundaria y resultó ser un final feliz”.

En la copa, el equipo azul ganó impulso con un servicio de nueve puntos de la atacante derecha de Carney-Nadeau, Elodie Lenca, en el cuarto set.

Blue obtuvo una ventaja de 19-9 antes de cometer un error en el servicio, luego consiguió un lateral para una ventaja de 20-10.

Ava Fischer, estudiante de último año de Forest Park, concluyó ese set con una carrera de cinco puntos, que incluyó una matanza de la bloqueadora central de Manistique Maya Carlson al final.

Una carrera de cinco puntos de la atacante Cleo Milkey de Lake Linden-Hubbell le dio a Blue una ventaja de 6-1 en la quinta antes de que la bloqueadora central de Kingsford, Cassie Olson, le diera a Blue un lateral.

“Fue realmente un partido competitivo”, dijo el MVP ofensivo Fischer.